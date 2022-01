Thương ngày nắng về: Chi tiết gia phả nhà Duy cho hội "vừa xem vừa tua" đang cãi nhau ỏm tỏi trên MXH

Thương ngày nắng về tập 30 lên sóng tối qua đã khiến nhiều khán giả phải "rối não" suy luận sau khi tình tiết bà Nhung lộ âm mưu thôn tính Hoàng Kim được hé lộ. Ngoài ra, nhiều khán giả cũng không thể phân biệt được hết các nhân vật ở quá khứ và hiện tại, gây nên nhiều màn tranh cãi không có hồi kết trên MXH. Để giúp ích cho khán giả, dưới đây là chi tiết mối quan hệ của các nhân vật trong phim.

Thương ngày nắng về: Ông Hoàng Long - chủ tịch Hoàng Kim chính là bố của Duy, cũng là người anh trai trong quá khứ

Nếu khán giả nào còn chưa rõ, thì đây chính là câu trả lời đầy đủ nhất. Hoàng Duy là con trai của ông Hoàng Long (NSND Tiến Đạt thủ vai) - vị chủ tịch tối thượng của tập đoàn Hoàng Kim. Ông Hoàng Long cũng chính là vị đại gia năm xưa từng mua máu của bà Nhung (khi đó là bà Yến) cho cậu con trai ốm bệnh của mình vì cậu bé này thuộc nhóm máu hiếm.

Ông Hoàng Long là chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim do NSND Tiến Đạt thủ vai.

Ông Hoàng Long có một người em trai tàn tật, phải sử dụng xe lăn. Năm đó, vì thấy em trai có tình ý với bà Yến nên ông Hoàng Long đã đề nghị bà Yến đi vào miền Nam cùng mình để ở bên chăm sóc cho cậu em trai. Tuy nhiên cũng vì điều này mà bà Yến buộc phải chia xa con gái là bé Hoa (Vân Trang sau này).

Nhiều năm trở lại Việt Nam, bà Yến đổi tên thành bà Nhung, nghĩ rằng con gái mình đã chết. Tình tiết bà Nhung muốn trả thù ông Hoàng Long hé lộ ở tập 30 khiến khán giả đoán rằng có thể vì bà Yến nghĩ rằng ông Long liên quan đến cái chết của con gái mình.

Thương ngày nắng về: Người em trai tàn tật của ông Hoàng Long giờ ở đâu?

Đây có lẽ cũng là câu hỏi mà nhiều khán giả Thương ngày nắng về đặt ra, tuy nhiên tiếc là bộ phim chưa đề cập tới. Vậy nên mới có chuyện nhiều khán giả đoán già đoán non rằng có thể người em này là ông Sang - nhân vật do NSƯT Trần Đức thủ vai; hoặc là ông Khải - người "mách lẻo" với bà Nhung mọi chuyện ở tập 30, do NSƯT Phú Thăng thủ vai.

Nhưng đây đều là những dự đoán vô căn cứ. Nhân vật người em khó có thể là ông Khải, bởi ông Khải đã biết toàn bộ kế hoạch trả thù của bà Nhung. Chẳng có lẽ nào ông lại sẵn sàng đâm anh trai ruột của mình từ phía sau như vậy? Ông Khải có vẻ như chỉ là một người đàn ông đứng bên đời, ngưỡng vọng bà Nhung mà thôi.

Ông Khải do NSƯT Phú Thăng thủ vai.

Còn ông Sang, nhân vật này chưa được nói tới nhiều, nên vẫn đang trong vòng bí ẩn. Có nhiều khán giả còn cho rằng có thể nhân vật người em trong quá khứ đã chết.

Ông Sang - nhân vật do NSƯT Trần Đức thủ vai.

