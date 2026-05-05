Có những bộ cánh không cần mới để gây ấn tượng. Đêm 4/5 tại Barcelona, Vương hậu Letizia của Tây Ban Nha một lần nữa chứng minh điều đó khi bước vào lễ kỷ niệm 50 năm tờ báo El País với chiếc váy đen đã từng xuất hiện trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ai Cập năm 2025 và một bộ trang sức kim cương mang trọng lượng của cả lịch sử hoàng gia. Không phải trang phục, mà chính những viên kim cương đó mới là thứ khiến người ta không thể rời mắt.

Bộ kim cương trăm tuổi lần đầu đến Catalonia

Điểm nhấn của đêm gala không phải là chiếc váy, mà là bộ trang sức đến từ kho báu hoàng gia, dây chuyền và hoa tai kim cương chaton từng thuộc về Vương hậu Victoria Eugenia, một trong những bộ trang sức lưu truyền quý giá và giàu lịch sử nhất của hoàng gia Tây Ban Nha. Đây là lần đầu tiên Vương hậu Letizia đeo trọn bộ trang sức này trên đất Catalonia - một chi tiết không phải ngẫu nhiên, bởi bà đang xuất hiện với tư cách Nữ bá tước Barcelona, danh hiệu gắn liền với vùng đất này.

Bộ trang sức có xuất xứ từ năm 1906, khi Quốc vương Alfonso XIII tặng chiếc dây chuyền cho Vương hậu Victoria Eugenia như quà đính hôn trước đám cưới của họ. Mặt dây được chế tác bởi nhà kim hoàn Ansorena tại Madrid, gắn 30 viên kim cương tổng trọng lượng 90 carat, theo phong cách chaton kiểu Nga, đặt trên nền bạch kim. Qua nhiều năm, chiếc mặt dây được chỉnh sửa, mở rộng dần khi nhà vua tặng thêm hai viên kim cương cho mỗi dịp kỷ niệm, sinh nhật hay ngày trọng đại.

Vương hậu Letizia đã đeo hoa tai từ bộ này từ năm 2017, dành riêng cho những dịp quan trọng nhất thường là các chuyến thăm cấp nhà nước hoặc dạ tiệc cung đình. Nhưng phải đến cuối năm 2024, trong bộ ảnh chính thức do nhiếp ảnh gia Annie Leibovitz thực hiện cho ngân hàng Banco de España, cả thế giới mới thực sự chú ý đến vẻ đẹp của bộ kim cương này khi được Letizia diện trọn bộ.

Chiếc váy cũ và lý do không cần mua mới

Người Tây Ban Nha có câu: Negro siempre es un acierto - màu đen không bao giờ sai. Letizia hiểu điều đó hơn ai hết. Chiếc váy bà chọn cho đêm gala là thiết kế cổ Bardot ôm sát, tôn lên đường nét vóc dáng không phải hàng mới, mà là chiếc váy đã từng xuất hiện trong chuyến thăm lịch sử tới Ai Cập năm 2025. Tái sử dụng trang phục không phải vì thiếu lựa chọn, mà là thông điệp phong cách: Một bộ đồ đủ tốt không cần bị thay thế, nó chỉ cần được nâng tầm đúng lúc.

Và bộ kim cương lịch sử đêm ấy đã làm đúng vai trò đó.

Túi xách Pasticcino của Weekend Max Mara hoàn thiện toàn bộ diện mạo nhỏ gọn, lịch thiệp, không cạnh tranh với điểm nhấn chính. Đây là kiểu phối đồ mà các chuyên gia thời trang gọi là studied minimalism, tối giản nhưng có tính toán kỹ lưỡng từng chi tiết.

Quốc vương Felipe VI và Vương hậu Letizia đến Barcelona để chủ trì lễ kỷ niệm 50 năm tờ El País, tờ báo ra số đầu tiên vào ngày 4/5/1976 - tổ chức tại Museu Marítim de Barcelona. Sự kiện đồng thời là lễ trao giải Ortega y Gasset, giải thưởng báo chí danh giá mà tờ báo này trao hàng năm từ 1984.

Trước khi buổi gala bắt đầu, hai vị quân chủ đã dạo qua phòng trưng bày ảnh lịch sử của các phóng viên ảnh El País và bất ngờ dừng lại trước một tấm ảnh của Công chúa Leonor. Bức ảnh mang tựa đề "Leonor và thế hệ của cô ấy" khiến cả Vương hậu lẫn Quốc vương không giấu được nụ cười, đứng ngắm hồi lâu trước hình ảnh người con gái - người sẽ kế thừa ngai vàng Tây Ban Nha.

Điều thú vị ở Letizia là bà không bao giờ để trang phục "nói hộ" mình, bà là người quyết định bộ trang phục muốn nói gì. Một chiếc váy tái sử dụng kết hợp với trang sức hoàng gia thế kỷ 20 không phải là mâu thuẫn, mà là tuyên ngôn: Di sản và hiện đại có thể cùng tồn tại trên một người phụ nữ. Không cần phải chạy theo mọi xu hướng, đôi khi, cái cũ được chọn đúng chỗ lại đẹp hơn mọi thứ mới toanh.

Đó là thứ mà không phải ai cũng có thể học được chỉ từ một tủ đồ đắt tiền.