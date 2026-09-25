Uống nước cũng có “giờ vàng”: Mẹo uống 500ml nước giúp kiểm soát cân nặng, nghiên cứu ghi nhận giảm trung bình 4,3kg sau 12 tuần

Uống đủ nước vốn là thói quen quen thuộc với những người muốn kiểm soát cân nặng. Nhưng một nghiên cứu cho thấy thời điểm uống nước cũng có thể đóng vai trò đáng chú ý: uống khoảng 500ml nước trước bữa ăn 30 phút có thể giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ giảm cân ở một số người.

“Uống nhiều nước” thường được nhắc đến như một trong những nguyên tắc cơ bản khi giảm cân. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là hỗ trợ kiểm soát cân nặng, vấn đề không chỉ nằm ở uống bao nhiêu nước mà còn là uống vào thời điểm nào.

Bác sĩ nội khoa, chuyên gia y học lao động Nhật Bản Ekiwa Tsuyoshi từng đề cập đến vấn đề này trong cuốn sách Người muốn giảm cân hãy ngừng hạn chế calo. Theo ông, thời điểm uống nước có thể đáng chú ý không kém lượng nước được đưa vào cơ thể mỗi ngày.

Một nghiên cứu của Đại học Birmingham, Anh, được công bố trên tạp chí Obesity, cũng từng ghi nhận hiệu quả giảm cân ở những người áp dụng một cách uống nước khá đơn giản.

Uống 500ml nước trước mỗi bữa ăn 30 phút, giảm trung bình 4,3kg sau 12 tuần?

Nghiên cứu được thực hiện trên 84 người trưởng thành bị béo phì. Những người tham gia được hướng dẫn uống 500ml nước khoảng 30 phút trước mỗi bữa ăn chính.

Như vậy, nếu áp dụng đủ 3 lần mỗi ngày, lượng nước uống theo phương pháp này là khoảng 1,5 lít.

Sau 12 tuần, nhóm tuân thủ cách uống nước trên giảm trung bình khoảng 4,3kg.

Điều đáng chú ý là hiệu quả này không đơn giản được giải thích bằng việc uống thêm nước khiến cơ thể “đốt cháy” nhiều năng lượng hơn.

Theo nội dung được đề cập trong cuốn sách của bác sĩ Ekiwa Tsuyoshi, lượng năng lượng tiêu hao tăng thêm do uống khoảng 1,5 lít nước mỗi ngày chỉ vào khoảng 50 kcal. Vì vậy, rất khó cho rằng việc tăng tiêu hao năng lượng đơn thuần có thể giải thích cho mức giảm cân hơn 4kg sau 12 tuần.

Điều khiến các chuyên gia quan tâm hơn là thời điểm uống nước – cụ thể là khoảng 30 phút trước bữa ăn.

Vì sao uống nước trước bữa ăn có thể hỗ trợ giảm cân?

Một trong những cách giải thích hợp lý là nước có thể tạo cảm giác no tạm thời, từ đó giúp một số người ăn ít hơn trong bữa chính.

Thay vì ngồi vào bàn ăn trong trạng thái quá đói và nhanh chóng ăn một lượng lớn thức ăn, việc uống nước trước bữa ăn có thể giúp cơ thể có cảm giác đầy bụng hơn.

Nói cách khác, lợi ích tiềm năng của phương pháp này có thể nằm nhiều hơn ở khả năng hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn nạp vào, thay vì “tăng tốc chuyển hóa” hay trực tiếp đốt cháy mỡ.

Một số giả thuyết cũng cho rằng việc uống nước trước bữa ăn có thể ảnh hưởng đến phản ứng của cơ thể với bữa ăn sau đó, trong đó có đường huyết. Tuy nhiên, không nên hiểu đây là bằng chứng cho thấy uống nước trước ăn có thể kiểm soát đường huyết hoặc điều trị các vấn đề chuyển hóa.

Không phải cứ uống càng nhiều nước càng giảm cân

Đây là điểm quan trọng cần lưu ý.

Kết quả của nghiên cứu trên được ghi nhận với một cách uống nước cụ thể, chứ không có nghĩa rằng chỉ cần uống thật nhiều nước là có thể giảm cân.

Việc uống nước giữa các bữa ăn, trong hoặc sau bữa ăn vẫn cần thiết để đáp ứng nhu cầu dịch của cơ thể. Tuy nhiên, nghiên cứu nói trên không chứng minh rằng mọi thời điểm uống nước đều mang lại hiệu quả giảm cân tương tự.

Đặc biệt, không nên cố uống một lượng nước quá lớn trong thời gian ngắn với hy vọng giảm cân nhanh. Nhu cầu nước của mỗi người còn phụ thuộc vào cân nặng, mức độ vận động, thời tiết, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe.

Bác sĩ Nhật từng giảm 16kg trong 6 tháng

Trong cuốn sách, bác sĩ Ekiwa Tsuyoshi cũng chia sẻ hành trình giảm cân của chính mình.

Sau khi thừa gần 20kg và gặp vấn đề về tim, ông quyết định nghiêm túc kiểm soát cân nặng. Thay vì chỉ áp dụng một phương pháp duy nhất, ông tìm hiểu các nghiên cứu về giảm cân và thử nghiệm nhiều thay đổi nhỏ trong sinh hoạt.

Kết quả, ông cho biết đã giảm 16kg trong khoảng 6 tháng và duy trì được cân nặng sau đó.

Kinh nghiệm này cũng cho thấy giảm cân thường không phụ thuộc vào một “mẹo” duy nhất. Những thay đổi nhỏ như điều chỉnh khẩu phần, lựa chọn thực phẩm, tăng vận động, ngủ đủ giấc và uống đủ nước khi được duy trì lâu dài mới có ý nghĩa đối với kiểm soát cân nặng.

Muốn thử, có thể bắt đầu từ một cốc nước trước bữa ăn

Nếu không có chống chỉ định về lượng nước uống, một cách đơn giản có thể thử là uống nước trước bữa ăn khoảng 30 phút, thay vì đợi đến khi khát mới uống.

Tuy nhiên, không nhất thiết phải ép bản thân uống đúng 500ml nếu cảm thấy quá nhiều hoặc khó chịu. Mục tiêu quan trọng vẫn là duy trì đủ nước trong ngày và xây dựng chế độ ăn phù hợp.

Và quan trọng nhất: nước không phải “thuốc giảm cân”. Một cốc nước trước bữa ăn có thể là mẹo nhỏ giúp kiểm soát cảm giác đói và khẩu phần ở một số người, nhưng để giảm mỡ và duy trì cân nặng, vẫn cần kết hợp chế độ ăn hợp lý với vận động thường xuyên.