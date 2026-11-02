Hạt Dẻ, Lọ Lem, Minh Trang cùng đổ bộ Hàn Quốc: Mùa thu xứ kim chi có gì mà gái Việt mê đến thế?

Cứ đến khoảng tháng 10, đầu tháng 11, mạng xã hội lại được phủ kín bởi những bức ảnh mùa thu Hàn Quốc. Không cần những địa điểm quá cầu kỳ, chỉ một con đường rợp lá vàng, hàng cây chuyển sắc đỏ cam hay góc phố ngập nắng cũng đủ khiến người xem muốn lập tức đặt vé lên đường. Năm nay, không khí ấy càng trở nên rộn ràng khi nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz và mạng xã hội Việt Nam cùng chia sẻ những khoảnh khắc tận hưởng mùa thu tại xứ sở kim chi.

Từ hai ái nữ nhà MC Quyền Linh là Lọ Lem, Hạt Dẻ đến diễn viên Minh Trang hay gia đình Cam Cam, mỗi người mang đến một góc nhìn khác nhau về mùa thu Hàn Quốc. Điểm chung là những khung hình ngập sắc vàng, đỏ, nâu đặc trưng của thời điểm giao mùa, khiến chuyến du lịch thông thường cũng trở thành một bộ ảnh đẹp như phim.

Lọ Lem, Hạt Dẻ, Minh Trang và gia đình Cam Cam cùng khoe ảnh mùa thu Hàn Quốc

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Lọ Lem và Hạt Dẻ gây chú ý khi xuất hiện giữa khung cảnh mùa thu Hàn Quốc. Những hàng cây lá vàng trải dài trên đường phố, kiến trúc truyền thống xen lẫn nhịp sống hiện đại tạo nên phông nền đầy chất thơ. Không cần quá nhiều hiệu ứng chỉnh sửa, sắc màu tự nhiên của mùa thu đã đủ khiến những bức ảnh trở nên nổi bật.

Nếu mùa hè Hàn Quốc hấp dẫn bởi những bãi biển và không khí lễ hội, mùa thu lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ánh nắng dịu, những tán cây chuyển màu và tiết trời se lạnh khiến việc đi bộ khám phá thành phố cũng trở thành một trải nghiệm đáng nhớ. Đây cũng là lý do những hình ảnh của hai chị em nhanh chóng gợi cảm hứng cho những ai đang lên kế hoạch du lịch cuối năm.

Diễn viên Minh Trang cũng chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến đi Hàn Quốc với dòng trạng thái ngắn gọn "My weekend". Qua những bức ảnh, nữ diễn viên tận hưởng không khí mùa thu trên các tuyến phố và khu vực mang nét kiến trúc truyền thống. Những hàng cây ngân hạnh vàng rực xuất hiện trong khung hình càng làm nổi bật vẻ lãng mạn của Seoul vào thời điểm này.

@Nguyễn Minh Trang

Không chỉ những bức ảnh chân dung, cảnh sắc xung quanh cũng khiến người xem chú ý. Những con phố được phủ bóng cây, các bức tường cổ và khoảng sân ngập lá rụng tạo nên không gian vừa bình yên vừa có chút hoài niệm. Đây chính là nét hấp dẫn của mùa thu Hàn Quốc: Du khách có thể tìm thấy những góc chụp đẹp ngay trong hành trình dạo phố, không nhất thiết phải đến các điểm tham quan nổi tiếng.

@Nguyễn Minh Trang

Gia đình Cam Cam cũng góp mặt trong không khí du lịch mùa thu với những khoảnh khắc dạo chơi giữa khung cảnh cây lá đổi màu. Khác với những chuyến đi chỉ tập trung vào việc check-in, hình ảnh cả gia đình cùng tận hưởng thời tiết dễ chịu, ngắm cảnh và lưu giữ kỷ niệm mang đến cảm giác gần gũi. Những con đường phủ lá vàng, không gian công cộng rộng rãi và tiết trời mát mẻ cũng là điều khiến Hàn Quốc trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các chuyến du lịch gia đình vào mùa này.

@Gia đình Cam Cam

Nhìn những hình ảnh được chia sẻ liên tiếp trên mạng xã hội, không khó hiểu vì sao nhiều người lại dành sự ưu ái đặc biệt cho mùa thu Hàn Quốc. Cảnh đẹp không chỉ nằm ở những điểm đến nổi tiếng mà còn xuất hiện trong các hoạt động rất đỗi bình thường: Đi dạo dưới hàng cây, ngồi uống cà phê bên cửa sổ hay dành một buổi chiều lang thang qua những con phố nhỏ.

Vì sao mùa thu Hàn Quốc luôn khiến du khách Việt mê mẩn?

Hàn Quốc có bốn mùa rõ rệt, nhưng mùa thu từ khoảng tháng 9 đến tháng 11 thường được xem là một trong những thời điểm lý tưởng nhất để du lịch. Đặc biệt, giai đoạn cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 là lúc nhiều khu vực tại Seoul và vùng lân cận bước vào mùa lá đổi màu nổi bật, dù thời điểm đẹp nhất mỗi năm vẫn phụ thuộc vào thời tiết và từng địa phương.

@Nguyễn Minh Trang

Điều khiến mùa thu Hàn Quốc trở nên đặc biệt chính là sự chuyển màu của cây cối. Những hàng ngân hạnh vàng óng, cây phong đỏ rực hay những tán lá nâu cam tạo nên bức tranh thiên nhiên nhiều tầng màu sắc. Khi ánh nắng chiếu qua các tán cây, ngay cả một con đường quen thuộc cũng có thể trở thành địa điểm chụp ảnh lý tưởng. Chính vì vậy, những bức hình mùa thu tại Hàn Quốc thường có vẻ đẹp rất riêng, vừa rực rỡ vừa dịu dàng.

Bên cạnh cảnh sắc, thời tiết cũng là một điểm cộng. So với mùa hè nóng ẩm hay mùa đông có thể xuống dưới 0 độ C, mùa thu thường thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời. Du khách có thể dành nhiều thời gian đi bộ, tham quan cung điện, khám phá các khu phố cổ hoặc ghé những quán cà phê có tầm nhìn ra hàng cây đang chuyển màu. Tuy nhiên, nhiệt độ có thể giảm nhanh vào sáng sớm và buổi tối, nhất là khi bước sang tháng 11, vì vậy việc chuẩn bị trang phục giữ ấm vẫn rất cần thiết.

Một lý do khác khiến mùa thu Hàn Quốc được yêu thích là không khí lãng mạn gắn liền với phim ảnh. Những con đường lá vàng, chiếc ghế dài dưới tán cây hay các khuôn viên đại học ngập sắc thu vốn đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Khi trực tiếp đặt chân đến đây, du khách có cơ hội trải nghiệm những khung cảnh từng thấy trên màn ảnh, từ đó tạo nên sức hút đặc biệt cho chuyến đi.

Đi Hàn Quốc mùa lá vàng, mặc gì và đến đâu để có ảnh đẹp?

Với những ai đang có kế hoạch du lịch Hàn Quốc vào thời điểm này, Seoul là lựa chọn thuận tiện nhờ hệ thống giao thông công cộng phát triển và nhiều địa điểm ngắm lá mùa thu. Cung điện Gyeongbokgung, Deoksugung, khu vực Samcheong-dong, rừng Seoul hay những tuyến đường gần cung điện và khu phố cổ đều có thể mang đến những trải nghiệm thú vị. Ngoài ra, đảo Nami và các khu vực ngoại ô cũng thường được du khách lựa chọn để tận hưởng cảnh sắc mùa thu.

Đặc biệt, không nhất thiết phải lên lịch trình quá dày đặc. Một buổi sáng đi bộ qua những con phố có hàng ngân hạnh, buổi chiều ghé quán cà phê và dành thời gian ngắm hoàng hôn đôi khi đã đủ để cảm nhận rõ vẻ đẹp của mùa thu xứ Hàn. Nếu muốn chụp ảnh, khoảng thời gian có ánh nắng nhẹ vào buổi sáng hoặc cuối chiều thường giúp màu lá lên hình ấm áp và tự nhiên hơn.

Về trang phục, mùa thu Hàn Quốc là dịp thích hợp để thử những cách phối đồ nhiều lớp. Áo len mỏng, cardigan, áo khoác da, blazer, trench coat hay áo sơ mi kết hợp áo gile đều là những lựa chọn phổ biến. Những gam màu như kem, be, nâu, xanh rêu, xám hoặc đỏ burgundy có thể tạo sự hài hòa với sắc lá vàng cam, trong khi trang phục trắng và xanh navy lại giúp người mặc nổi bật giữa khung cảnh nhiều màu sắc.

Dù vậy, điều quan trọng nhất vẫn là sự thoải mái. Du lịch Hàn Quốc thường phải đi bộ khá nhiều, đặc biệt khi khám phá các cung điện, khu phố cổ hoặc công viên. Một đôi giày êm chân, áo khoác đủ ấm và chiếc túi gọn nhẹ sẽ hữu ích hơn việc chỉ lựa chọn trang phục đẹp để chụp ảnh. Du khách cũng nên kiểm tra dự báo thời tiết trước chuyến đi, bởi những ngày mưa hoặc gió lạnh có thể khiến cảm nhận nhiệt độ khác biệt đáng kể.

Nhìn những khung hình mùa thu của Lọ Lem, Hạt Dẻ, Minh Trang hay gia đình Cam Cam, có lẽ điều khiến nhiều người muốn đến Hàn Quốc không chỉ là những bức ảnh đẹp. Đó còn là cảm giác được sống chậm giữa một thành phố xa lạ, ngắm cây lá đổi màu và tận hưởng khoảng thời gian thư thả trước khi năm cũ khép lại. Mùa thu Hàn Quốc vốn không kéo dài quá lâu, nhưng chính vẻ đẹp có phần ngắn ngủi ấy lại khiến người ta muốn một lần trực tiếp trải nghiệm, thay vì chỉ ngắm nhìn qua màn hình.