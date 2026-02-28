Hãy ăn thường xuyên 4 món rau được coi là "insulin tự nhiên" nếu bạn muốn kiểm soát lượng đường trong máu!

Nhiều người xung quanh chúng ta cần kiểm soát lượng đường trong máu. Thay vì lúc nào cũng phải cố gắng tránh một số loại thực phẩm nhất định, chúng ta có thể ăn nhiều nguyên liệu ít đường hơn trong cuộc sống hàng ngày, giúp việc nấu nướng trở nên đơn giản và không còn lo lắng.

Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ 4 món ăn được coi như "insulin tự nhiên". Tất cả đều sử dụng những nguyên liệu thông dụng và dễ làm. Những người muốn kiểm soát lượng đường trong máu có thể thường xuyên làm những món này. Chúng rất ngon khi ăn kèm với cơm và giúp ổn định lượng đường trong máu, phù hợp cho cả gia đình.

1. Salad hành tây và dưa chuột

Hành tây và dưa chuột đều rất tốt cho việc kiểm soát lượng đường trong máu. Ăn sống giúp giữ lại nhiều chất dinh dưỡng nhất, tạo cảm giác tươi mát, giảm độ ngấy và không gây cảm giác "tội lỗi" nếu bạn đang phải kiểm soát đường huyết. Chúng đều thích hợp để làm món ăn ăn kèm hoặc ăn cùng cơm.

Nguyên liệu: 1 quả dưa chuột (chọn quả non, nhiều nước), 1/2 củ hành tây (hành tây tím là tốt nhất vì chứa nhiều thành phần giúp kiểm soát lượng đường trong máu), 1 tép tỏi băm nhỏ và 1 quả ớt (bỏ qua nếu bạn không ăn cay), một chút muối, một chút rau mùi thái nhỏ.

Cách làm món salad hành tây và dưa chuột

Bước 1: Rửa sạch dưa chuột rồi ngâm với nước muối pha loãng. Chúng ta không cần gọt vỏ (chất xơ chủ yếu nằm ở vỏ). Sau đó bạn cắt thành từng lát đều nhau, cho vào bát, thêm một chút muối và trộn đều, ướp trong 5 phút, vắt bớt nước thừa để giúp dưa chuột giòn hơn. Bóc vỏ hành tây, rửa sạch rồi thái thành sợi mỏng và ngâm trong nước lạnh khoảng 10 phút để khử mùi hăng và làm giảm độ cay nồng khi ăn.

Bước 2: Chuẩn bị một chiếc bát, cho 1 muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh giấm balsamic, một chút muối (không cho quá nhiều, giảm lượng muối để kiểm soát lượng đường nạp vào), và 1 muỗng canh dầu mè. Sau đó trộn đều. Như vậy là bạn đã hoàn thành phần sốt trộn. Cho dưa chuột đã vắt bớt nước thừa và hành tây thái sợi đã ngâm vào bát tô, thêm tỏi băm và ớt khoanh và rau mùi thái nhỏ. Sau đó đổ nước sốt đã chuẩn bị vào, trộn đều bằng đũa, để yên trong 3 phút cho các hương vị hòa quyện, sau đó là có thể dùng.

2. Đậu phụ nấu cải thìa

Đậu phụ là nguồn protein thực vật chất lượng cao, còn cải thìa là loại rau giàu chất xơ, ít chất béo và đường. Khi hai loại này được nấu cùng nhau, hương vị của chúng hòa quyện tạo nên một món ăn mềm, thơm ngon và rất bổ dưỡng. Món ăn này là lựa chọn tuyệt vời cho những người đang cố gắng kiểm soát lượng đường trong máu, vì nó cung cấp đủ chất dinh dưỡng mà không làm tăng đường huyết. Đây cũng là một món ăn gia đình đơn giản và phổ biến.

Nguyên liệu: 1 khối đậu phụ (khoảng 300g), 200g rau cải thìa, 2 lát gừng và một ít hành lá thái nhỏ, một chút dầu oliu.

Cách làm món đậu phụ nấu cải thìa

Bước 1: Cắt đậu phụ thành các khối vuông kích thước 2cm và ngâm trong nước muối loãng khoảng 5 phút (điều này sẽ giúp đậu phụ không bị nát và loại bỏ mùi tanh đặc trưng). Cắt bỏ phần rễ rồi rửa sạch rau cải thìa. Sau đó bạn có thể cắt thành từng khúc hoặc chẻ rau cải thìa thành 4 phần (tùy theo sở thích).

Bước 2: Cho một ít dầu oliu vào trong chảo (dùng ít dầu hơn nếu bạn muốn kiểm soát lượng đường). Khi dầu nóng, cho gừng và gốc hành thái lát vào xào thơm. Sau đó cho đậu phụ cắt miếng vuông vào chiên trên lửa nhỏ cho đến khi cả hai mặt hơi vàng nâu.

Bước 3: Thêm 1 bát nước (đủ để ngập một nửa đậu phụ), đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ, đậy nắp và ninh trong 5 phút để đậu phụ ngấm nước dùng. Mở nắp, cho cải thìa vào, dùng đũa đảo nhẹ nhàng và tiếp tục đun nhỏ lửa trong 3 phút cho đến khi cải thìa mềm. Thêm chút muối và tiêu trắng cho vừa ăn, trộn đều, và cuối cùng rắc hành lá thái nhỏ lên trên. Món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức, đầy hương vị và hoàn toàn không béo ngậy.

3. Bí ngòi xào thịt bò

Bí ngòi có lượng calo thấp và giàu chất xơ, đồng thời làm tăng lượng đường trong máu từ từ. Khi kết hợp với thịt bò nạc, giàu protein, đây là một món ăn ngon miệng mà không làm tăng đột biến lượng đường trong máu. Đây là món ăn hoàn hảo để kiểm soát lượng đường trong máu, và cả gia đình sẽ thích khi bạn xào món này.

Nguyên liệu: 1 quả bí ngòi, 200g thịt thăn bò, 1 lát gừng, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng cà phê bột bắp và 1 muỗng canh rượu nấu ăn.

Cách làm món bí ngòi xào thịt

Bước 1: Cắt mỏng thăn bò theo thớ ngang, cho vào bát, thêm 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng cà phê bột bắp và một chút muối, trộn đều rồi ướp trong 10 phút (để giữ độ ẩm và tránh bị khô khi xào). Rửa sạch bí ngòi, không cần gọt vỏ, và thái lát mỏng (thái mỏng giúp bí ngòi chín nhanh hơn và giữ được nhiều chất dinh dưỡng hơn trong thời gian nấu ngắn hơn); thái gừng thành sợi nhỏ.

Bước 2: Cho một ít dầu thực vật vào nồi, khi dầu nóng, cho gừng thái lát vào xào thơm. Sau đó cho thịt bò đã ướp vào, đảo nhanh trên lửa lớn cho đến khi thịt bò đổi màu. Lấy thịt ra khỏi nồi ngay lập tức và để riêng (không nên nấu quá chín, nếu không thịt sẽ bị dai và không ngon).

Bước 3: Không cần cho dầu vào chảo. Cho trực tiếp các lát bí ngòi vào và xào trên lửa nhỏ trong 2 phút, cho đến khi bí ngòi mềm nhẹ. Cho thịt bò đã xào trở lại chảo, thêm 1 muỗng canh nước tương, đảo đều để mỗi miếng thịt được phủ đều gia vị, thêm chút muối cho vừa ăn, đảo thêm một phút nữa là xong.

4. Rau ngó xuân xào (rau diếp ngồng)

Rau ngó xuân (rau diếp ngồng) có hàm lượng nước và chất xơ cao, đồng thời là loại rau ít đường. Xào loại rau này làm món ăn nhẹ nhàng và không bị ngấy, cho phép bạn cảm nhận được hương vị tự nhiên của nguyên liệu. Sau khi xào mềm, rau ngó xuân phù hợp cho cả người già và trẻ em. Trong thời gian kiểm soát đường huyết, bạn có thể chế biến xà lách theo nhiều cách khác nhau để tránh nhàm chán.

Nguyên liệu: 1 cây rau ngó xuân, 2 tép tỏi và 1 quả ớt ngọt đỏ để tạo màu.

Cách làm món ngó xuân xào

Bước 1: Bóc bỏ lớp vỏ ngoài cứng của rau ngó xuân (lớp vỏ này dai và khó tiêu hóa), rồi thái mỏng (hoặc thái nhỏ tùy theo sở thích). Đập dập tỏi, băm nhỏ và thái sợi ớt ngọt.

Bước 2: Cho một ít dầu ăn vào chảo. Khi dầu nóng, thêm tỏi băm vào xào thơm. Sau đó cho rau ngó xuân thái lát vào và xào nhanh trên lửa lớn trong 3 phút (rau chín rất nhanh, vì vậy đừng xào quá lâu, nếu không nó sẽ bị mềm quá và mất chất dinh dưỡng). Tiếp đó cho ớt ngọt đỏ thái sợi vào, xào thêm 30 giây, nêm chút muối cho vừa ăn, đảo đều, sau đó tắt bếp và dọn ra ăn. Món này thanh mát và rất hợp với cơm.

4 món ăn này đều là những món dễ làm, giúp kiểm soát đường huyết. Nguyên liệu dễ dàng mua được ở chợ, và cách nấu cũng đơn giản như cách chúng ta vẫn thường nấu. Những bạn muốn kiểm soát đường huyết không cần phải lo lắng về việc ăn gì, chỉ cần làm theo công thức là được.