Tích cóp 40 năm để có tài sản chia cho các con nhưng con trai từ chối nhận: Lời của con dâu khiến ai nghe cũng phải suy ngẫm

Với nhiều người thuộc thế hệ trước, tài sản tích cóp tuổi già không chỉ là tiền bạc hay vàng bạc, mà còn là thành quả của cả một đời lao động. Họ chắt chiu từng đồng, dành dụm suốt hàng chục năm không hẳn để hưởng thụ cho riêng mình, mà luôn mang suy nghĩ phải để lại chút gì đó cho con cháu. Khi tuổi cao sức yếu, nhiều bậc cha mẹ lại bắt đầu trăn trở về chuyện phân chia tài sản, mong các con có thêm vốn liếng làm ăn và cũng để tránh những mâu thuẫn có thể xảy ra sau này. Câu chuyện của ông Hải và bà Thu bắt đầu từ chính suy nghĩ rất quen thuộc ấy.

Món quà quý giá của cha mẹ

Ông Hải và bà Thu làm nông cả đời. Hơn 40 năm vất vả với ruộng đồng, hai ông bà dành dụm được 3 cây vàng, coi như khoản tài sản đáng giá nhất của tuổi già.

Tháng trước, ông bà gọi hai người con về nhà và thông báo muốn chia số vàng đó cho các con. Theo suy nghĩ của ông Hải và bà Thu, tuổi đã cao, giữ nhiều tài sản cũng không còn ý nghĩa bằng việc để lại chút vốn liếng cho con cái khi còn sống.

Người con gái cả là Lam nhận phần của mình. Gia đình Lam đang gặp khó khăn, chồng làm nghề tự do, thu nhập bấp bênh, con cái lại đang tuổi ăn học nên số vàng ấy thực sự giúp ích rất nhiều.

Ngược lại, Hoan, con trai út, lại từ chối nhận. Hoan cho rằng bố mẹ đã lớn tuổi, sức khỏe ngày một giảm sút. Số vàng ấy nên được giữ lại để dưỡng già, phòng lúc đau ốm hoặc có việc cần dùng đến. Dù ông Hải và bà Thu nhiều lần nói mình vẫn còn khỏe mạnh, Hoan vẫn giữ nguyên quyết định. Cuối cùng, phần vàng định cho Hoan lại được cất vào tủ.

Tuy nhiên, khi trở về nhà, quyết định ấy lại khiến vợ anh là Hồng không hài lòng.

Hồng không tiếc số vàng, càng không phải người ham tài sản của bố mẹ chồng. Điều khiến cô băn khoăn là cách xử lý của chồng.

Theo suy nghĩ của Hồng, nếu bố mẹ đã chủ động chia tài sản thì Hoan nên nhận. Sau này, khi bố mẹ già yếu hoặc đau bệnh, vợ chồng cô vẫn có thể dùng chính số vàng đó để lo cho ông bà. Như vậy vừa tôn trọng quyết định của cha mẹ, vừa bảo đảm khoản tài sản ấy vẫn phục vụ cho gia đình.

Điều Hồng lo hơn là việc Hoan từ chối nhận hoàn toàn, số vàng còn lại tiếp tục nằm trong nhà bố mẹ, rồi một ngày nào đó khả năng cao chị chồng sẽ xin nốt, lúc đó bố mẹ vừa không có gì dưỡng già, mà tình cảm chị em trong nhà khó bề thân thiết.

Hoan hiểu ý vợ nhưng vẫn giữ quan điểm riêng. Anh từng chứng kiến không ít người già trao hết tài sản cho con rồi về sau lại rơi vào cảnh phụ thuộc. Có người đau ốm không dám chi tiêu, có người muốn sửa lại căn nhà cũng phải chờ con cái đồng ý. Anh không muốn bố mẹ mình lâm vào hoàn cảnh ấy nhưng lời đã nói ra, nào có thể quay về nhà xin lại số tài sản mình đã từ chối?

Nỗi sợ lớn nhất khi về già

Trong thực tế, rất nhiều gia đình Việt Nam gặp tình huống tương tự. Cha mẹ già muốn chia tài sản sớm vì sợ sau này các con tranh chấp. Họ cũng muốn nhìn thấy thành quả lao động của mình giúp ích được cho con cháu khi còn sống. Nếu là người làm con có hiếu, suy nghĩ chín chắn, biết lo cho bố mẹ già thì sẽ cần cân nhắc rất nhiều điều trước khi nhận.

Điều đầu tiên không phải là số tài sản bao nhiêu, mà là năng lực tài chính hiện tại của cha mẹ.

Nếu cha mẹ vẫn còn nguồn thu ổn định, còn khoản dự phòng cho tuổi già, việc nhận tài sản có thể là cách tôn trọng quyết định của họ.

Ngược lại, nếu tài sản đó gần như là toàn bộ số vốn dưỡng già, các con nên suy nghĩ kỹ trước khi nhận.

Nhiều chuyên gia về tài chính gia đình thường cho rằng người cao tuổi nên giữ lại một phần tài sản đủ lớn để tự chủ cuộc sống. Sự tự chủ ấy đôi khi còn quan trọng hơn chính giá trị vật chất.

Bên cạnh đó, khi cha mẹ đã quyết định chia tài sản, mọi thỏa thuận nên được trao đổi công khai giữa các anh chị em. Sự rõ ràng hôm nay sẽ giúp tránh rất nhiều hiểu lầm trong tương lai.

Cuối cùng, điều đáng giá nhất mà cha mẹ mong nhận lại không phải là vài chỉ vàng hay một cuốn sổ tiết kiệm. Thứ họ cần thường là cảm giác an tâm rằng dù tài sản còn hay hết, dù khỏe mạnh hay đau yếu, các con vẫn sẽ ở đó khi họ cần.

Bởi với nhiều người già, nỗi sợ lớn nhất không phải là hết tiền. Mà là đến lúc không còn đủ sức tự lo cho mình nữa, họ không biết có còn là chỗ dựa tình cảm của con cháu hay đã trở thành gánh nặng trong mắt những người mình thương yêu nhất?