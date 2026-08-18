Mực nướng chấm sốt Thái ngon đến mức chỉ muốn ăn mãi: Bí quyết nằm ở bát sốt chua cay "thần thánh"

Không ít người mỗi lần đi ăn hải sản đều gọi một đĩa mực nướng chấm sốt Thái. Điều khiến món ăn này hấp dẫn không chỉ nằm ở những con mực tươi giòn mà còn ở bát nước chấm đậm đà, chua nhẹ, cay thơm và có hậu vị rất cuốn.

Tin vui là món ăn này không hề khó làm. Chỉ cần chọn được mực tươi và pha đúng bát sốt, bạn hoàn toàn có thể mang hương vị ngoài hàng về ngay căn bếp của mình.

Muốn ngon, hãy chọn mực thật tươi

Nguyên liệu chính chỉ gồm:

- 2 con mực lớn (ưu tiên mực trứng)

- Rễ ngò rí, sả, tỏi, hành tím, ớt chỉ thiên, ớt sừng

- Đường thốt nốt, nước mắm, chanh, muối, tiêu

Nếu mua được mực có trứng, món ăn sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Khi nướng, phần trứng bên trong trở nên béo bùi, quyện với vị ngọt tự nhiên của thịt mực, tạo cảm giác rất "đáng tiền".

Đừng nướng ngay, hãy chần mực trước

Sau khi làm sạch, rút xương sống và bỏ túi mực, hãy chần mực qua nước sôi có vài lát gừng cùng chút muối khoảng 2 phút. Bước nhỏ này giúp khử mùi tanh, đồng thời giữ cho mực săn lại trước khi nướng, hạn chế bị chảy nước. Sau đó nhớ lau thật khô bề mặt để khi áp chảo hoặc nướng, mực sẽ vàng đẹp thay vì bị hấp.

Linh hồn của món ăn nằm ở bát sốt Thái

Nếu mực quyết định độ ngọt thì nước sốt chính là yếu tố tạo nên sức hút. Cho rễ ngò rí, sả, tỏi, hai loại ớt và đường thốt nốt vào cối giã nhuyễn. Tiếp tục thêm nước mắm, nước cốt chanh, một ít nước lọc và hành tím thái mỏng.

Để hỗn hợp nghỉ khoảng 20 phút trước khi dùng. Khoảng thời gian này giúp vị chua, cay, mặn và ngọt hòa quyện, tạo nên thứ nước chấm có hương thơm rất đặc trưng, vừa bùng vị vừa không gắt.

Nướng vừa tới để giữ được độ giòn ngọt

Mực chỉ cần nướng hoặc áp chảo trên lửa lớn đến khi hai mặt vừa xém vàng. Không nên nướng quá lâu vì thịt sẽ dai và mất nước.

Nếu có đèn khò, bạn có thể khò nhẹ phần bề mặt để tạo mùi thơm của than nướng, giúp món ăn hấp dẫn hơn cả về hương lẫn vị.

Chan sốt hay chấm đều ngon

Sau khi cắt mực thành miếng vừa ăn, có thể rưới một ít nước sốt lên trên để mực thấm vị hoặc để riêng một bát sốt để chấm. Mỗi cách ăn đều có sức hấp dẫn riêng.

Chan sốt giúp từng miếng mực đậm đà hơn, còn chấm sẽ giữ được vị ngọt nguyên bản của hải sản. Dù theo cách nào, sự hòa quyện giữa vị ngọt của mực, vị béo của trứng mực và nước sốt Thái cũng đủ khiến món ăn trở thành "ngôi sao" trên bàn ăn.





Một món ăn rất hợp cho cuối tuần

Mực nướng sốt Thái không cần quá nhiều gia vị cầu kỳ nhưng lại mang đến cảm giác như đang thưởng thức món ăn ở một quán hải sản. Mùi thơm của mực nướng, vị chua dịu của chanh, chút cay nồng từ ớt, vị mặn ngọt cân bằng của nước mắm và đường thốt nốt hòa quyện tạo nên hương vị rất khó quên.

Món này có thể ăn cùng cơm trắng, cuốn rau sống hoặc đơn giản là làm món nhâm nhi trong những buổi tụ họp cuối tuần cũng đều rất hợp. Chỉ cần vài nguyên liệu quen thuộc và thêm chút khéo léo ở phần nước sốt, bạn sẽ có ngay một đĩa mực nướng nóng hổi, thơm lừng, giòn ngọt và đậm vị. Có lẽ vì thế mà đây luôn là một trong những món hải sản được nhiều người gọi đầu tiên mỗi khi đi ăn ngoài.