Mặc cấm cản, trai tân Hà Nội quyết cưới mẹ đơn thân hơn 11 tuổi: Mẹ chồng nói 1 câu khiến con dâu nghẹn ngào

Chuyện tình một thập kỷ của chàng trai 22 tuổi và mẹ đơn thân hơn 11 tuổi

Hôn nhân là một hành trình dài và đôi khi những định kiến xã hội hay rào cản tuổi tác lại trở thành phép thử tuyệt vời nhất cho tình yêu đích thực. Câu chuyện của Trung Thành (sinh năm 1994, chủ kênh TikTok @vochongthoxam) và người vợ hơn anh 11 tuổi Thanh Tú (thường được biết đến với tên Heo Mini, sinh năm 1983, kênh TikTok @heomini83) chính là một minh chứng của sự thấu hiểu và chân thành.

Trung Thành và Thanh Tú hồi mới quen nhau.

Suốt một thập kỷ gắn bó, từ hai bàn tay trắng bước vào hôn nhân, cặp đôi không chỉ vươn lên xây dựng tổ ấm vững chắc mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi kỷ lục trọn vẹn mười năm không một câu cãi vã và sự cưng chiều hết mực mà chàng "phi công trẻ" dành cho người bạn đời của mình.

Cả hai tình cờ quen nhau từ năm 2016 đến 2018 thì đăng ký kết hôn. Thành lúc ấy mới bước sang tuổi 22, còn Tú đã 33 tuổi và đang làm mẹ đơn thân.





Từng bị nhà chồng phản đối, 1 năm sau ngày kết hôn, mẹ chồng nói 1 câu khiến con dâu nghẹn ngào

Việc chênh lệch tới 11 tuổi khiến gia đình Thành e ngại. Bố mẹ anh lo lắng cho tương lai của con trai, sợ rằng thời gian trôi qua, tình cảm bồng bột của tuổi trẻ liệu có bền lâu, có xứng đáng để anh đánh đổi cả thanh xuân của mình.

Đứng trước sự phản đối của gia đình bạn trai, Thanh Tú từng có lúc chùn bước và muốn buông tay. "Mình nghĩ nếu mình cố chấp thì giống như mình đang chặn lại tuổi thanh xuân của anh ấy. Hơn nữa, mình lại có con riêng. Nhưng chồng mình vẫn muốn đồng hành. Anh ấy bảo mình cứ kệ đi, mình thể hiện tình cảm cho bố mẹ hiểu là được" - Thanh Tú kể lại.

Ở tuổi 22, nhiều chàng trai sẽ chứng tỏ cái tôi của bản thân, hay cãi nhau một trận với bố mẹ nếu bị phản đối bất kỳ điều gì. Nhưng thời điểm ấy Thành lại chọn cách từ tốn hơn với bố mẹ của anh. Anh không gân cổ lên cãi vã hay phản kháng gay gắt với gia đình, anh chỉ nhẹ nhàng xin bố mẹ hãy để cho mình được tự quyết định cuộc đời mình.

"Mình cũng không nói nhiều lắm đâu, chỉ bảo là bố mẹ cứ để cho con tự quyết định. Mình cảm thấy tất cả đều là cái duyên, mà duyên đến thì mình cứ hết lòng thôi" - Thành chia sẻ.

Sau khi đăng ký kết hôn, cặp đôi dọn ra ở riêng cùng con gái của Tú và bắt đầu hành trình đồng cam cộng khổ cùng nhau. Phải mất ròng rã một năm trời, sự kiên nhẫn của cả hai mới bắt đầu làm lay chuyển được gia đình nhà chồng.

Tết năm đầu tiên Thành về nhà ăn Tết mà không có Tú về cùng. Đến Tết năm thứ 2, bố mẹ chồng cô mới bảo: "Cứ dắt về đây xem thế nào".

Năm ấy Thành đưa hai mẹ con Tú về ăn Tết, khi đó Tú đang mang thai và dắt theo con gái nhỏ của cô về nhà chồng.

Trái với những lo âu về một mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đầy sóng gió, gia đình Thành lại dang rộng vòng tay đón nhận mẹ con Tú một cách vô cùng ấm áp. Bố mẹ chồng thân thiện, tình cảm và tinh tế xóa bỏ mọi khoảng cách để con dâu không mảy may cảm thấy chạnh lòng hay tủi thân.

Đặc biệt, mẹ chồng của Tú còn dặn dò con trai rằng: "Tú đã một lần đổ vỡ, tổn thương rồi. Nếu cho Tú được cảm giác an toàn thì hãy đến với nhau, còn nếu sau này mà có ý nào khác thì tốt nhất là nên dừng để Tú không tổn thương thêm lần nữa".

Một câu nói đơn giản nhưng khiến biết bao người phải xúc động vì đó là lời dặn dò nghiêm khắc dành cho con trai, nhưng cũng đầy yêu thương dành cho con dâu của bà.

10 năm trôi qua, từ những ngày tháng gian khó nhất, Thành và Tú đã chứng minh cho mọi người thấy: Khi tìm đúng người, tuổi tác hay hoàn cảnh cũng không còn quan trọng.

Chàng trai 22 tuổi năm nào nay đã là một người chồng, người cha vững chãi. Anh luôn ở bên, che chở và dành trọn tình yêu thương để bù đắp cho người phụ nữ đã dũng cảm nắm tay mình đi qua năm tháng khó khăn, giữ cho mái ấm nhỏ suốt một thập kỷ qua chưa bao giờ phải nghe một tiếng cãi vã lớn tiếng nào.

(Nguồn: @vochongthoxam, @heomini83)