Thịt bò dù làm món xào hay hầm, cứ cho thêm 1 thìa nguyên liệu này: Hương vị nâng tầm, ngon vô cùng

Thịt bò có tính ấm nóng và bổ dưỡng mà không gây nóng quá, thịt tươi, thơm và chắc, phù hợp cho cả người già và trẻ em. Tuy nhiên, nhiều người thường thất bại khi nấu thịt bò ở nhà, hoặc xào đến nỗi thịt dai và khó nhai, hoặc hầm đến nỗi có mùi khó chịu và không có vị.

Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ 2 công thức nấu thịt bò tuyệt vời, rất thích hợp ăn vào mùa thu và mùa đông: Một món xào nhanh và một món hầm ấm lòng. Các bước thực hiện rất chi tiết, vì vậy ngay cả người mới bắt đầu học nấu ăn cũng có thể dễ dàng làm được. Chúng tươi ngon, đậm đà hương vị và ngon đến mức gây nghiện, mỗi lần nấu đều sẽ hết veo trong nháy mắt!

1. Thịt bò xào cần tây và tương đậu nành lên men

Món thịt bò xào cần tây này ngon tuyệt, thơm lừng từ trong ra ngoài! Nước sốt bóng bẩy bao phủ từng miếng thịt bò, hương thơm của thịt hòa quyện với mùi thơm nồng nàn của tương đậu nành. Kết hợp với cần tây giòn và tươi mát, mỗi miếng thịt mềm mại nối tiếp một miếng cần tây giòn tan tạo nên một trải nghiệm giác quan thực sự tuyệt vời. Thịt bò mềm và mọng nước, không hề bị khô, trong khi cần tây xanh tươi và giòn mà không bị nhũn. Hương vị đậm đà được cân bằng hoàn hảo, khiến món ăn này trở thành "kẻ hủy diệt" cơm. Món ăn đơn giản, kiểu nhà làm này thậm chí còn ngon hơn cả ở nhà hàng!

Nguyên liệu: 300g thịt thăn bò, một nắm rau cầy tây, 5 tép tỏi, 1 nhánh gừng, 1 muỗng canh tương đậu nành lên men, nước tương, dầu hào, một ít nước tương đen, bột bắp, bột tiêu trắng, dầu ăn, một chút muối.

Cách làm món thịt bò xào cần tây và tương đậu nành lên men

Bước 1: Rửa sạch thịt bò và thái thành các lát mỏng ngang thớ. Sau đó cho thịt vào bát, thêm nước tương, dầu hào, một ít nước tương đen, một nhúm tiêu trắng, một thìa bột bắp, và cuối cùng rưới một ít dầu ăn. Trộn đều và ướp trong 15 phút để thịt giữ được độ ẩm. Loại bỏ lá cần tây, rửa sạch và cắt thành những đoạn dài đều nhau. Đổ một lượng dầu ăn vừa đủ vào nồi và đun nóng đến 60% nhiệt độ tối đa. Thêm một thìa tương đậu nành lên men vào xào trên lửa vừa nhỏ cho đến khi tương đậu hòa quyện cùng dầu ăn và nước sốt có mùi thơm đậm đà.

Bước 2: Cho thịt bò đã ướp vào chảo, tăng nhiệt và xào nhanh cho đến khi đổi màu. Tắt bếp ngay lập tức và lấy thịt ra khỏi chảo. Không nên xào quá lâu, đây là chìa khóa để thịt bò mềm và mọng nước. Cho một ít dầu vào chảo, thêm gừng và tỏi băm rồi xào trên lửa nhỏ cho thơm. Thêm cần tây và đảo nhanh trên lửa lớn khoảng 10 giây để làm dậy mùi thơm tươi mát của cần tây mà vẫn giữ được độ giòn và mềm. Cuối cùng, cho thịt bò đã xào vào, thêm chút muối cho vừa ăn, xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu được nêm nếm đều. Sau đó tắt bếp và lấy ra đĩa. Món này ngon tuyệt vời!

2. Thịt bò hầm củ mài

Khi mùa thu đến gần và thời tiết trở nên mát mẻ hơn, một nồi thịt bò hầm củ mài nóng hổi là sự lựa chọn hoàn hảo!

Món thịt bò hầm có màu đỏ tươi hấp dẫn và hương thơm đậm đà, không ngấy. Thịt bò được hầm chậm đến mức mềm mà chỉ cần dùng đũa xắt nhẹ là rời ra, vô cùng thơm ngon và tan chảy trong miệng. Củ mài được chọn lọc kỹ lưỡng, sau khi hầm chín, trở nên mềm, xốp và ngọt, thấm đẫm nước dùng bò đậm đà, khiến mỗi miếng ăn đều vô cùng ngon miệng.

Một nồi hầm nóng hổi, thơm ngon với nước dùng đậm đà. Món ăn này rất thích hợp cho mùa thu và mùa đông, giúp làm ấm bụng và cung cấp dưỡng chất. Cả gia đình đều yêu thích món này, và đây là một món ăn tuyệt vời cho mỗi ngày!

Nguyên liệu: 450g thịt ức bò, 1 củ mài, hành lá, gừng, tỏi, 1 muỗng canh tương đậu nành, rượu nấu ăn, nước tương, nước tương đen, một chút đường, muối, hành lá thái nhỏ và lá cần tây tươi.

Cách làm món thịt bò hầm củ mài

Bước 1: Rửa sạch rồi ngâm thịt bò vào chậu nước trong khoảng 1 tiếng để loại bỏ máu thừa và mùi hôi. Trong qua trình ngân hãy thay nước vài lần. Cắt thịt ức bò thành những miếng vuông đều nhau, cho vào nồi nước, thêm vài lát gừng và một ít rượu nấu ăn, đun sôi trên lửa lớn, hớt bỏ bọt trên bề mặt, vớt thịt bò ra, rửa sạch với nước ấm và để ráo. Gọt vỏ củ mài và cắt thành từng khúc. Ngâm các khúc củ mài trong nước để tránh bị oxy hóa và đổi màu.

Bước 2: Cho một ít dầu vào chảo, đun nóng, thêm hành lá, gừng và tỏi vào xào thơm. Thêm một thìa tương đậu nành (hoặc dùng tương đậu bản) và đảo đều trên lửa nhỏ cho đến khi dầu chuyển sang màu nâu đỏ và nước sốt có mùi thơm đậm đà. Cho thịt ức bò đã chần vào và đảo liên tục cho đến khi mỗi miếng thịt được phủ đều nước sốt. Thêm nước tương, một chút nước tương đen và chút đường, đảo đều để nêm nếm và tăng hương vị.

Bước 3: Đổ nước sôi vào sao cho ngập hoàn toàn thịt bò. Đun sôi ở lửa lớn, sau đó giảm lửa xuống mức nhỏ nhất, đậy nắp và ninh trong 50 phút cho đến khi thịt bò mềm và thơm ngon. Thêm củ mài đã cắt miếng vào và đun nhỏ lửa trong 20 phút, cho đến khi mềm. Cuối cùng, thêm muối cho vừa ăn. Tăng nhiệt độ để làm sánh nước sốt một chút, sau đó tắt bếp. Lấy món ăn ra bát, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và trang trí với lá cần tây tươi. Cả hình thức lẫn hương vị đều tuyệt vời!

2 món thịt bò này thực sự là những báu vật cho bữa ăn mùa thu và mùa đông! Một món xào, món kia hầm, và đều cho thêm 1 thìa tương đậu nành vào đã giúp nâng tầm hương vị món ăn, phù hợp với nhiều dịp ăn uống hàng ngày.

Món thịt bò xào cần tây nhanh chóng và dễ làm này chỉ mất hơn 10 phút. Hoàn hảo cho những ngày trong tuần khi bạn quá lười nấu một bữa ăn cầu kỳ sau giờ làm việc. Chỉ cần xào một đĩa, bạn sẽ có ngay món ăn ngon, đậm đà hương vị, lại tiết kiệm thời gian và công sức. Thịt bò mềm và mọng nước, cả người lớn lẫn trẻ em đều sẽ thích.

Thịt bò hầm củ mài là món ăn hoàn hảo cho một bữa ăn thư thái, ngon miệng vào mùa thu và mùa đông. Món hầm ấm áp và bổ dưỡng với thịt bò mềm kết hợp với củ mài mềm và xốp, cùng với nước dùng đậm đà, tạo nên một bữa ăn thực sự ấm áp và dễ chịu trong những ngày se lạnh.