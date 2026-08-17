Mẹ tôi cứ nấu đậu phụ theo cách này là nhanh chóng hết veo cả nồi cơm, đậm đà và vô cùng ngon miệng

Đậu phụ vốn là một nguyên liệu nấu ăn phổ biến, rẻ tiền, đa năng và ngon dù chế biến kiểu nào. Hôm nay, tôi xin chia sẻ công thức nấu món đậu phụ mà mẹ tôi thường làm - đậu phụ kho nấm và húng quế - một món ăn quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn của gia đình tôi. Hương thơm nồng nàn của nấm hương khô kết hợp với lớp vỏ giòn và phần ruột mềm mại của đậu phụ cùng với hương thơm nồng nàn của rau húng quế tạo nên sự kết hợp hoàn hảo. Đun nhỏ lửa cả 2 nguyên liệu trong vài phút, để đậu phụ ngấm đều nước dùng đậm đà từ nấm cùng các gia vị. Lúc này đậu phụ sẽ trở nên mềm mại và ngon tuyệt, thậm chí còn ngon hơn cả thịt! Sau đó cho thêm một ít lá húng quế vào. Đây quả là chi tiết "đắt giá" khiến hương vị món ăn càng thêm hấp dẫn. Mẹ tôi luôn phải nấu thêm cơm khi làm món này, vì nó vô cùng hợp để ăn kèm với cơm. Đây là một món ăn gia đình đơn giản và nhanh chóng, vì vậy tôi chia sẻ công thức này với tất cả mọi người!

Nguyên liệu làm món đậu phụ kho nấm và húng quế

1 khối đậu phụ to bản, 7-8 cây nấm hương khô, 1.5 thìa canh nước sốt mè đậu phộng (sốt dùng chấm lẩu, đồ nướng), một ít lá húng quế, hành lá, tỏi, nước tương, dầu hào, đường, muối, dầu mè, gia vị nấm.

Cách làm món đậu phụ kho nấm và húng quế

Bước 1: Trước tiên, rửa sạch rồi ngâm nấm hương khô trong nước ấm. Thêm một chút đường vào nước sẽ giúp nấm ngon hơn. Sau khi nấm mềm, vớt ra và cắt đôi những cây nấm lớn. Đừng đổ bỏ nước ngâm nấm; hãy giữ lại, để lắng cặn và sẽ dùng sau. Rửa đậu phụ dưới vòi nước rồi thấm khô bằng khăn bếp. Sau đó cắt đậu phụ cứng thành từng miếng vuông, đun sôi một nồi nước, cho đậu phụ vào luộc trong một phút để khử mùi tanh. Sau đó vớt ra và để ráo nước hoàn toàn.

Bước 2: Làm nóng chảo và cho thêm một ít dầu ăn vào. Khi dầu nóng, cho đậu phụ đã ráo nước vào và chiên trên lửa nhỏ cho đến khi vàng đều cả hai mặt. Vớt ra và để riêng. Tiếp theo bạn để lại chút xíu dầu ăn trong chảo, cho nấm hương, tỏi vào xào nhanh trong khoảng 30 giây đề chúng tỏa mùi thơm.

Bước 3: Cho các miếng đậu phụ đã chiên vào, vặn lửa vừa và xào nhanh trong vài giây để đậu phụ ngấm hương thơm của gia vị. Sau đó cho nước luộc nấm hương vào. Mực nước chỉ nên ngập các nguyên liệu. Thêm nước tương, dầu hào, nước sốt mè đậu phộng. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ, đậy nắp và ninh cho đến khi nước dùng sánh lại. Nêm muối và một thìa nhỏ đường cho vừa ăn, rồi rưới vài giọt dầu mè. Cuối cùng thêm lá húng quế và ớt (tùy khẩu vị), đảo đều là món ăn hoàn thành.

Thành phẩm món đậu phụ kho nấm và húng quế

Món đậu phụ kho nấm và húng quế này có hương thơm vô cùng đặc biệt. Đậu phụ có lớp vỏ giòn dai, bên trong mềm mại, thấm đẫm nước dùng đậm đà. Nấm hương khô dày và dai, càng nhai càng thơm. Rau húng quế với hương thơm nồng nàn khiến món ăn càng thêm hấp dẫn. Món ăn có vị bùi béo, ngọt nhẹ và mặn vừa phải, rất thích hợp ăn kèm với cơm

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món đậu phụ kho nấm và húng quế!