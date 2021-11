Thấy chuỗi ngọc trai tuyệt đẹp trong ngăn tủ, tôi lấy ướm thử lên cổ, ngờ đâu nhận lại cái tát quay cuồng đầu óc

Chồng tôi là người đàn ông chung tình. Phải, chỉ có điều, người anh chung thủy không phải là tôi. Hiện tại, chúng tôi đang ly thân, chuẩn bị ly hôn. Tất cả cũng vì một chiếc vòng cổ ngọc trai.

Trước khi cưới, tôi đã từng nghe chuyện anh yêu say đắm một cô gái cùng thôn. Hai người họ từng đính hôn nhưng rồi cô ấy lại đi nước ngoài cùng gia đình và chia tay anh. Khi anh đến với tôi, thỉnh thoảng say xỉn, anh vẫn hay gọi tên cô ấy. Nhưng tôi luôn nghĩ khi thành vợ chồng, chung chăn gối thì anh sẽ nảy sinh tình cảm với mình mà thôi. Và tôi đã lầm to.

Trong cuộc sống bình thường, chồng tôi dù hời hợt nhưng cũng hoàn thành đúng trách nhiệm của một người chồng. Đặc biệt, anh không bao giờ ngoại tình, không bao giờ liếc mắt đưa tình với bất cứ cô gái nào khác. Nhiều người còn khen tôi quản chồng giỏi, dự tiệc, bao nhiêu cô gái ăn mặc xinh đẹp đến mời rượu mà anh lại tránh đi, không tiếp chuyện. Nhưng họ đâu biết, chẳng qua anh vẫn còn yêu người cũ mà thôi chứ chẳng phải do tôi giỏi giang gì.

Có lẽ tôi sẽ cố gắng chung sống với chồng nếu không xảy ra chuyện liên quan đến sợi dây ngọc trai. Hôm đó, tôi dọn dẹp đồ đạc thì kinh ngạc khi phát hiện một sợi dây chuyền ngọc trai tuyệt đẹp. Cầm lên ướm thử vào cổ, tôi còn cẩn thận thay bộ váy trắng cho hợp màu. Đang đứng xoay mình trước gương, tôi bỗng nhận được một cái tát ngã nhào.

Và người tát tôi chẳng phải ai khác mà chính là chồng mình. Anh giận dữ bảo tôi tháo sợi dây chuyền ấy ra, đó là của G (người yêu cũ anh) và tôi không được quyền đụng vào. Ôm má, tôi thất thần vì quá kinh ngạc. Chưa bao giờ tôi nghĩ chồng lại đánh mình. Vì quá đau khổ, ngay hôm đó, tôi đã bỏ về nhà mẹ. Tới hôm nay là hơn 4 tháng và chúng tôi vẫn đang sống ly thân. Có lẽ, tôi sẽ ly hôn. Nhưng tôi không cam tâm. Có cách nào để chồng biết cảm giác bị người khác gây tổn thương đau đớn như thế nào không?

