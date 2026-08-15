Món này ngon đến nỗi bạn có thể ăn hết cả một nồi cơm - một công thức nấu ăn tuyệt vời, rất đáng thử!

Món ăn hôm nay là sự kết hợp ngẫu hứng, với các nguyên liệu chính gồm thịt viên chiên, váng đậu khô, mộc nhĩ và một ít ớt chuông xanh và đỏ. Món này cần được kho nên có một chút nước dùng. Hương vị đậm đà, mềm tan và vô cùng hấp dẫn, rất hợp với cơm. Công thức cũng cực kỳ đơn giản, ngay cả người mới bắt đầu nấu ăn cũng có thể dễ dàng nấu được. Chắc chắn đáng để thử.

Nguyên liệu làm món váng đậu kho thịt viên

Váng đậu que khô (tùy lượng), thịt viên chiên (tùy lượng), 2 cây mộc nhĩ, ớt chuông xanh và đỏ (tùy lượng), hành lá thái nhỏ và tỏi băm (tùy lượng), 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một ít nước tương đen (không nên cho nhiều, chỉ cần một lượng nhỏ để tạo màu), một chút muối, bột tiêu, dầu ăn, 1 thìa canh bột bắp, bột nêm vị gà.

Cách làm món váng đậu kho thịt viên

Bước 1: Trước tiên, bạn cần ngâm váng đậu que thật kỹ với nước ở nhiệt độ phòng cho đến khi mềm. Sau khi ngâm, vắt hết nước thừa và cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn. Nguyên liệu còn lại là thịt viên heo chiên. Bạn có thể tự làm hoặc mua sẵn; với nguyên liệu mua sẵn bạn chỉ cần về lấy khỏi túi đựng rồi nấu. Nếu không thích thịt heo viên chiên, bạn có thể dùng thịt bò viên thay thế. Ớt chuông xanh và đỏ bạn rửa sạch và cắt thành từng miếng vừa ăn. Ngâm mộc nhĩ cho mềm rồi rửa sạch lại và xé thành miếng nhỏ.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu nấu. Đặt nồi lên bếp và đun nóng. Sau khi nồi khô ráo thì thêm một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì cho hành lá và tỏi băm vào xào thơm. Sau đó, cho váng đậu đã ngâm vào xào nhanh. Sau đó, cho nước tương và dầu hào vào xào thơm. Đổ một lượng nước sôi vừa đủ vào nồi, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó cho thịt viên và mộc nhĩ vào. Thêm một ít nước tương đen để tạo màu, sau đó đậy nắp và ninh trong 5 hoặc 6 phút. Sau khi mở nắp, nêm thêm một chút muối, bột nêm gà và tiêu.

Bước 3: Hòa tan một ít bột bắp với nước lạnh và khuấy đều. Giữ lửa lớn, đổ hỗn hợp bột bắp vào nồi và khuấy đều tay, liên tục cho đến khi hỗn hợp sệt lại. Cuối cùng, cho các miếng ớt chuông xanh và đỏ vào và xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi thơm. Sau đó tắt bếp, lấy món ăn ra, rắc thêm chút hành lá thái nhỏ lên trên là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món váng đậu kho thịt viên

Món ăn thơm ngon này có phần váng đậu hấp thụ hương vị của thịt viên, trở nên mềm và ngon hơn. Thịt viên vừa mềm vừa giòn ngọt thấm gia vị và tinh chất từ đậu phụ cùng hương vị ớt chuông. Một phần ăn này đủ để ăn hết cả một nồi cơm. Bạn nhất định phải thử ngay cách làm món ăn này.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món váng đậu kho thịt viên!