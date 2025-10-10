Thời gian lý tưởng bảo quản các loại thức ăn thừa

8 cách “xử lý khoa học” cho từng loại món ăn thừa

Cơm

Cơm dễ dàng sinh ra bào tử vi khuẩn khi để ở nhiệt độ phòng. Cách bảo quản đúng là để cơm nguội ở nhiệt độ phòng trong 1 giờ (không quá 1.5 giờ), sau đó cho vào ngăn mát tủ lạnh, thời gian bảo quản không quá 1 ngày.

Cơm thừa không nên hâm đi hâm lại, tốt nhất là hâm nóng một lần rồi ăn hết.

Thịt gà còn lại nên được đậy kín (hoặc che bằng một lớp màng bọc thực phẩm), để nguội ở nhiệt độ phòng, sau đó đặt vào tủ lạnh, thời gian bảo quản tối đa là 3 ngày.

Sau khi lấy ra từ tủ lạnh, chỉ nên hâm nóng không quá một lần, nhiệt độ ít nhất phải đạt 75℃, và phải hâm nóng đều.

Thịt bò

Thịt bò, như các loại thịt đỏ khác, có thể được bảo quản trong tủ lạnh trong vài ngày và có thể được cắt thành món nguội để thưởng thức.

Nếu muốn hâm nóng, tốt nhất là lấy thịt đỏ ra khỏi tủ lạnh và để ở nhiệt độ phòng một thời gian trước khi hâm nóng.

Hâm nóng bằng lò vi sóng sẽ làm hỏng kết cấu của bít tết và thịt nướng, ảnh hưởng đến hương vị. Phương pháp hâm nóng tốt nhất là chiên bằng chảo với một chút dầu, chiên mỗi mặt 60 giây.

Khoai tây

Khoai tây nguyên củ chưa cắt sau khi nấu chín có thể được bảo quản trong tủ lạnh trong 3 ngày. Khoai tây đã nấu chín nên được hâm nóng trên lửa nhỏ hoặc chiên khô, việc hâm nóng trong lò vi sóng hoặc với nước dễ làm cho khoai tây mất độ ngon.

Rau xanh

Rau xanh sau khi nấu chín nên để nguội ở nhiệt độ phòng trước, sau đó cho vào tủ lạnh bảo quản, trước khi ăn hãy hâm nóng bằng lò vi sóng. (Ảnh: ITN).

Rau xanh như rau chân vịt, cải thìa sau khi nấu chín nên để nguội ở nhiệt độ phòng trước, sau đó cho vào tủ lạnh bảo quản, trước khi ăn hãy hâm nóng bằng lò vi sóng.

Sản phẩm từ sữa

Sữa, sữa chua và các sản phẩm từ sữa khác nên được để nguyên trong bao bì và cho vào tủ lạnh. Nếu đã đổ vào cốc hoặc bát, nên đậy bằng màng bọc thực phẩm rồi cho vào tủ lạnh.

Thực phẩm đóng hộp

Đậu nành hoặc súp được mở nắp không nên tiếp tục để lại trong bao bì ban đầu, nếu không sẽ dễ dàng dẫn đến tình trạng thực phẩm có “vị kim loại”. Bạn có thể đổ phần thực phẩm còn lại vào một hộp đựng khác, sau đó đậy kín bằng màng bọc thực phẩm và cho vào tủ lạnh.

Nước sốt thịt tự làm

Một số gia đình sẽ tự làm nước sốt thịt để ăn với cơm, nhưng ngay cả khi đã đậy nắp, nước sốt thịt không ăn hết chỉ có thể để trên bàn ăn trong 2 giờ.

Để đảm bảo hương vị và an toàn, nên đậy kín bằng màng bọc thực phẩm và để trong ngăn lạnh có thể bảo quản 1~2 ngày; Nếu để trong ngăn đá sẽ bảo quản được 2~3 tháng, nhưng để lâu quá sẽ làm thay đổi hương vị. Trước khi ăn lại, nhất định phải hâm nóng thật kỹ.

Lưu ý đặc biệt

Dù là thịt gà, cơm hay các sản phẩm từ sữa, thời gian bảo quản không nên vượt quá 3 ngày. Khi hâm nóng bằng lò vi sóng, nên khuấy đều để tránh việc tiệt trùng thực phẩm không hoàn toàn, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

3 mẹo giúp thực phẩm thừa trở nên “tươi mới”

Rau củ sau khi hâm nóng gần như mất đi giá trị ẩm thực, trong khi thịt chỉ cần được bảo quản lạnh kịp thời thì dinh dưỡng và hương vị không bị thay đổi nhiều.

Vì vậy, mọi người nên thực hiện việc: “Thà thừa thịt chứ không thừa rau”. Việc chế biến lại thịt thừa không khó, chỉ cần áp dụng ba kỹ thuật lớn: Cắt thái, thay gia vị và thêm nguyên liệu.

Cắt thái

Nguyên liệu thịt lớn nhất thích hợp để cắt thái. Cắt chúng thành lát, khối nhỏ, hoặc xé nhỏ, rồi kết hợp với rau củ tươi, ngũ cốc để nấu ăn.Ví dụ, cắt thịt lợn thành thịt băm, xé thịt gà thành sợi, cắt thịt ướp thành sợi, sau đó kết hợp với rau trộn lạnh, hoặc làm nhân bánh mì, nem rán.

Thay đổi gia vị

Mục đích của việc thay đổi hương vị có hai điều, một là thay đổi hương vị của món ăn, hai là điều chỉnh độ mặn ngọt. Dùng dầu còn lại từ tôm hấp, bỏ bớt dầu, thêm chút sốt cà chua, có thể biến tấu thành món tôm sốt cà chua đầy hương vị độc đáo.

Khi nấu gà, nếu nước dùng đã được uống sạch sẽ, bạn có thể cắt một ít thịt gà thành từng miếng nhỏ, thêm bột cà ri rồi xào lên, sẽ tạo ra món gà cà ri mới lạ.

Các món ăn ngâm và xông khói có hương vị đậm, nếu bạn kết hợp chúng với rau củ để nấu súp, thì có thể làm giảm vị mặn để hương vị trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thêm nguyên liệu

Thực chất là thêm rau củ trong bữa ăn mới, mà không tăng thêm món mặn, mẹo này có lợi cho việc cải thiện sự cân bằng dinh dưỡng.

Sườn kho còn thừa, thêm một ít hành tây, nấm, khoai tây, cà rốt, ngô, làm thành món sườn xào rau.

Biến món thừa thành súp: Sườn hầm thừa thêm rau củ và mì sợi, làm thành súp mì sườn rau củ; Món trứng xào cà chua còn lại thêm nấm hương và bánh bao nhỏ, chuyển thành súp bánh bao vị cà chua.

Theo sohu.com