Loại củ này đang vào mùa, dùng xào với tôm và đậu nành vừa ngon miệng lại giúp giải độc gan, bồi bổ cơ thể

Củ niễng là một loại rau dân dã vốn sinh trưởng và phát triển tốt ở vùng đất trũng, ven ao hồ hay nơi bùn lầy ngập nước. Chúng được tìm thấy nhiều ở một số tỉnh thành miền Bắc như Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương. Tuy nhiên, niễng ở Nam Trực (Nam Định) được nhận xét là ngon và phổ biến hơn.

Theo người dân địa phương, mùa thu hoạch niễng kéo dài hơn 1 tháng, độ cuối thu đầu đông (khoảng từ giữa tháng 10 đến hết tháng 11 dương lịch). Thời điểm này, củ niễng đang vào mùa thu hoạch rộ, giá bán rất rẻ. Loại củ này tuy dân dã và rẻ tiền nhưng có giá trị dinh dưỡng và công dụng nhất định với sức khỏe. Theo Đông y, củ niễng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc gan, giúp hỗ trợ thanh lọc cơ thể, và rất tốt cho sức khỏe tổng thể. Củ niễng có vị ngọt, tính lạnh, trơn, có tác dụng lợi tiểu, thải nước mà còn thanh nhiệt, giải khát, nhuận tràng, giải độc, giải độc rượu, chữa say rượu. Củ niễng chứa nhiều carbohydrate, protein, chất béo, v.v..., có thể bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể con người và có tác dụng bồi bổ cơ thể. Củ niễng có thể làm giảm bệnh vàng da và có lợi cho bệnh viêm gan vàng da. Dùng để kích thích tiết sữa...

Hôm nay chúng ta hãy cũng làm một món ăn từ củ niễng vừa ngon miệng, bổ dưỡng lại dễ nấu nhé!

Chuẩn bị nguyên liệu làm món củ niễng xào tôm đậu nành

3 củ niễng, 10 con tôm, 150g đậu nành tươi, 3g muối, 5g bột nêm, một ít hành lá, tỏi băm, dầu ăn.

Cách làm món củ niễng xào tôm đậu nành

Bước 1: Củ niễng rửa sạch rồi thái chéo. Luộc chín hạt đậu nành.

Bước 2: Tôm bóc bỏ vỏ, loại bỏ chỉ đen rồi rửa sạch lại tôm.

Bước 3: Đun nóng một chút dầu ăn trong chảo, cho hành tỏi vào xào cho đến khi dậy mùi thơm.

Bước 4: Đổ củ niễng vào xào trong khoảng 1 phút, thêm đậu nành vào xào chung.

Bước 5: Thêm tôm vào xào chung cho đến khi tôm đổi màu, nêm thêm chút muối và bột nêm cho ngấm gia vị rồi tắt bếp.

Thành phẩm món củ niễng xào tôm đậu nành

Từng miếng củ niễng xào tôm đậu nành tươi mát mềm ngọt của củ niễng, vị bùi thơm của đậu nành kết hợp với vị giòn ngọt của tôm lại càng thêm hấp dẫn. Món ăn kết hợp những nguyên liệu đơn giản theo mùa nhưng lại mang đến một hương vị tuyệt vời.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món củ niễng xào tôm và đậu nành!