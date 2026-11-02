Thân vương William có thể bị "ép hòa giải" với Hoàng tử Harry?

Mối quan hệ giữa Thân vương William và em trai, Vương tử Harry, tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng sau nhiều năm xa cách. Mới đây, tạp chí Marie Claire đưa tin một truyền thống lâu đời của Hoàng gia Anh có thể khiến hai anh em phải đối diện với câu hỏi hòa giải, dù hiện tại chưa có dấu hiệu chắc chắn cho thấy họ sẽ sớm gặp lại.

Theo đó, trong hơn ba thập kỷ, các thành viên Hoàng gia Anh duy trì truyền thống đoàn tụ tại điền trang Sandringham ở Norfolk vào dịp Giáng sinh. Đây là khoảng thời gian gia đình cùng tham dự các hoạt động lễ hội, dùng bữa và xuất hiện trước công chúng trong buổi lễ tại nhà thờ.

Tuy nhiên, Vương tử Harry đã vắng mặt trong những cuộc đoàn tụ này suốt nhiều năm qua. Những nỗ lực gần đây của anh nhằm hàn gắn quan hệ với Vua Charles khiến dư luận đặt câu hỏi liệu Công tước xứ Sussex có thể trở lại Sandringham và gặp anh trai trong một dịp lễ gia đình hay không.

Chia sẻ trên số tháng 12/2026 của tạp chí Woman & Home, chuyên gia hoàng gia Emily Andrews cho rằng nếu Harry nhận được lời mời đến Sandringham và dành vài ngày cùng các thành viên gia đình, điều đó sẽ khiến vấn đề hòa giải giữa hai anh em không thể tiếp tục bị né tránh.

Nhận định này càng được chú ý trong bối cảnh Harry cùng Meghan Markle và hai con đã trở lại sinh sống tại Anh, khiến khoảng cách địa lý giữa hai gia đình không còn là trở ngại như trước.

Dù vậy, theo thông tin được Marie Claire dẫn lại từ The Sunday Times, Harry và Meghan không kỳ vọng sẽ nhận được lời mời đến Sandringham trong mùa Giáng sinh năm nay. Hai người được cho là đã lên kế hoạch đón cả Lễ Tạ ơn lẫn Giáng sinh tại California cùng bà Doria Ragland, mẹ của Meghan.

Một nguồn tin nhận định việc trở lại Sandringham trong hoàn cảnh hiện tại sẽ rất khó xử đối với gia đình Sussex. Vì vậy, khả năng hai anh em William và Harry đoàn tụ trong dịp lễ cuối năm 2026 vẫn còn bỏ ngỏ.

Trước đó, trong bộ phim tài liệu Harry & Meghan trên Netflix, Vương tử Harry từng thừa nhận anh nhớ những dịp đại gia đình hoàng gia cùng tụ họp dưới một mái nhà vào các ngày lễ.

Đáng chú ý, trong cuộc phỏng vấn với GQ công bố ngày 20/10/2026, Harry một lần nữa bày tỏ mong muốn hàn gắn mối quan hệ với gia đình. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có thông báo chính thức nào xác nhận Thân vương William và Vương tử Harry đã đạt được bước tiến trong việc hòa giải.

Bởi vậy, truyền thống Giáng sinh tại Sandringham có thể mở ra cơ hội gặp gỡ trong tương lai, nhưng việc hai anh em có thực sự nối lại quan hệ hay không vẫn là câu chuyện chưa có lời giải.

*Theo Marie Claire, The Sunday Times, Reuters.