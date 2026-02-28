Có món xào mà gia đình tôi cứ vài ngày lại nấu một lần, ai cũng háo hức ăn vì hương vị nó ngon tuyệt!

Món ăn này rất thích hợp khi bạn không có cảm giác thèm ăn sau Tết Nguyên đán. Đây là món xào với nguyên liệu và cách chế biến rất đơn giản. Bạn có thể làm món này vài ngày một lần để kích thích vị giác, giúp bạn lấy lại cảm giác thèm ăn và bổ sung dinh dưỡng tốt.

Nguyên liệu chính của các món ăn này là các loại nấm. Trong dân gian có câu: "Mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng, quanh năm ăn nấm." Điều này cho thấy nấm có rất nhiều lợi ích. Việc kết hợp nhiều loại nấm với nhau làm cho hương vị món ăn trở nên phong phú và đậm đà hơn. Chỉ cần xào chúng với ớt chuông xanh và đỏ, bạn có thể thưởng thức hương vị thơm ngon của núi rừng ngay tại nhà.

Không để mất thêm thời gian nữa, chúng tôi xin chia sẻ công thức món nấm thập cẩm xào với ớt chuông này. Đây là một món ăn ngon và bổ dưỡng với hương vị mộc mạc; mỗi miếng đều là một trải nghiệm tuyệt vời. Hoàn hảo cho những lúc bạn không có cảm giác thèm ăn sau kỳ nghỉ lễ. Xem các bước chi tiết bên dưới để được hướng dẫn từng bước:

Nguyên liệu làm món nấm thập cẩm xào với ớt chuông

Nấm bào ngư, nấm ngọc châm, nấm hương, nấm đùi gà, nửa quả ớt chuông xanh, nửa quả ớt chuông đỏ, 150g thịt ba chỉ, một ít tôm khô, lượng hành lá và tỏi vừa đủ, lượng nước tương và bột bắp vừa đủ, một chút bột tiêu, muối, dầu hào, một chút bột nêm gà và lượng dầu ăn vừa đủ.

Cách làm món nấm thập cẩm xào với ớt chuông

Bước 1: Với món ăn này bạn có thể chọn các loại nấm mình yêu thích. Hôm nay tôi sử dụng nấm bào ngư, nấm ngọc châm, nấm đùi gà, nấm hương. Sau khi cắt bỏ phần gốc, bạn thái lát mỏng nấm đùi gà, xé nhỏ nấm bào ngư và cắt các loại nấm khác thành miếng vừa ăn (nếu chúng quá to và dài). Khi sơ chế các loại nấm bạn nên để riêng ra vì từng loại cần thời gian chín khác nhau. Ở đây tôi sẽ tách riêng các lát nấm đùi gà ra khỏi các loại nấm khác. Cắt ớt chuông xanh đỏ thành miếng vừa ăn sau khi bỏ ruột và hạt. Thịt ba chỉ thái lát mỏng. Ngâm tôm khô khoảng 15 phút rồi vớt ra, để ráo. Hành lá thái nhỏ, tỏi băm nhỏ.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng cùng một chút dầu ăn, sau đó cho nấm đùi gà thái lát vào chiên đến khi hơi vàng. Lấy nấm đùi gà ra, để riêng. Tiếp theo, đặt một nồi nước lên bếp, đun sôi trên lửa lớn. Cho các loại nấm còn lại vào chần trong khoảng chảo và đun sôi trên lửa lớn. Cho các loại nấm còn lại vào chần trong 2 phút. Vớt nấm ra và để ráo nước bằng rây. Chuẩn bị một chiếc bát, cho 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, một chút muối, bột tiêu và bột nêm gà cho vừa ăn. Sau đó thêm một ít nước và bột bắp rồi khuấy đều là được phần nước sốt cho món xào.

Bước 3: Làm nóng dầu trong chảo. Khi dầu nóng, cho thịt ba chỉ thái lát vào xào đến khi mỡ và mùi thơm tỏa ra. Sau đó cho gốc hành lá, tỏi, tôm khô và ớt chuông xanh, đỏ thái miếng vào xào trên lửa lớn để các nguyên liệu dậy mùi thơm. Sau đó cho tất cả nấm đã sơ chế vào, xào nhanh trên lửa lớn trong vài giây để loại bỏ bớt nước và làm dậy mùi thơm. Sau đó, khuấy đều phần nước sốt đã chuẩn bị và đổ vào nồi. Xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi chín đều. Khi các nguyên liệu chín, mùi thơm nức, bạn lấy ra khỏi chảo và bày lên đĩa.

Thành phẩm món nấm thập cẩm xào với ớt chuông

Vào những ngày trời se lạnh, bạn có thể chuyển sang ngồi đất đã được làm nóng trước để giữ cho món ăn luôn nóng. Món ăn được thưởng thức khi còn nóng hổi, và mùi thơm sẽ rất hấp dẫn khi bạn mở nắp. Nấm đặc biệt tươi, thơm và mềm, làm cho món ăn trở nên ngon miệng và rất hợp với cơm. Hãy thử làm món này khi bạn không có cảm giác thèm ăn sau Tết Nguyên đán.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món nấm thập cẩm xào với ớt chuông!