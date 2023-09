Lộ kết quả 'The New Mentor' tập 6: Lan Khuê thắng, 2 thí sinh đội Hương Giang bị loại?

Trước khi tập 6 của chương trình thực tế The New Mentor lên sóng, mạng xã hội đã râm ran chia sẻ thông tin về kết quả tập này. Theo đó, Lan Khuê được cho là sẽ giành chiến thắng trong tập 6, Hà Hồ là đội được chọn an toàn.

Tiếp đến, Thanh Hằng và Hương Giang lần lượt đưa thí sinh vào phòng loại. Với quyền lực của người thắng cuộc, Lan Khuê đã loại thí sinh đội Hương Giang. Cũng theo chia sẻ từ mạng xã hội thì kết thúc tập 6, Hương Giang mất 2 thí sinh, chỉ còn giữ được 4 người.

Lan Khuê và Hương Giang trong tập 6 "The New Mentor"

Dù thông tin chưa được phía sản xuất The New Mentor xác nhận nhưng nếu xét với thực tế thì kết quả này cũng khá hợp lý. Do từ đầu chương trình đến hiện tại, Lan Khuê chưa thắng được tập nào, trong khi các huấn luyện viên còn lại là Thanh Hằng, Hà Hồ, Hương Giang đều có được chiến thắng cho riêng mình.

Thêm nữa, xét về tương quan lực lượng trước khi tập 6 lên sóng, Hương Giang còn giữ được 6 thí sinh, Hà Hồ còn 2 thí sinh, Lan Khuê - Thanh Hằng mỗi đội còn 4 thí sinh. Nếu Hương Giang không bị mất thí sinh thì cán cân lực lượng sẽ bị lệch so với những đội khác.

Ở 1 diễn biến khác, ekip sản xuất The New Mentor đã chia sẻ đoạn clip giới thiệu tập 6 sắp lên sóng. Trong đoạn giới thiệu này, hầu như chỉ tập trung vào 2 đội Hương Giang và Lan Khuê, ít có hình ảnh hưởng vào đội Thanh Hằng - Hà Hồ.

Thông tin Hương Giang bị loại 2 thí sinh xuất hiện rầm rộ

Trong tập 5, sau khi Thanh Hằng - Hà Hồ giành chiến thắng, đã có không ít ý kiến cho rằng vì ekip sản xuất chịu áp lực dư luận nên mới để 2 "Chị Đại" thắng cuộc và giữ quyền loại thí sinh. Đáp trả tin đồn này, Hà Hồ thẳng thắn nói:

"Đã bước vào cuộc chơi này không ai biết được ai sẽ là người thắng và ai sẽ thua. Trong quá trình thực hiện sản phẩm, có khi mình thấy hay nhưng ra thành phẩm lại chưa chắc đã như mình muốn. Mỗi điều đó thôi đã thấy ngay bản thân mình cũng chưa thể biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nên chuyện thắng thua hay ai phải ra về, không ai biết trước được".

Trailer giới thiệu tập 6 sắp lên sóng chỉ tập trung vào 2 đội Lan Khuê và Hương Giang

Hồ Ngọc Hà nói thêm, từ đầu khi tham gia The New Mentor cô chỉ muốn các người mẫu có nơi để tỏa sáng đúng với tài năng của họ, ai có tài năng nhất sẽ tỏa sáng và cô sẽ đấu tranh bằng mọi giá để đưa ra một kết quả công tâm nhất.

"Rõ ràng đến giờ phút này có nhiều bạn đi về là đúng, nhưng vài bạn chưa đúng. Vì vậy tôi đã có những suy nghĩ và lời nói bảo vệ tới cùng. Tôi rất mong kết quả lúc nào cũng làm hài lòng số đông khán giả", Hồ Ngọc Hà cho biết.

Tập 6 của The New Mentor sẽ lên sóng vào lúc 20h00 thứ Sáu, ngày 15/9/2023 trên kênh YouTube chính thức của Hương Giang.