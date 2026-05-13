Sự thật về đoạn clip "con dâu vùng lên" khiến mẹ chồng đứng hình đang viral cõi mạng

Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh hai mẹ con tranh luận gay gắt về chuyện phụ nữ sau khi lấy chồng đang khiến MXH xôn xao. Nhiều người nói hai mẹ con đang diễn với nhau, nhưng nội dung được đưa ra lại chạm đúng vào một vấn đề rất đời thường: Phụ nữ có nhất thiết phải vừa kiếm tiền, vừa quán xuyến toàn bộ việc nhà thì mới được nhà chồng coi trọng?

Cuộc tranh luận của hai người phụ nữ ở hai thế hệ với hai tâm thế hoàn toàn khác nhau

Người mẹ trong đoạn clip giữ quan điểm quen thuộc của thế hệ trước. Bà khẳng định: "Con nên nhớ từ trước đến giờ phụ nữ là quán xuyến việc nhà, vừa đi làm vừa vun vén việc nhà như thế chồng với mẹ chồng nhìn vào còn biết mà nể".

Theo quan điểm của bà dù có đi làm vất vả, người phụ nữ vẫn phải chu toàn nhà cửa, bởi như vậy chồng và mẹ chồng nhìn vào mới coi trọng mình. Với bà, đó không chỉ là việc nhà, mà còn là cách một người vợ, người con dâu giữ gìn nề nếp, vị trí và sự yên ổn của mình trong hôn nhân.

Đoạn clip tranh luận của hai mẹ con về hình mẫu người phụ nữ trong gia đình gây bão MXH.

Nhưng cô gái trong clip lại phản ứng rất mạnh. Cô cho rằng mình đi làm kiếm tiền là để cuộc sống thoải mái hơn, không phải để tiếp tục bị chất thêm hàng loạt việc nhà sau giờ làm.

"Con đi làm kiếm tiền để làm gì, để cho cuộc sống của con thoải mái hơn. Con đi ra ngoài kiếm tiền cũng đã mệt lắm rồi. Nếu con không làm được mấy việc nhà thì con thuê giúp việc. Mà không làm được thì máy móc đầy ra như thế, làm sao mẹ bắt con làm hết việc nọ đến việc kia".

Quan điểm của cô rất rõ ràng, điều cô không chấp nhận là việc phụ nữ vừa phải đi làm mệt mỏi ngoài xã hội, vừa mặc định phải gánh toàn bộ việc trong gia đình, rồi nếu không làm tốt lại bị đánh giá, bị quy chụp là "không biết làm dâu", "không biết vun vén".

"Con đi lấy chồng không phải thể hiện sự hoàn hảo, cuộc sống thế khó chịu lắm. Đã đi làm rất là mệt rồi còn không thông cảm, xong lại cứ có lỗi lầm gì là bắt đầu đổ do con này nó làm, rồi nó về nhà nó không làm việc nhà... nó thế nọ thế kia. Nói thật những nhà như thế chả có tí tầm nhìn nào cả, tóm lại nhà ấy không phù hợp với con đâu" .

Đằng sau câu nói tưởng như bướng bỉnh, ngang ngạnh của cô gái ấy là tâm thế rất rõ của một phụ nữ hiện đại. Họ không còn xem hôn nhân là nơi mình phải cố chứng minh sự hoàn hảo bằng cách chịu đựng và hy sinh.

Người mẹ không hẳn sai, chỉ là bà đang nói dựa trên quan điểm của thế hệ trước

Quan điểm của bà không phải tự nhiên mà có. Với thế hệ của người mẹ, một người phụ nữ biết nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc chồng con, đối nội đối ngoại chu toàn tất cả mọi việc, thường được xem là "có phúc", "biết điều", "đáng nể". Nhiều người mẹ từng sống và từng tin như vậy, có thể cũng đã được dạy từ chính bà, mẹ của mình.

Bởi thế, khi người mẹ nói con gái nên biết làm việc nhà để chồng và mẹ chồng nể, bà đang lấy chính kinh nghiệm sống của mình để dạy con, dù kinh nghiệm ấy có thể đã không còn phù hợp với đời sống hiện tại.

Vấn đề nằm ở chỗ, sự "nể" mà người mẹ nhắc đến lại đang đặt lên vai phụ nữ một áp lực rất lớn. Vì sao một người phụ nữ phải vừa đi làm, vừa kiếm tiền, vừa làm hết việc nhà thì mới được nể? Vì sao sự tôn trọng trong hôn nhân lại phải được đổi bằng việc một người âm thầm gồng gánh tất cả mọi việc?

Đây chính là điểm khiến nhiều người trẻ phản ứng. Họ không phủ nhận giá trị của việc biết chăm sóc gia đình, nhưng họ không đồng tình với quan niệm cho rằng phụ nữ phải làm những việc đó để được công nhận.

Phụ nữ trẻ không muốn "được nhà chồng nể" bằng sự hy sinh của mình

Phản ứng của cô gái trong clip khá gay gắt, nhưng không khó hiểu. Cô không nói mình lười biếng hay không muốn có trách nhiệm với gia đình. Điều cô nhấn mạnh là trách nhiệm ấy không nên bị mặc định là của riêng phụ nữ.

Cô nói: "Con đi làm kiếm tiền để làm gì, để cho cuộc sống của con thoải mái hơn". Đó là một quan điểm rất thực tế. Người trẻ hôm nay đi làm, tự chủ tài chính, mua máy móc, thuê giúp việc... tối ưu cuộc sống không phải để bị kéo trở lại một mô hình cũ, nơi phụ nữ sau giờ làm vẫn phải tiếp tục lao vào dọn dẹp, làm tất cả mọi thứ trong chính căn nhà của mình.

Ngày nay, nhiều việc từng được xem là "bổn phận của phụ nữ" hoàn toàn có thể được hỗ trợ bằng máy móc công nghệ, dịch vụ hoặc sự phân công công bằng giữa các thành viên trong gia đình.

Điểm đáng chú ý hơn cả là cô gái từ chối bước vào một gia đình không biết cảm thông. Với cô, hôn nhân không phải nơi để phụ nữ thể hiện mình hoàn hảo, sẵn sàng làm tất cả mọi việc. Nếu một nhà chồng chỉ chăm chăm nhìn vào việc con dâu có làm việc nhà hay không, rồi lấy đó làm tiêu chuẩn đánh giá nhân cách, thì cô cho rằng "nhà ấy không phù hợp".

Người vợ không hoàn hảo vẫn xứng đáng được yêu thương. Người con dâu không giỏi việc nhà vẫn có thể là một người tử tế, có trách nhiệm và đáng trân trọng. Một người phụ nữ chọn thuê giúp việc không có nghĩa là cô ấy thiếu phẩm chất biết lo toan cho gia đình.

Đôi khi, đó chỉ là một người đủ tỉnh táo để không biến cuộc đời mình thành chuỗi ngày kiệt sức trước công việc ngoài xã hội và chính những công việc trong gia đình.