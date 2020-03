Tấm thiệp vỏn vẹn 3 câu 1 tấm ảnh từ sếp gửi đến nhân viên phải nghỉ làm do dịch khiến cộng đồng mạng thương cảm

Chúng ta đang đối mặt với những tháng ngày kinh tế khó khăn. Ấy là khi nhiều doanh nghiệp, đặc biệt trong các ngành du lịch dịch vụ bắt buộc phải tạm dừng hoạt động cũng như cho nhân viên nghỉ tạm thời.

Mặc dù có những khó khăn nhất định, tuy nhiên không phải vì thế mà lấy làm bi quan. Đây sẽ là cơ hội để tất cả khởi đầu lại và tìm ra hướng đi mới tốt hơn cho bản thân. Trong những ngày này, nhiều nghĩa cử, câu chuyện ấm áp được lan toả trên mạng xã hội giúp mỗi người phấn chấn hơn.

Mới đây, một cô nàng đã đăng tải lên group cộng đồng các bạn trẻ chia sẻ về câu chuyện của mình. Theo đó, cô là nhân viên của một khách sạn và đã bị tạm thời nghỉ việc. Nhưng ban giám đốc khách sạn đã gửi một tấm thiệp đến toàn nhân viên. Thiệp vỏn vẹn có 1 bức ảnh và 3 câu nhưng khiến ai nấy đọc xong cũng đều xúc động.

Nguyên văn status như sau:

"Trong tình hình dịch bệnh ngày càng nguy hiểm thế này và nhất là chính phủ đã ra ban lệnh không cấp visa cho bất cứ quốc gia nào cho đến giữa tháng 4, ngành du lịch đang ngày càng khó khăn hơn. Từ khi sau Tết số khách ngày càng giảm, mỗi ngày mở hệ thống ra lại thấy khách huỷ phòng, hội nghị rồi tiệc cưới cũng huỷ hết.

Tuy vậy chị sếp mình vẫn cố gắng để nhân viên không bị thiếu thốn, chia nhân viên đi cross training (đào tạo) các bộ phận khác nhau cũng là cơ hội để học hỏi thêm kĩ năng luôn. Nhưng từ ngày hôm nay ban giám đốc đã có quyết định khó khăn là tạm thời đóng cửa Executive Lounge (khu phục vụ đặc biệt) của khách sạn và thực sự mình rất buồn.

Có lẽ phải đến tháng 5 thậm chí lâu hơn mọi thứ mới có thể mở lại Lounge này mặc dù 2 tháng nay Lounge đã vắng khách rồi... Ra quyết định này thì tất nhiên buồn và đau đầu nhất là ban giám đốc rồi đến bộ phận mình, chị sếp mình đã cố sắp xếp tối đa nhưng mọi người cũng muốn chia sẻ với khách sạn, tự nguyện nghỉ không lương và động viên nhau vượt qua thời gian này, chắc bọn mình phải mấy tuần mới gặp lại nhau mất.

Đến tối thì nhận được "bức thư" siêu cute thế này đây. It's really tough she made my day (Thực sự cảm động). Sếp đáng yêu như vậy có nghèo cũng không dám nghỉ việc mất!"

Còn đây là bức thư online được sếp của cô gái trên gửi đến toàn công ty:

Nội dung bức thiệp ghi "Oh oh oh. We can do whatever. As long as we are together then we've gonna be alright!!!" (Tạm dịch: Ồ. Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì. Miễn là chúng ta bên nhau thì tất cả sẽ ổn thôi mà!)

Trong lúc kinh tế khó khăn, hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng mối quan hệ của sếp - nhân viên sẽ không được tốt như trước. Bởi mọi người bắt đầu cạnh tranh nhiều hơn về quyền lợi, ai cũng muốn thu được về nhiều nhất có thể. Nhưng hi vọng qua câu chuyện trên, chị em công sở sẽ có một niềm tin rằng điều tốt vẫn còn tồn tại, hãy biết trân trọng tình cảm của những người xung quanh. Chắc chắn khi mọi thứ trở lại bình thường, bạn sẽ được họ nhớ đến và giúp đỡ!