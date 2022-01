Thứ nước người Việt thường đổ đi, phụ nữ Nhật lại coi như "thuốc quý" để trẻ lâu và sống thọ: Soi dưới kính hiển vi sẽ thấy điều bất ngờ

Ở Việt Nam, nước vo gạo thường bị đổ đi hoặc được dùng để tưới cây, thế nhưng ở Nhật Bản thứ nước này thường được tận dụng như một "liều thuốc quý" giúp làn da phụ nữ khỏe mạnh mà không lo tác dụng phụ.



Thời gian gần đây, nước gạo ngày càng được những chị em yêu thích làm đẹp quan tâm, chính vì vậy một Tiktoker nổi tiếng đã thực hiện clip "Soi nước gạo dưới kính hiển vi" để kiểm tra xem loại nước này có thực sự an toàn để sử dụng, có chứa vitamin hay không.



Hình ảnh soi nước gạo dưới kính hiển vi.

Theo đó, ở mức phóng đại 100 lần dưới kính hiển vi, có thể quan sát thấy nước gạo có chứa rất nhiều cám gạo, sạch trong. Ở mức phóng đại 800 lần, cho thấy phần nước gạo không hề chứa vi khuẩn mà chứa chủ yếu là vitamin và cám gạo.

Ngoài ra, theo trang Medicalnewstoday, nước vo gạo chứa nhiều vitamin và khoáng chất có trong gạo. Bao gồm các: axit amin, vitamin nhóm B, vitamin E, khoáng chất, chất chống oxy hóa... giúp dưỡng da, ngăn ngừa mụn, làm đẹp, trẻ hóa làn da.

Nước gạo được nhiều bác sĩ da liễu đánh giá là loại nước có nguồn gốc thiên nhiên, vô cùng lành tính. Chúng có chứa hàm lượng khoáng chất dồi dào giúp làn da khỏe mạnh mà không lo gây ra bất cứ tác dụng phụ nào.

Ở Nhật Bản - quốc gia nổi tiếng với nhiều bí quyết sống thọ và làm đẹp từ thiên nhiên, phụ nữ nước này cũng thường dùng nước gạo như một thức uống bình dân để bảo vệ sức khỏe và trẻ hóa làn da. Thậm chí, thứ nước này còn được người Nhật sử dụng từ 1000 năm về trước.

Để chế biến nước gạo, người Nhật thường đun sôi nước trong nồi lớn, sau đó cho gạo vào đun, sau 20 phút thì dừng lại tách gạo ra khỏi nước, chờ nước nguội là có thể dùng, có thể bảo quản nước gạo trong tủ lạnh vài ngày. Hoặc có thể dùng nước vừa vo gạo để rửa mặt, làm mặt nạ.

Đều đặn dùng nước gạo mỗi ngày, phụ nữ Nhật nhận được những lợi ích gì cho làn da và tuổi thọ?

1. Da của họ mịn màng, trắng bóng

Phụ nữ Nhật thường quan tâm đến việc chăm sóc làn da từ sâu bên trong, do đó khi ra đường họ chỉ trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên nhất có thể.

Các sản phẩm chăm sóc da của người Nhật thường có chứa cám gạo. Ngoài ra, sau khi vo gạo, người Nhật cũng thường chắt lại phần nước để rửa mặt hoặc tắm bởi trong phần nước này có chứa rất nhiều vitamin B giúp tẩy tế bào chết, làm chậm quá trình lão hóa, kích thích tế bào da phát triển và đẩy mạnh tuần hoàn máu.

Hoặc phụ nữ Nhật cũng có thể đun chín nước gạo và uống trong ngày. Loại nước này giúp thúc đẩy sự sản sinh collagen trong da, giữ cho da căng mọng và trẻ trung lâu hơn bình thường. Đặc biệt, nước gạo nấu chín có chứa chất oryzanol - chất có thể chống lại sự tàn phá của các tia UV, giúp da khỏe mạnh, sáng bóng theo năm tháng.

2. Tốt cho hệ tiêu hóa

Hệ tiêu hóa là "nền móng của tuổi thọ", vì khi thực phẩm được tiêu hóa hiệu quả thì các cơ quan mới có đủ dinh dưỡng để hoạt động tốt.

Hiểu được điều đó nên nhiều người Nhật đã sử dụng nước gạo đun sôi để hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày; cải thiện chứng ợ nóng, tăng số lượng vi khuẩn có lợi trong ruột. Trong loại nước này có chứa nhiều prebiotics, có khả năng giải độc và ngăn ngừa chứng khó tiêu.

3. Có thể ngăn ngừa ung thư

Do có chứa nhiều chất chống oxy hóa mà nước gạo có thể bảo vệ cơ thể khỏi những tác hại do các gốc tự do gây ra, phòng ngừa các tác nhân gây bệnh ung thư hiệu quả.

4. Bồi bổ sức khỏe, tăng cường năng lượng

Nhiều người tận dụng nước gạo nấu chín như một thức uống tăng năng lượng do loại nước có nhiều vitamin hòa tan, hơn nữa còn chứa carbohydrate có tác dụng kích thích năng lượng của cơ thể.

Lưu ý khi sử dụng nước gạo để làm đẹp, tăng cường sức khỏe

Bình luận về nước gạo, BS Doãn Thạch (Bệnh viện Da Liễu Hà Nội) cho biết, nước gạo dù có chứa nhiều vitamin, khoáng chất có tác dụng làm mềm da, mịn da nhưng tác dụng đến đâu còn tùy vào cơ địa của mỗi người.

Ngoài ra, ngày nay gạo có thể bị nhiễm thuốc trừ sâu và hóa chất, chất bảo quản... nếu sử dụng loại nước gạo này thì không có lợi cho làn da và sức khỏe. Do đó cần cẩn thận chọn lựa loại gạo sạch, uy tín.

Khi dùng nước vo gạo để tắm và rửa mặt, nên chọn loại nước vo gạo thứ hai, nước vo lượt đầu nên đổ đi để tránh bụi bẩn và tạp chất. Khi da đang có vết thương, đang bị dị ứng thì tốt nhất không nên sử dụng nước vo gạo để da được bảo vệ tốt nhất.