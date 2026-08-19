Tạm quên mướp luộc hay xào đi, tôi gợi ý nấu cùng 2 nguyên liệu đơn giản nhưng hương vị nâng tầm đẳng cấp

Nếu bạn lười và không muốn nấu nướng phức tạp mà vẫn có món ăn ngon thì công thức món ăn hôm nay mà chúng tôi gợi ý là một lựa chọn khá hấp dẫn. Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có sẵn mướp, thịt viên, và trứng... vậy là đã đầy đủ để có thể nấu món này rồi. Món ăn có hương vị khá ngon và màu sắc trông rất hấp dẫn. Đặc biệt, cách nấu món ăn này cũng rất đơn giản.

Món ăn này là mướp nấu thịt viên và trứng. Các nguyên liệu chính gồm mướp, trứng và thịt viên chiên. Đó là sự kết hợp cân bằng giữa rau và thịt, được nấu chín mềm. Cuối cùng, món ăn được làm đặc bằng một chút nước tinh bột ngô để trông hấp dẫn và bắt mắt hơn. Món ăn có độ mềm của mướp và hương thơm đậm đà của trứng và thịt viên. Ăn kèm với cơm thì đặc biệt ngon. Bạn có thể làm ngay món ăn này khi buổi chiều tan sở về muộn và không biết ăn gì.

Nguyên liệu làm món mướp nấu thịt viên và trứng

2 quả mướp hương, 3 quả trứng gà, một ít thịt viên chiên, 1/2 quả ớt chuông đỏ, một ít hành lá và tỏi, một ít nước tương, muối, một ít tinh chất cốt gà, một ít bột tiêu và một ít dầu ăn.

Cách làm món mướp nấu trứng và thịt viên

Bước 1: Đầu tiên, gọt bỏ vỏ mướp sau đó rửa sạch rồi cắt thành miếng nhỏ. Nếu bạn lo mướp bị đen, hãy ngâm chúng trong nước lạnh với vài giọt giấm trắng và khuấy đều. Nhớ vắt hết nước thừa trước khi nấu. Đối với thịt viên chiên, bạn có thể mua nguyên liệu về rồi băm nhỏ và thêm chút gia vị sau đó vo thành viên tròn rồi chiên chúng vàng giòn. Hoặc để tiết kiệm thời gian nấu thì có thể mua thịt viên chiên được bán sẵn tại các siêu thị. Đập trứng vào chảo và chiên cho đến khi chín vàng. Sau khi chiên, cắt trứng thành những miếng lớn và để riêng. Ớt chuông bạn loại bỏ cuống và hạt sau đó thái thành từng miếng nhỏ để tạo màu sắc. Hành lá rửa sạch và thái nhỏ. Tỏi đập dập và băm nhỏ.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu nấu. Đun nóng nồi sau đó cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì cho hành lá thái nhỏ và tỏi băm vào phi thơm. Sau đó cho một chút nước tương để tăng hương vị rồi đổ lượng nước sôi vừa đủ vào. Cho thịt viên chiên và trứng vào nồi cùng nhau, vặn lửa lớn nhất và nấu một lúc để thịt viên nóng đều, ngấm gia vị.

Bước 3: Tiếp đó cho mướp vào nồi, đậy nắp và đun nhỏ lửa khoảng 3 đến 5 phút. Cho các miếng ớt chuông đỏ vào nồi, nêm muối, bột tiêu và một ít tinh chất cốt gà. Hòa tan một ít bột bắp với nước lạnh và đổ vào nồi, khuấy liên tục để làm đặc nước sốt. Như vậy là món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món mướp nấu thịt viên và trứng

Đây là một món ăn đơn giản và dễ làm. Mướp mềm, thịt viên đậm đà hương vị, trứng chiên nấu cùng nước dùng càng làm tăng thêm độ ngon, khiến món ăn trở nên đặc biệt hấp dẫn và no bụng. Sau khi cho mướp vào, cố gắng không nấu quá lâu để tránh bị đổi màu và đen. Khi làm đặc nước sốt, hãy để lại một ít nước dùng trong nồi. Khi thêm hỗn hợp bột bắp, hãy giữ lửa lớn và khuấy liên tục.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món mướp nấu thịt viên và trứng!