Màn tái hợp "Bộ tứ quyền lực" Fab Four vào năm tới: Sự thật đằng sau cơ hội 40% hay chỉ là kịch bản cho ống kính?

Kể từ khi sải bước bên nhau tại Lâu đài Windsor trong những ngày tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II vào tháng 9/2022, "Bộ tứ quyền lực" (Fab Four) từng một thời của Hoàng gia Anh - Thân vương William, Vương phi Kate cùng Công tước Harry và Nữ công tước Meghan dường như đã trở thành hai đường thẳng song song.

Màn quay trở về nước Anh đầy bất ngờ của nhà Sussex vào tháng 8 vừa qua đã dấy lên vô số nghi vấn về tương lai của mối quan hệ hoàng tộc. Giữa những rạn nứt được cho là "không thể hàn gắn", liệu công chúng có cơ hội được chứng kiến 4 gương mặt đình đám này đứng chung trong một khung hình một lần nữa?

Màn trở về đột ngột của nhà Sussex và sự lạnh lùng từ phía William - Kate

Vào tháng 8 vừa qua, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã chính thức quay trở lại Vương quốc Anh sau 6 năm định cư tại Mỹ (kể từ khi từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia vào đầu năm 2020). Hiện tại, Harry và Meghan được cho là đang sinh sống tại khu vùng quê thanh bình Cotswolds cùng hai con nhỏ là Hoàng tử Archie (7 tuổi) và Công chúa Lilibet (5 tuổi).

Vừa qua, cặp đôi đã có chuỗi xuất hiện công khai đầu tiên tại thành phố Nottingham khi ghé thăm các tổ chức cộng đồng như Community Recording Studio, Himmah Hub và Epic Partners. Mặc dù sự xuất hiện của họ nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khoảng 200 người dân địa phương, nhưng phía sau cánh cửa hoàng gia, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược.

Nguồn tin nội bộ cho biết, Thân vương William chỉ được thông báo về chuyến trở về nước Anh của em trai vài ngày trước khi họ hạ cánh. Cả William lẫn Vương phi Kate được cho là hoàn toàn không có kế hoạch gặp mặt hay hàn gắn căng thẳng với nhà Sussex.

Cơ hội 40% cho màn xuất hiện chung vào năm tới

Dù mối quan hệ giữa hai bên vô cùng ảm đạm, chuyên gia phân tích hoàng gia Jake Ashton (thuộc tổ chức OLBG) nhận định rằng khả năng công chúng được thấy cả 4 người xuất hiện cùng nhau trong năm tới không phải là không thể xảy ra.

Theo phân tích của ông Ashton: Tỷ lệ hai cặp đôi đứng chung khung hình trong những tháng còn lại của năm nay là khá thấp, chỉ khoảng 33,3%. Tuy nhiên, tỷ lệ này sẽ tăng lên 40% (tương đương kèo cược 6/4) vào năm tới.

Chuyên gia Jake Ashton chia sẻ: "Sự đón nhận của công chúng tại Nottingham cho thấy người dân vẫn rất tò mò và chào đón vợ chồng Harry - Meghan. Thế nhưng, việc được lòng công chúng và một màn đoàn tụ ấm áp với William - Kate lại là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau".

Bức ảnh "triệu đô" và sự thật đằng sau nụ cười ngoại giao

Nhìn lại quá khứ, lần cuối cùng người ta thấy "Fab Four" đi bên nhau là cuộc dạo phố tại Windsor vào tháng 9/2022 để cảm ơn người dân sau khi Nữ hoàng qua đời. Bất chấp bầu không khí trang nghiêm, truyền thông đều nhận ra sự ngột ngạt và khoảng cách rõ rệt khi hai cặp đôi hầu như không có bất kỳ tương tác trực tiếp nào.

Kể từ đó đến nay, hai anh em Thân vương William và Vương tử Harry được cho là không còn nói chuyện với nhau. Thậm chí tại lễ tưởng niệm người bác Robert Fellowes vào năm 2024, cả hai cũng cố tình né tránh và giữ khoảng cách tuyệt đối.

Do đó, chuyên gia Jake Ashton nhấn mạnh rằng, ngay cả khi một cuộc xuất hiện chung diễn ra vào năm tới, bản chất của nó cũng khó có thể là dấu hiệu cho sự làm lành: "Chỉ cần một bức ảnh chụp chung cả 4 người cũng đủ tạo nên cơn địa chấn trên trang nhất các báo toàn cầu. Nhưng câu hỏi lớn hơn là: Liệu đó có phải là bước ngoặt thực sự cho mối quan hệ của họ, hay đơn thuần chỉ là một cơ hội chụp ảnh được sắp xếp sau nhiều ngày chờ đợi?".

Một bức ảnh chung giữa Thân vương William, Vương phi Kate cùng vợ chồng Harry - Meghan vào năm tới có thể mang lại giá trị truyền thông khổng lồ và giải tỏa bớt áp lực dư luận. Tuy nhiên, những tổn thương sâu sắc cùng sự mất niềm tin kéo dài nhiều năm qua cho thấy: Ống kính máy ảnh có thể ghi lại một khoảnh khắc tái hợp lịch sử, nhưng khó có thể hàn gắn được bức tường băng giá trong lòng Hoàng gia Anh.

*Theo Express UK