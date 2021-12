Thương ngày nắng về tập 13: Lan Phương vùng lên mắng thẳng mặt mẹ chồng, Doãn Quốc Đam lộ "bản chất" khác xa vẻ ngoài

Thương ngày nắng về tập 13: Khánh mắng thẳng mặt mẹ chồng

Preview phim Thương ngày nắng về tập 13

Preview Thương ngày nắng về tập 13 hé lộ nhiều tình tiết gây cười, khiến fan thích thú. Đáng chú ý nhất là trong tập này, Khánh cuối cùng cũng vùng lên "đốp" thẳng mặt mẹ chồng không thương tiếc. Lý do là bởi cô... say. Có chút hơi men, Khánh đã "tuôn" ra tất cả những bức bối trong lòng với bà Hiền. Cô chẳng ngại chỉ trích bà Hiền chuyện làm bà nội mà vô trách nhiệm với cháu ruột. Bà Hiền chỉ trông con cho Khánh một chút mà đã đi than thở khắp làng trên xóm dưới. Thân là bà nội mà từ khi Khánh sinh con đến nay, bà Hiền chẳng giúp đỡ gì cho con dâu mà đẩy hết mọi việc cho bà ngoại - tức bà Nga.

Khi bà Hiền mắng Khánh là loại con dâu chẳng ra gì, không được cái nết gì thì Khánh đốp lại rằng vì cô là con dâu của bà Hiền nên bản thân cũng giống... mẹ chồng. Màn say rượu của Khánh hứa hẹn là một phân cảnh "đinh" của tập 13 khiến khán giả được hả hê sau thời gian dài ức chế vì nhân vật bà Hiền.

Thương ngày nắng về tập 13: Phong lộ "bản chất" gây cười cho khán giả

Ở một diễn biến khác, quán cafe mà Vân Vân đang làm việc bỗng náo loạn chỉ vì một... con gián. Khi dọn dẹp khu vực giá để sách, anh chàng nhân viên làm cùng Vân Vân đã vô cùng hoảng sợ khi trông thấy gián. Chê bai nhân viên nhát gan, Phong (Doãn Quốc Đam), ông chủ hào hoa phong nhã đã đích thân ra kiểm tra. Nào ngờ, anh chàng cũng thét lên kinh hãi, nhảy chồm chồm khắp nhà vì tưởng rằng gián đã chui vào người mình. Chứng kiến cảnh tượng này, Vân Vân không khỏi phì cười. Hóa ra ông chủ "hổ báo cáo chồn", luôn lạnh lùng thường ngày cũng chỉ là một "thanh niên hoi" sợ gián mà thôi.

Về phần bà Nga, mặc dù vẫn còn giận Khánh, nhưng bà vẫn thương con, thương cháu. Bà Nga âm thầm theo dõi cuộc sống của các con từ xa. Trong khi đó, cặp đôi Trang - Duy cũng hứa hẹn có bước tiến mới trong tập này khi Duy đề nghị chở Trang về nhà bằng xe đạp vì ô tô của Trang bị xịt lốp. Có vẻ như Trang đã đồng ý với lời đề nghị này.

21h40 - Thứ 2, 3, 4 - VTV3 "Thương ngày nắng về" là câu chuyện có biên độ thời gian kéo dài, nối từ quá khứ đến hiện tại. Phim xoay quanh gia đình bà Nga và ba cô con gái Vân Khánh, Vân Trang và Vân Vân - những người phụ nữ, những người mẹ ở những thế hệ khác nhau. Cô bé của năm xưa trở thành người mẹ hôm nay, người mẹ ngày xưa trở thành bà ngoại bây giờ… Có những lúc, những người phụ nữ khác thế hệ xung khắc, đối lập, tranh cãi nhau. Nhưng cuối cùng, họ đã luôn gặp nhau ở một điểm: là tình yêu thương, là nhu cầu bảo vệ, là khát khao dành cho gia đình những gì trọn vẹn và tốt đẹp nhất. Đạo diễn: Bùi Tiến Huy, Vũ Trường Khoa Diễn viên: NSND Thanh Quý, Lan Phương, Hồng Đăng, Huyền Lizzie, Ngọc Huyền, Đình Tú

Đón xem Thương ngày nắng về tập 13 lên sóng VTV3 tối 13/12.