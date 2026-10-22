Harry nói muốn hòa giải với gia đình, nhưng “có người không muốn”

Sau nhiều năm bất hòa với gia đình, Hoàng tử Harry một lần nữa công khai nói về mong muốn hàn gắn mối quan hệ với cha mình, Vua Charles III, và anh trai, Thân vương William . Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ được công bố ngày 20/10/2026, Công tước xứ Sussex thừa nhận những rạn nứt gia đình vẫn là vấn đề khiến anh suy nghĩ, đồng thời nhấn mạnh rằng hòa giải mới là điều quan trọng nhất. Những chia sẻ này xuất hiện đúng thời điểm Vua Charles III cùng các thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh đón Quốc vương Oman tại Lâu đài Windsor, khiến câu chuyện về mối quan hệ giữa Harry và gia đình một lần nữa thu hút sự chú ý.

Hoàng tử Harry thẳng thắn nói muốn hàn gắn với cha và anh trai

Trong cuộc trò chuyện với GQ, Hoàng tử Harry được hỏi về cảm xúc trước mối quan hệ phức tạp với Vua Charles III và Thân vương William . Anh thừa nhận đây là vấn đề có ý nghĩa lớn đối với mình, đồng thời cho rằng những bất đồng giữa cha mẹ và con cái, hay giữa anh chị em trong một gia đình, là điều rất nhiều người có thể đồng cảm.

Harry chia sẻ rằng anh hiểu vì sao công chúng quan tâm đến câu chuyện của gia đình mình. Theo anh, nhiều người có thể nhìn vào những rạn nứt giữa các thành viên Hoàng gia Anh và tự hỏi liệu họ có thể tìm được cách giải quyết hay không. Nếu câu chuyện ấy có một kết thúc tích cực, nó thậm chí có thể giúp những người khác tìm thấy hướng đi cho các mối quan hệ của chính họ.

Đáng chú ý nhất, Harry nói rõ mong muốn của mình: “Một số người không muốn mọi chuyện được giải quyết, nhưng tôi muốn điều đó xảy ra”. Anh tiếp tục nhấn mạnh rằng, giữa những vấn đề đang diễn ra trên thế giới và trong cuộc sống của mỗi người, điều quan trọng nhất vẫn là hòa giải.

Phát biểu này cho thấy Harry muốn hướng câu chuyện về phía hàn gắn thay vì tiếp tục xoáy sâu vào những bất đồng trong quá khứ. Tuy nhiên, đây là chia sẻ về mong muốn cá nhân của anh, chưa đồng nghĩa với việc mối quan hệ giữa các thành viên đã được cải thiện hoặc hai bên đã đạt được thỏa thuận hòa giải.

Sau khi cuộc phỏng vấn được công bố, người phát ngôn của gia đình Sussex cũng làm rõ rằng nhận xét của Harry về những người không muốn hòa giải không nhằm chỉ trích Thân vương William hay bất kỳ thành viên Hoàng gia Anh nào. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh chung về những bất đồng gia đình, chứ không hướng trực tiếp đến một cá nhân cụ thể.

“Vết sẹo vẫn còn đó”: Harry nói về việc buông bỏ quá khứ

Khi được hỏi liệu anh có tin rằng những tổn thương trong quan hệ gia đình có thể được chữa lành hay không, Harry trả lời rằng anh tin điều đó là có thể. Dù vậy, anh cũng thừa nhận những vết sẹo có thể tồn tại rất lâu.

Theo Công tước xứ Sussex, điều quan trọng nằm ở cách mỗi người nhìn nhận những chuyện đã xảy ra và thay đổi thái độ đối với quá khứ. Anh khuyến khích mọi người học cách buông bỏ những điều đã qua, đồng thời thừa nhận rằng việc này không hề dễ dàng nếu những tổn thương cũ vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày.

Harry cũng cho rằng cuộc sống vốn đã có đủ những vấn đề và áp lực, vì thế việc tiếp tục duy trì mâu thuẫn trong gia đình không phải điều anh muốn hướng tới. Những lời chia sẻ này gợi nhắc đến một chủ đề anh từng nhiều lần đề cập: Tác động của những biến cố cá nhân, quá trình đối diện với tổn thương và tầm quan trọng của việc tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Trong cuộc phỏng vấn, Harry còn nói về nỗi đau sau khi mẹ anh, Công nương Diana, qua đời khi anh mới 12 tuổi, cùng những khó khăn về tinh thần mà anh từng trải qua. Anh cho biết bản thân đã tìm đến nhiều hình thức trị liệu và chủ động nỗ lực để cải thiện cuộc sống. Harry cũng nhấn mạnh anh không muốn công chúng thương hại mình chỉ vì anh là một hoàng tử.

Những chia sẻ này giúp công chúng hiểu thêm về cách Harry nhìn nhận các vấn đề gia đình ở thời điểm hiện tại. Dẫu vậy, mong muốn buông bỏ quá khứ không có nghĩa mọi bất đồng đều có thể được giải quyết ngay lập tức. Việc hàn gắn còn phụ thuộc vào sự sẵn lòng, cách giao tiếp và những hành động cụ thể của tất cả những người liên quan.

Cuộc sống mới tại Anh và hy vọng về một chương khác với Hoàng gia

Một chi tiết đáng chú ý khác trong cuộc phỏng vấn là những chia sẻ của Harry về việc đưa gia đình trở lại Anh. Anh cho biết việc các con được học tại trường học ở Anh có ý nghĩa lớn đối với mình. Theo Harry, ban đầu anh chưa nhận ra điều này quan trọng đến mức nào, nhưng sau hai tuần đi học, Archie và Lilibet đều tỏ ra yêu thích trải nghiệm mới.

Harry cho rằng việc các con có cơ hội trải nghiệm hai nền văn hóa khác nhau là điều rất quan trọng. Anh cũng nói về niềm vui khi được ở gần bạn bè, gia đình và những người thân quen, giúp các con có thêm cơ hội giao lưu, kết bạn và thích nghi với môi trường mới.

Bên cạnh chuyện gia đình, Harry còn bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa anh và truyền thông Anh có thể thay đổi theo hướng tích cực hơn. Những tranh chấp pháp lý với một số cơ quan báo chí từng là vấn đề kéo dài trong nhiều năm. Trong cuộc phỏng vấn, anh cho biết hy vọng các bên có thể khép lại những chuyện đã qua và hướng đến lợi ích chung.

Dù vậy, những chia sẻ mới nhất chưa đủ để khẳng định một cuộc hòa giải chính thức giữa Harry, Vua Charles III và Thân vương William sắp diễn ra. Mối quan hệ giữa các thành viên Hoàng gia Anh đã trải qua nhiều năm căng thẳng, và việc hàn gắn sẽ cần nhiều hơn những lời bày tỏ thiện chí.

Điều có thể thấy rõ ở thời điểm hiện tại là Harry đã công khai nhấn mạnh mong muốn giải quyết bất đồng thay vì tiếp tục duy trì khoảng cách. Với công chúng theo dõi Hoàng gia Anh, đây là một tín hiệu đáng chú ý, dù kết quả cuối cùng vẫn còn ở phía trước.

*Theo Reuters, The Guardian và Marie Claire/Express.