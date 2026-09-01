Bí quyết để có mái tóc "như thác nước" của Phạm Băng Băng chính là đây: 5 bước để có được mái tóc bồng bềnh, đuôi tóc bóng mượt

Mái tóc dài, dày, óng ả là một trong những dấu ấn ngoại hình của Phạm Băng Băng. Nữ diễn viên từng chia sẻ quy trình chăm sóc tóc gồm 5 bước, từ ủ tóc trước khi gội đến cách sấy ngược chân tóc để tạo hiệu ứng đỉnh đầu cao, tóc trông dày hơn.

Mái tóc dài và bóng mượt của Phạm Băng Băng nhiều lần trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Không chỉ sở hữu mái tóc dài, nữ diễn viên còn tạo được hiệu ứng tóc bồng bềnh, phần đỉnh đầu cao và phần đuôi óng mượt.

Từng chia sẻ về cách chăm sóc tóc, Phạm Băng Băng cho biết cô không chỉ chú trọng bước gội mà còn có quy trình chăm sóc trước và sau khi gội. Trong đó, có một số mẹo khá đơn giản mà chị em có thể tham khảo.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây là quy trình chăm sóc tóc được Phạm Băng Băng chia sẻ, không có nghĩa 5 bước này có thể làm tóc mọc dày lên hoặc thay đổi mật độ tóc. Hiệu ứng tóc bồng bềnh chủ yếu đến từ cách chăm sóc, tạo kiểu và tình trạng thực tế của mái tóc.

Bước 1: Ủ tóc trước khi gội để chăm sóc phần tóc khô xơ

Thay vì làm ướt tóc ngay, Phạm Băng Băng từng chia sẻ cô có thói quen chăm sóc tóc khi tóc còn khô trước khi bước vào quy trình gội.

Cô kết hợp dầu xả, dầu dưỡng tóc, dầu dừa và mặt nạ tóc, sau đó thoa chủ yếu từ thân tóc đến ngọn tóc. Hỗn hợp được lưu lại khoảng 1-2 giờ trước khi gội sạch.

Điểm đáng chú ý là không thoa hỗn hợp lên da đầu và chân tóc. Việc này giúp hạn chế tình trạng tóc bị nặng, bết và xẹp sau khi gội, đặc biệt với những người có da đầu dầu hoặc tóc mảnh.

Cách ủ trước khi gội phù hợp hơn với phần tóc khô, xơ hoặc chịu tác động của nhuộm, uốn, duỗi. Phần chân tóc khỏe và da đầu không nhất thiết phải sử dụng nhiều sản phẩm dưỡng.

Bước 2: Đội mũ tắm để tăng khả năng bao phủ tóc khi ủ

Sau khi thoa sản phẩm dưỡng, Phạm Băng Băng sử dụng mũ tắm để bao phủ toàn bộ tóc. Hơi ấm và môi trường kín giúp sản phẩm có thời gian tiếp xúc với tóc tốt hơn.

Tuy nhiên, không nên hiểu “làm nóng” đồng nghĩa với việc phải dùng nhiệt độ cao.

Nếu sử dụng khăn ấm hoặc hơi nước, nhiệt độ chỉ nên ở mức dễ chịu, không gây nóng rát da đầu. Những người có tóc khô, dễ gãy càng không nên kéo dài thời gian hoặc sử dụng nhiệt quá cao vì có thể khiến tóc chịu thêm tổn thương.

Với bước này, điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn sản phẩm phù hợp và kiểm soát thời gian ủ.

Bước 3: Gội sạch da đầu, massage nhẹ nhàng thay vì dùng móng tay cào mạnh

Sau bước dưỡng trước khi gội, Phạm Băng Băng mới bắt đầu làm sạch tóc.

Nếu đã sử dụng dầu dưỡng hoặc các sản phẩm chứa nhiều dầu trước đó, cần xả tóc thật kỹ rồi mới dùng dầu gội. Tùy lượng sản phẩm đã sử dụng và tình trạng tóc, có thể gội một hoặc hai lần để loại bỏ hoàn toàn cặn sản phẩm.

Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ cách cúi người khi gội và kết hợp với lược massage để làm sạch, massage da đầu.

Tuy nhiên, khi massage, chị em không nên dùng móng tay cào mạnh. Việc này có thể gây kích ứng da đầu và làm tóc bị kéo giật.

Thay vào đó, dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng, đồng thời tập trung làm sạch da đầu thay vì chà xát mạnh toàn bộ chiều dài tóc.

Bước 4: Sau khi gội, tiếp tục dùng dầu xả để dưỡng phần thân và ngọn tóc

Sau lần làm sạch đầu tiên, Phạm Băng Băng tiếp tục sử dụng dầu xả để tăng độ mềm mượt cho tóc.

Bước này đặc biệt hữu ích với người có mái tóc dài, tóc nhuộm hoặc tóc thường xuyên tạo kiểu bằng nhiệt.

Dầu xả nên được tập trung ở phần thân và ngọn tóc, tránh thoa quá nhiều vào chân tóc. Sau đó cần xả kỹ với nước.

Một chi tiết nhỏ nhưng rất đáng lưu ý là khi tóc còn ướt, không nên dùng khăn chà xát mạnh qua lại. Tóc ướt thường dễ bị kéo giãn và tổn thương hơn.

Thay vào đó, hãy dùng khăn nhẹ nhàng thấm và ép bớt nước trước khi sấy.

Bước 5: Sấy ngược chân tóc để tạo hiệu ứng đỉnh đầu cao

Đây có lẽ là bước tạo kiểu quan trọng nhất nếu muốn tóc trông bồng bềnh và phần đỉnh đầu cao hơn.

Khi sấy, thay vì ép tóc sát vào da đầu, có thể nhẹ nhàng đưa tóc theo hướng ngược với chiều tóc thường nằm, đồng thời di chuyển máy sấy liên tục.

Có thể thay đổi hướng tóc trong lúc sấy để chân tóc không bị ép xẹp xuống. Không nên giữ luồng khí nóng quá lâu tại một vị trí vì nhiệt độ cao có thể gây tổn thương tóc.

Khi tóc gần khô hoàn toàn, có thể lấy một lượng rất nhỏ dầu dưỡng thoa vào phần đuôi tóc để tăng độ bóng và giảm xù.

Bí quyết tạo hiệu ứng “tóc suối” thực tế nằm ở sự kết hợp giữa chân tóc bồng, thân tóc vào nếp và phần ngọn đủ mềm mượt.

Không phải tóc càng nhiều dầu dưỡng càng đẹp

Quy trình của Phạm Băng Băng có khá nhiều bước dưỡng, nhưng không phải mái tóc nào cũng phù hợp với lượng sản phẩm tương tự.

Nếu tóc mảnh, da đầu dầu hoặc dễ bết, việc sử dụng quá nhiều dầu dừa, dầu dưỡng hay mặt nạ tóc có thể khiến tóc nặng và xẹp, hoàn toàn ngược với hiệu ứng “cao đỉnh đầu”.

Vì vậy, có thể tham khảo nguyên tắc đơn giản: dưỡng tập trung vào phần tóc cần dưỡng, làm sạch kỹ da đầu và hạn chế nhiệt quá cao khi sấy.

Và nếu tóc đột nhiên rụng nhiều, thưa rõ rệt hoặc xuất hiện những vùng tóc mỏng bất thường, đây không còn là vấn đề tạo kiểu. Khi đó, nên tìm nguyên nhân thay vì chỉ tăng cường các sản phẩm chăm sóc tóc.