Vương hậu Camilla diện váy xanh ngọc thanh lịch, Vua Charles gây chú ý với chiếc cà vạt đặc biệt

Ngày 1/11, Vua Charles và Vương hậu Camilla tham dự buổi lễ tại nhà thờ St John's Pentecostal House of Restoration ở Antigua và Barbuda, nhân kỷ niệm 45 năm ngày quốc gia này giành độc lập và trong khuôn khổ Hội nghị Người đứng đầu Chính phủ Khối Thịnh vượng chung (CHOGM) 2026.

Trong lần xuất hiện này, Vương hậu Camilla lựa chọn chiếc váy chiffon màu xanh ngọc của nhà thiết kế Anna Valentine. Thiết kế dài qua gối, tay dài, cổ chữ V cách điệu và phom dáng mềm mại mang đến vẻ ngoài thanh lịch, đồng thời phù hợp với khí hậu nhiệt đới vùng Caribe. Bà kết hợp trang phục cùng giày cao gót màu nude, túi xách da đan màu be và chiếc ô ren sáng màu.

Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở đôi hoa tai ngọc lam đính kim cương thuộc bộ sưu tập cá nhân của Vương hậu Camilla. Bà còn đeo vòng tay hạt nhiều màu do một nghệ nhân địa phương tại Antigua chế tác, tạo nên chi tiết giao thoa văn hóa tinh tế trong tổng thể trang phục. Trâm cài hoa anh túc đỏ trên ngực áo cũng giúp bộ váy xanh nhạt thêm nổi bật.

Đồng hành cùng vợ, Vua Charles diện bộ suit màu be sáng, kết hợp giày da nâu và cà vạt họa tiết hình học rực rỡ. Theo truyền thông Anh, chiếc cà vạt này là món quà từ vợ của cố nghệ sĩ Barry Humphries, người nổi tiếng với nhân vật Dame Edna Everage. Nhà vua còn sử dụng khăn túi áo làm từ vải madras truyền thống gắn với ngày Quốc khánh Antigua và Barbuda, thể hiện sự trân trọng đối với văn hóa nước chủ nhà.

Không lựa chọn trang phục quá cầu kỳ, Vua Charles và Vương hậu Camilla vẫn tạo được dấu ấn bằng những gam màu hài hòa cùng các món phụ kiện mang câu chuyện riêng. Đặc biệt, sắc xanh ngọc dịu nhẹ của Camilla trở thành điểm nhấn nổi bật giữa ánh nắng vùng Caribe.

*Theo The Royal Family