Thói quen chạy hàng ngày ảnh hưởng gì đến cơ thể bạn sau 50 tuổi?

Ai cũng muốn có cuộc sống khỏe mạnh ở mọi độ tuổi. Bước qua tuổi 50, khi cơ thể chuyển sang giai đoạn lão hóa thì đây lại càng trở thành mong mỏi hàng đầu. Sức khỏe không phải là thứ chúng ta có thể dễ dàng có được sau một vài ngày. Để khỏe mạnh sau tuổi 50, hãy "tích lũy" sức khỏe ngay từ bây giờ. Và việc ai cũng có thể làm là thể dục, đơn giản hơn là chạy bộ.

Theo WebMD (một trong những trang web chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại Mỹ), khi bạn già đi có nghĩa là bạn càng không được lười biếng với thói quen tập thể dục. Hoạt động thể chất giúp duy trì xương và cơ bắp chắc khỏe. Nó cũng giữ cho bộ não của bạn nhạy bén và làm chậm quá trình lão hóa. Vì vậy, hãy thắt dây giày thể thao của bạn, đổ đầy chai nước mang theo và sẵn sàng thực hiện các việc chạy bộ hàng ngày.

Tại sao chạy bộ hàng ngày lại có lợi cho cơ thể bạn sau tuổi 50?

Chạy là một hoạt động tuyệt vời để giúp cải thiện thể chất cũng như sức khỏe tim mạch của bạn. Bất kể tuổi tác bao nhiêu, việc chạy bộ đều đem lại tác dụng, miễn là bạn luyện tập một cách phù hợp. Sau 50 tuổi, dù bây giờ bạn mới bắt đầu chạy bộ thì vẫn chưa phải là quá muộn. Khi già đi, mức độ thể chất của bạn bắt đầu giảm xuống nếu bạn không vận động để duy trì chúng. Ngoài ra, nguy cơ mắc các vấn đề về tim sẽ tăng lên nếu bạn ít vận động và ăn uống không lành mạnh. Bởi vậy, hãy xỏ giày vào và chạy bộ ngay từ hôm nay.

Chia sẻ trên trang Eat This, Not That!, Tim Liu, CSCS, một huấn luyện viên dinh dưỡng và thể hình trực tuyến có trụ sở tại Los Angeles, sẽ chỉ ra cho bạn thấy một số lợi ích sức khỏe bạn sẽ nhận được sau tuổi 50 nếu chăm chỉ chạy bộ mỗi ngày như sau.

Bạn sẽ có nhiều năng lượng hơn

Nếu bạn đang tự hỏi chạy bộ hàng ngày có tác dụng gì đối với cơ thể sau 50 tuổi, thì câu trả lời là "chắc chắn bạn sẽ được tăng cường năng lượng". Nhiều người ít vận động phàn nàn rằng họ không có nhiều năng lượng để tập thể dục, tuy nhiên, vận động nhiều hơn sẽ thực sự giúp cải thiện mức năng lượng của bạn.

Khi bạn bắt đầu chạy hàng ngày, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn, năng động và có thể vượt qua một ngày dễ dàng hơn nhiều. Ngay cả khi bạn không có nhiều sức bền, việc chạy bộ đơn giản trong 10 đến 15 phút cũng có thể mang lại điều kỳ diệu cho sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn.

Bạn sẽ có tâm trạng tốt hơn

Cùng với việc tăng cường năng lượng, chạy bộ hàng ngày có tác dụng kỳ diệu giúp cải thiện tâm trạng của bạn. Các chuyên gia y tế tại WebMD giải thích: Khi bạn tham gia vào các hoạt động thể chất như chạy bộ, hormone serotonin và endorphin sẽ được giải phóng. Những chất hóa học trong não này chịu trách nhiệm giúp bạn có tâm trạng tốt hơn. Thực hiện nhất quán các cuộc chạy với cường độ vừa phải hoặc tùy theo thể lực của mình cũng có thể giúp cải thiện sức khỏe tinh thần của bạn.

Dấu hiệu sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện

Khi bạn tiếp tục chạy thường xuyên và cải thiện hiệu suất chạy, cả về khoảng cách và tốc độ, bạn có thể nhận thấy tình trạng sức khỏe của mình cũng được nâng lên. Chạy sẽ giúp cải thiện độ nhạy insulin, cholesterol và các dấu hiệu sức khỏe khác của bạn. Hình thức hoạt động thể chất này cũng có thể giúp giảm và ổn định huyết áp.

Bạn sẽ có nhiều sức chịu đựng tốt hơn

Khi tạo cho bản thân thói quen chạy bộ, bạn sẽ nhận thấy sức bền của mình tăng lên. Duy trì thói quen tim mạch lành mạnh này sẽ giúp bạn chạy được quãng đường dài hơn. Khi mới bắt đầu chạy, bạn có thể chỉ cần chạy khoảng cách ngắn, nhưng khoảng cách đó sẽ dần dần tăng lên tùy theo thể lực của bạn. Bạn sẽ nhận thấy sức bền khi chạy của mình cũng ảnh hưởng đến các hoạt động khác, chẳng hạn như đi bộ đường dài hoặc chơi các môn thể thao yêu thích của mình.

Một số lời khuyên chung cho người mới bắt đầu chạy bộ

- Kiểm tra sức khỏe trước khi bắt đầu để nhận được lời khuyên từ bác sĩ. Điều này càng đặc biệt quan trọng nếu bạn trên 50 tuổi, thừa cân, mắc bệnh mãn tính hoặc đã không tập thể dục trong một thời gian dài.

- Hãy chắc chắn khởi động và kéo căng các cơ kỹ càng trước khi chạy bộ.

- Mang theo chai nước bên mình để bổ sung chất lỏng kịp thời.

- Cho phép ít nhất 2 ngày/tuần nghỉ ngơi hoàn toàn để tránh tập luyện quá sức, có thể gây chấn thương. Hãy xem xét các hoạt động tác động thấp khác, chẳng hạn như bơi lội, ít nhất 1 lần/tuần.

- Chọn giày vừa vặn với chân: Bạn không nên chọn giầy quá chật hoặc quá rộng vì sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho đôi chân, nhất là phần mắt cá chân.

- Thay đổi tốc độ trong quá trình chạy: Bạn không nên giữ một tốc độ duy nhất trong quá trình chạy bộ. Hãy thay đổi tốc độ để đạt được hiệu quả luyện tập tối đa.