Thế sóng "Itaewon Class", "chị đại" Kim Hee Ae tái xuất với phim 18+ cùng loạt cảnh giường chiếu táo bạo

Sau khi cơn sốt Itaewon Class kết thúc, nhà đài jTBC lại khiến khán giả trầm trồ khi xuất xưởng bộ phim mới có tên The World Of The Married - Thế Giới Hôn Nhân với sự góp mặt của "chị đại" U60 Kim Hee Ae và Park Hae Joon.

Đặc biệt The World Of The Married còn được nhà đài xác nhận gắn nhãn 18+ với mức Adult - người lớn trong 6 tập đầu tiên vì có quá nhiều cảnh "giường chiếu" đầy dữ dội.

Trailer phim The World of the Married

Trong The World Of The Married, Kim Hee Ae vào vai Ji Sun Woo - một nữ bác sĩ gia đình. Cô có cuộc sống yên bình bên người chồng hết mực yêu thương vợ và một cậu con trai ngoan ngoãn, hiền lành. Tuy nhiên, những ngày tháng hạnh phúc lại chẳng thể kéo dài khi chồng cô phản bội gia đình.

Đóng cặp cùng với Kim Hee Ae là nam diễn viên kém 9 tuổi - Park Hae Joon. Trong phim, Park Hae Joon vào vai Lee Tae Oh. Anh nuôi ước mơ trở thành một đạo diễn phim nổi tiếng. Hae Joon đang điều hành một công ty giải trí dưới sự hậu thuẫn của vợ, tuy nhiên tình yêu với gia đình không đủ lớn để ngăn cản Lee Tae Oh sa vào vũng lầy ngoại tình.

Những hình ảnh nhá hàng đậm mùi drama của bộ đôi nhân vật chính.

Từ trước đến nay, Kim Hee Ae được xem là nữ diễn viên chuyên trị những dòng phim ngoại tình như Người tình của chồng tôi, Mối tình bí mật. Chính vì thế màn trở lại của nữ diễn viên sau 4 năm kể từ bộ phim Tình yêu cuối cùng càng nhận được sự quan tâm của khán giả.

Chia sẻ về vai diễn trong The World Of The Married, Kim Hee Ae cho biết: "Tôi bị cuốn hút bởi sức mạnh của câu chuyện, sức nặng của vai diễn cũng như tâm lý nhân vật. Chính vì thế tôi đã chọn kịch bản này cho màn tái xuất sau 4 năm".

The World Of The Married dự kiến phát sóng tập đầu tiên vào ngày 27/3 trên đài jTBC.