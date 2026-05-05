Met Gala 2026 diễn ra đêm 5/5 tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York, quy tụ những tên tuổi sáng giá nhất của làng giải trí và thời trang thế giới. Thế nhưng, năm nào cũng vậy, có một cái tên mà người hâm mộ hoàng gia mong chờ mãi mà không thấy xuất hiện: Meghan Markle. Và lần này, câu chuyện phía sau không đơn giản chỉ là "bận việc".

Cặp đôi Sussex chưa một lần đặt chân lên thảm đỏ Met Gala

Dù nhiều thành viên hoàng gia Anh từng xuất hiện tại Met Gala qua nhiều thập kỷ - Công nương Diana từng dự sự kiện năm 1996 trong chiếc đầm navy của John Galliano cho Dior, và Vương nữ Beatrice xuất hiện năm 2018, Meghan Markle và Vương tử Harry vẫn chưa một lần bước lên bậc thềm huyền thoại của Bảo tàng Met.

Năm nay, kỳ vọng đặt ra cao hơn bao giờ hết khi hai đồng chủ trì của sự kiện là Beyoncé và Venus Williams - những người có mối quan hệ thân thiết với cặp đôi Sussex. Chị gái Venus, Serena Williams, vốn là bạn thân lâu năm của Meghan, khiến nhiều người tin rằng 2026 có thể là năm cả hai cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Phía sau sự vắng mặt này là một câu chuyện dài hơn nhiều. Theo Daily Mail, Meghan và Vương tử Harry không có tên trong danh sách khách mời năm nay, bắt nguồn từ mâu thuẫn dai dẳng giữa Meghan và cựu tổng biên tập Vogue, bà Anna Wintour.

Năm 2019, Meghan chọn hợp tác với Edward Enninful - tổng biên tập British Vogue để cùng thực hiện số đặc biệt Forces for Change, thay vì làm việc với Anna Wintour. Đây chính xác là thời điểm mâu thuẫn bùng phát, bởi Enninful và Wintour vốn không có quan hệ tốt với nhau.

Một nguồn tin nội bộ tiết lộ: "Meghan đứng về phía Enninful, điều đó khiến Anna nổi giận. Anna ghét cô ấy. Meghan không chịu hoàn trả đồ, không bao giờ trả lời. Và Anna rất yêu mến Hoàng gia Anh, bà ấy là Dame. Cách hai người [nhà Sussex] rời bỏ Hoàng gia theo kiểu đó, Anna không thể chấp nhận được".

Meghan có thật sự bị tổn thương?

Câu chuyện không dừng lại ở đó. Theo một nguồn tin, Meghan được cho là khá bất ngờ và tổn thương trước việc bị bỏ qua, thậm chí vẫn còn hi vọng nhận được vé vào phút chót. "Cô ấy đang chờ có sự thay đổi vào phút cuối. Nhưng càng kéo dài, càng khó phủ nhận rằng một lần nữa, họ không có mặt trong đám đông đó. Thật bẽ bàng", nguồn tin mô tả.

Bên cạnh đó, trong vài năm qua, Meghan được ghi nhận xuất hiện tại nhiều sự kiện liên quan đến thế giới của Beyoncé từ các buổi tiệc tôn vinh Tina Knowles đến những dịp có mặt bạn bè chung - một điều mà nhiều người quan sát cho là nỗ lực có chủ ý nhằm xây dựng sự gần gũi với gia đình Knowles-Carter. Tuy nhiên, điều đó dường như không giúp ích được gì cho tấm vé Met Gala.

Trong khi thảm đỏ Met Gala sáng đèn tại New York, cặp đôi Sussex có những ưu tiên khác. Meghan đã bay đến Chicago để dự lễ Rước lễ lần đầu của con trai người bạn thân thời đại học tại Nhà thờ Holy Name Cathedral. Theo một nguồn tin, cô đến sớm, ngồi chờ cùng các gia đình và bạn bè khác trong nhà thờ không có bất kỳ sự sắp xếp đặc biệt nào, hoàn toàn như một người bình thường đến chúc mừng con của người bạn.

Còn Vương tử Harry, trong thời gian này đang trong chuyến công tác tới Ukraine - chuyến thứ ba của anh đến đất nước đang chịu chiến tranh trong vòng một năm qua.

Nhìn lại toàn cảnh, sự vắng mặt của nhà Sussex tại Met Gala năm nay phản ánh rõ hơn bao giờ hết hướng đi mà họ đã chọn. Meghan và Vương tử Harry đã bên nhau được 10 năm kể từ lần đầu hẹn hò năm 2016, và theo những người thân cận, cả hai vẫn đang rất hạnh phúc. Chỉ là thảm đỏ của làng thời trang quyền lực nhất thế giới với tất cả những quy tắc ngầm và mạng lưới quan hệ phức tạp có lẽ không phải điều họ muốn chinh phục lúc này.

Với Meghan, một buổi sáng trong nhà thờ ở Chicago, ngồi lặng lẽ cùng những gia đình bình thường khác để chứng kiến một khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc đời đứa con của người bạn cũ, có lẽ đó mới là nơi cô muốn có mặt nhất.

*Theo Town & Country, People, Daily Mail