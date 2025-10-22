Nhìn Thanh Lam ở tuổi gần 60, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Vẫn ánh mắt sâu hút hồn, mái tóc bồng bềnh, nụ cười tràn năng lượng, nữ diva như thách thức mọi giới hạn của thời gian. Dường như, năm tháng chỉ có thể làm giọng hát của chị thêm dày dặn cảm xúc, chứ chẳng thể làm phai đi nét quyến rũ vốn có.

Phía sau vẻ đẹp ấy, ngoài lối sống lành mạnh và tinh thần yêu đời, Thanh Lam từng chia sẻ chị có "làm một chút xíu cho mình xinh xắn hơn thôi". 3 từ "một chút xíu" nghe tưởng nhẹ tênh, nhưng lại là bí quyết giữ nhan sắc trẻ lâu mà bao phụ nữ tuổi trung niên đang tìm kiếm.

Phẫu thuật thẩm mỹ "một chút xíu" giúp Thanh Lam trẻ đẹp một cách tinh tế mà không lo tác dụng phụ

Năm 2019, Thanh Lam từng vướng nghi vấn can thiệp thẩm mỹ. Thay vì né tránh, chị thẳng thắn thừa nhận: "Tôi có làm, nhưng chỉ một chút xíu cho mình xinh xắn hơn thôi. Tôi không làm mình quá khác đi, tôi nghĩ mình làm có chừng mực".

Câu nói ấy khiến công chúng càng thêm yêu mến nữ diva, người biết trân trọng nét riêng, dám làm đẹp nhưng không đánh mất chính mình.

Thực tế, khi quan sát kỹ, gương mặt Thanh Lam gần như không thay đổi. Vẫn đôi mắt biết nói, sống mũi cao thanh, chỉ có đôi môi trở nên đầy đặn và căng mọng hơn một chút, giúp tổng thể khuôn mặt trẻ trung, tươi tắn hơn hẳn.

Trong nghệ thuật thẩm mỹ, đôi môi chiếm vai trò vô cùng quan trọng. Một bờ môi căng mọng, hồng hào giúp gương mặt "bật sáng" và tạo cảm giác tươi trẻ tự nhiên.

Theo DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội), khi bước sang tuổi 40, lượng collagen và elastin trong môi bắt đầu suy giảm, khiến môi dễ khô, nhăn và mỏng đi. Điều đó vô tình làm khuôn mặt trông "già" hơn, dù làn da vẫn căng bóng.

Bởi vậy, việc làm đầy môi nhẹ nhàng, giữ đường nét tự nhiên như Thanh Lam là lựa chọn khôn ngoan. Đôi môi căng nhẹ, không "quá đà", vừa giúp khuôn mặt cân đối, vừa mang lại cảm giác trẻ trung, tươi tắn mà vẫn "không lộ dấu vết thẩm mỹ".

Giống như cách Thanh Lam từng chia sẻ, mình làm cho mình xinh hơn, nhưng phải giữ được thần thái của chính mình.

Cái đẹp bền vững không đến từ việc thay đổi hoàn toàn gương mặt, mà từ sự tiết chế và hiểu rõ mình cần gì. Thanh Lam là minh chứng sống cho điều đó.

Ở tuổi U60, chị vẫn hát say mê, sống tràn năng lượng, vẫn giữ phong thái tự tin của một người phụ nữ biết mình đẹp, cả bên ngoài lẫn bên trong. Cái "một chút xíu" ấy không chỉ là can thiệp thẩm mỹ, mà còn là triết lý sống: Biết dừng đúng lúc, làm đẹp để hạnh phúc hơn chứ không phải để chạy theo chuẩn mực.

Và chính điều đó giúp chị tránh xa tác dụng phụ của việc lạm dụng thẩm mỹ, tình trạng không ít phụ nữ hiện nay đang mắc phải khi cố "níu thanh xuân" bằng mọi giá.

Những phương pháp giúp đôi môi căng mọng, tràn đầy sức sống như Thanh Lam

Để có được đôi môi trẻ trung mà vẫn tự nhiên, phái đẹp trung niên có thể tham khảo một số phương pháp an toàn, hiện đại:

1. Tiêm filler môi

Sử dụng chất làm đầy có nguồn gốc Hyaluronic Acid (HA) giúp môi căng mọng, mềm mại mà vẫn giữ được độ linh hoạt khi cười, nói. Phương pháp này an toàn, ít sưng, hiệu quả duy trì 6-12 tháng.

2. Cấy mỡ tự thân vùng môi

Lấy mỡ từ chính cơ thể (thường là vùng đùi hoặc bụng), sau đó cấy vào môi. Phương pháp này cho hiệu quả tự nhiên, lâu dài, đồng thời cải thiện tình trạng môi khô, nhăn nheo.

3. Liệu trình trẻ hóa môi bằng laser hoặc PRP (huyết tương giàu tiểu cầu)

Công nghệ laser và PRP giúp kích thích tái tạo collagen, phục hồi sắc hồng tự nhiên của môi, phù hợp với phụ nữ không muốn tiêm thẩm mỹ.

4. Chăm sóc môi hàng ngày

Uống đủ nước, tẩy da chết môi nhẹ nhàng 1–2 lần/tuần và sử dụng son dưỡng chứa dầu jojoba, vitamin E giúp môi luôn mềm và đàn hồi.