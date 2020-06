Thành phố New York (Mỹ) tìm lại quá khứ sầm uất và tráng lệ

Hôm qua (8/6), thành phố New York, Mỹ - nơi chịu tổn thất nặng nề của dịch bệnh đã chính thức mở cửa lại một phần hoạt động sau đúng 100 ngày kể từ khi ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên được phát hiện tại đây. Đối với người lao động, đây là một dấu ấn bởi họ đã trải qua thời gian dài không có thu nhập do mất việc làm.

Người dân đeo khẩu trang đi lại tại thành phố New York. Ảnh: AP.

Lần đầu tiên thành phố New York có được một chút không khí nhộn nhịp bình thường như thời điểm trước khi dịch xảy ra, một điều mà chỉ cách đây mấy tuần thật khó tưởng tượng được khi New York đang ở đỉnh dịch với 800 người chết mỗi ngày.

Khoảng 400.000 người lao động được trở lại làm việc tại 32.000 công trường xây dựng, chưa kể các công ty sản xuất và các cửa hàng bán lẻ. Sau nhiều ngày ở trong nhà, dường như tất cả họ đều đổ ra đường mang theo hy vọng về một công việc ổn định và hành trình gian nan để hồi phục kinh tế.

Tất cả người lao động đều được khuyến khích đeo khẩu trang và thực hiện những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cá nhân khi làm việc. Ngành bán lẻ được phép bán theo hình thức giao nhận, chưa cho khách hàng vào trong. Công trường xây dựng được phép hoạt động nhưng công nhân phải đứng cách nhau 6 bước chân (2 m).

Benhamou, một chủ cửa hàng bán hoa cho biết: "Tôi rất phấn khích. Cuối cùng chúng tôi cũng có thể chắc chắn là cửa hàng đã được mở cửa. Mọi người có thể đặt hàng, chúng tôi sẽ giao hàng. Nhưng nếu khách hàng đến cửa hàng, thì họ cũng được phục vụ, nhưng mọi người phải đeo khẩu trang Chúng tôi phải đảm bảo sự an toàn của mọi người khi họ đến cửa hàng của chúng tôi”.

Phương tiện công cộng được tăng chuyến nhưng nhận khách vừa phải, có nước rửa tay sát khuẩn và có khẩu trang cho người cần. Một hành khách trên tàu điện ngầm cho biết: “Chúng tôi đã bắt đầu ngày mới đông đúc hơn một chút. Bây giờ thì mọi việc đã ổn”.

Cho dù đã mở cửa một phần, nhưng sắp tới thành phố New York cũng sẽ phải đối mặt với một bài toán nan giải: đó là tình trạng ùn tắc giao thông bởi hàng triệu người đi làm giờ sẽ chưa dám trở lại sử dụng phương tiện công cộng là tàu điện ngầm và thay vào đó là lái xe. Hiện chính quyền sở tại đang cân nhắc sẽ mở mới và mở rộng các tuyến xe buýt nhằm giải quyết bớt tình trạng ùn tắc.

Chính vì thế, con đường trở lại là một New York sầm uất và tráng lệ vẫn còn rất nhiều thử thách ở phía trước bởi thành phố đã mất 885.000 việc làm trong thời gian xảy ra đại dịch và theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, thành phố New York khó có thể phục hồi được trước năm 2022, đó là chưa kể tới những khó khăn phát sinh những ngày vừa qua khi biểu tình bạo lực vì khủng hoảng sắc tộc xảy ra ở đây.

New York từng chứng kiến gần 22.000 người tử vong và hơn 205.000 người nhiễm bệnh do dịch Covid-19. Đây là khu vực cuối cùng của bang được mở lại hoạt động sau khi đáp ứng 7 tiêu chí do Thống đốc Andrew Cuomo quy định. Một số khu vực khác của bang New York đã bước sang giai đoạn 2 trong lộ trình mở cửa lại hoạt động. /.