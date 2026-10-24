Nếu như Vương phi Kate Middleton của Anh quốc vốn nổi tiếng với những đôi giày cao gót lênh khênh, thì Vương hậu Letizia của Tây Ban Nha lại hiếm khi chọn phong cách này do căn bệnh đau bàn chân mãn tính (metatarsalgia) sau nhiều năm đi giày cao. Chiều theo phong cách của mẹ, cô con gái út - Công chúa Infanta Sofía hầu như luôn trung thành với những đôi giày bệt hoặc gót thấp. Tuy nhiên, trong sự kiện tối ngày 22/10 vừa qua, người hâm mộ đã phải "tròn mắt" khi chứng kiến cô công chúa 19 tuổi cao vượt hẳn Vương hậu Letizia và chị gái Leonor nhờ một đôi giày slingback thanh lịch.

Màn "bứt phá chiều cao" khiến mạng xã hội bùng nổ

Tại Đêm nhạc kỷ niệm Lễ trao giải Princess of Asturias diễn ra vào tối thứ Năm, Công chúa Infanta Sofía xuất hiện rạng rỡ trong chiếc đầm xanh biển dáng xòe tầng không tay, phối cùng đôi giày slingback màu xanh navy cao khoảng 6cm (2.4 inch) đến từ Magrit – thương hiệu thời trang yêu thích của Vương hậu Letizia.

Dù đôi gót 6cm chưa thể so sánh với những đôi giày gót nhọn 10cm quen thuộc của Vương phi Kate, nhưng nó đủ để giúp cô công chúa 19 tuổi sở hữu chiều cao vượt trội hoàn toàn so với mẹ và chị gái khi đứng chung một khung hình.

Một người hâm mộ đã hào hứng chia sẻ bức ảnh gia đình Hoàng gia trên mạng xã hội X cùng dòng bình luận hài hước nhận được hàng ngàn lượt tương tác: "Ngày hôm nay sẽ đi vào lịch sử vì cuối cùng họ cũng cho phép Infanta Sofía đi giày cao gót!".

Gu thời trang tinh tế của Vương hậu Letizia và Công chúa Leonor

Bên cạnh sự phá cách của Sofía, các thành viên còn lại trong gia đình Hoàng gia Tây Ban Nha cũng ghi điểm tuyệt đối nhờ phong cách thời trang thời thượng. Công chúa thừa kế Leonor chọn cho mình phong cách chững chạc và cổ điển với bộ suit đen sang trọng, tôn lên thần thái người nối ngôi tương lai.

Vương hậu Letizia tạo nên cơn sốt khi diện sớm thiết kế nằm trong bộ sưu tập hợp tác sắp ra mắt giữa H&M x Elie Saab (dự kiến mở bán tại Mỹ vào ngày 29/10). Bà khéo léo phối chiếc áo màu xanh lục bảo có chi tiết áo khoác choàng (cape) ấn tượng cùng quần âu đen Carolina Herrera và một đôi slingback gót thấp khá tương đồng với dáng giày của con gái út.

Trở về với sự giản dị: Màn đồng điệu giày bệt vào ngày hôm sau

Tuy nhiên, màn diện giày cao gót của Infanta Sofía chỉ là một ngoại lệ thú vị. Bước sang ngày thứ Sáu, tại Lễ trao giải Princess of Asturias chính thức, cô công chúa trẻ lại lập tức quay trở lại với phong cách giày bệt quen thuộc.

Theo tiết lộ từ trang thời trang hoàng gia UFO No More, Sofía đã chọn chiếc đầm lụa dáng dài màu xanh navy của Bruna Augusta, khoác bên ngoài chiếc áo choàng voan mỏng cùng thương hiệu Bruna Daniella.

Tại lễ trao giải, cả ba người phụ nữ quyền lực của gia đình Hoàng gia Tây Ban Nha đã tạo nên một khoảnh khắc gắn kết tuyệt vời khi cùng diện những đôi giày bệt mũi nhọn đồng điệu. Công chúa Leonor rạng rỡ trong chiếc đầm xòe màu quả mọng (berry) của nhà thiết kế Hannibal Laguna. Vương hậu Letizia tối giản và quý phái với chiếc đầm đen dài tay. Thái hậu Sofía (Bà nội) chọn đôi giày gót vuông thấp thanh lịch phối cùng bộ suit quần âu màu ngà.

Dù chỉ là một sự thay đổi nhỏ về phụ kiện, đôi giày cao gót 6cm của Infanta Sofía không chỉ tạo nên một khoảnh khắc thời trang thú vị, mà còn cho thấy sự trưởng thành và linh hoạt trong phong cách của cô công chúa nhỏ Hoàng gia Tây Ban Nha.