Đã đến lúc thường xuyên mua 4 loại rau theo mùa này khi đi chợ: Dễ chế biến, ngon miệng lại tốt cho tiêu hóa

Khi mùa thu đến, những cơn gió buổi sáng và buổi tối cuối cùng cũng mang đến chút mát mẻ, nhưng mặt trời giữa trưa vẫn gay gắt và không khí khô hanh. Vào những lúc như thế này, tôi thích thay đổi thực đơn thường ngày của gia đình, không còn ăn salad dưa chuột và mướp đắng mỗi ngày nữa mà thay vào đó mua một số loại rau mùa thu tươi ngon. Gần đây, gia đình tôi thường xuyên mua 4 loại rau theo mùa, chúng đang bắt đầu vào mùa thu hoạch. Những loại rau củ này đều dễ chế biến, vị nhẹ nhàng và không gây háo nước, khô rát hay tổn thương niêm mạc tiêu hóa, tốt cho tiêu hóa. Dưới đây, tôi sẽ chia sẻ các công thức nấu ăn; tất cả đều là những món ăn ngon miệng, chế biến nhanh và đơn giản.

1. Đậu dẹt - đậu mắt đen

Đậu dẹt, hay còn gọi là đậu mắt đen thường mềm ngon nhất vào mùa thu. Vỏ đậu dày và dai. Chúng giàu chất xơ và có lượng protein khá tốt so với các loại đậu khác. Đậu rất dễ gây no và càng nhai càng thấy ngon.

Món ăn gợi ý: Đậu dẹt tím xào thịt ba chỉ thái lát

Loại bỏ phần xơ cứng ở hai bên đậu dẹt và thái mỏng theo đường chéo. Thái mỏng thịt heo thái, băm nhỏ tỏi và cắt ớt khô thành từng khúc nếu bạn thích vị cay. Làm nóng chảo và cho một ít dầu ăn vào. Cho các lát thịt ba chỉ vào xào trên lửa vừa nhỏ cho đến khi dầu tan chảy và các lát thịt hơi cong lại và chuyển sang màu nâu. Thêm tỏi thái lát và ớt khô vào xào thơm. Thêm đậu mắt đen đã xé nhỏ và xào nhanh trên lửa lớn.

Cho một thìa nước tương và một chút muối vào, thêm 2 thìa nước nóng dọc theo mép nồi, đậy nắp và đun nhỏ lửa trong 2 phút. Đậu dẹt phải được nấu chín kỹ để đảm bảo an toàn khi ăn. Sau khi mở nắp, đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại, rồi tắt bếp. Tôi thích món này xào cho đến khi khô và thơm; ăn kèm với cơm thì ngon tuyệt.

2. Bí đỏ

Bí đỏ mùa thu có vị ngọt, mềm và màu vàng óng. Chúng giàu caroten và chất xơ, giúp no lâu và tốt cho hệ tiêu hóa. Bên cạnh làm các món hấp, bí đỏ nướng với lòng đỏ trứng muối là món ăn được yêu thích trong gia đình tôi.

Công thức gợi ý: Bí đỏ chiên lòng đỏ trứng muối

Gọt vỏ bí ngô và cắt thành từng lát mỏng khoảng bằng ngón tay. Đừng cắt quá mỏng, nếu không chúng sẽ dễ bị vỡ khi lật. Đun sôi nước trong nồi, sau đó chần sơ các dải bí đỏ cho đến khi chín khoảng 80%. Vớt ra và để ráo nước. Để tăng thêm hương vị, hãy phủ một lớp tinh bột lên quả bí ngô, đảm bảo bề mặt được phủ đều. Sau đó chiên chúng trong dầu, đến khi có màu vàng nâu thì vớt ra.

Lấy 3 lòng đỏ trứng muối đã hấp chín và dùng thìa nghiền nát chúng thành hỗn hợp mịn. Cho một ít dầu vào chảo, thêm lòng đỏ trứng muối đã nghiền mịn, rồi xào trên lửa nhỏ cho đến khi xuất hiện một lớp bọt mịn. Cho các miếng bí đỏ vào và xào nhanh, đảm bảo mỗi miếng đều được phủ đều lòng đỏ trứng. Vì lòng đỏ trứng muối đã có vị mặn nên thường không cần thêm muối; có thể thêm một chút đường để tăng thêm hương vị. Dùng nóng; bên ngoài giòn, bên trong mềm và dai, và rất thơm.

3. Củ sen

Củ sen mùa thu mọng nước và giòn, giàu vitamin C và chất xơ, đồng thời chứa một ít tinh bột, giúp nó giữ được độ ẩm mà không bị ngấy. Tôi thường không hầm nó với các loại gia vị đậm đà; thay vào đó, tôi xào nó với đậu tuyết, nấm mộc nhĩ và cà rốt để có màu sắc đẹp mắt và kết cấu phong phú.

Món ăn gợi ý: Củ sen xào

Gọt vỏ củ sen và thái mỏng. Ngâm ngay vào nước để tránh bị oxy hóa và đổi màu. Cắt bỏ phần cuống cứng của đậu tuyết, thái cà rốt thành lát hình thoi, ngâm mộc nhĩ cho mềm rồi xé nhỏ. Đun sôi một nồi nước, cho một chút muối và vài giọt dầu. Đầu tiên, chần sơ củ sen thái lát, cà rốt và mộc nhĩ trong 1 phút, sau đó cho đậu tuyết vào chần khoảng mười giây. Vớt tất cả ra, rửa sạch với nước lạnh và để ráo.

Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm vào xào thơm, sau đó cho tất cả các loại rau vào xào nhanh trên lửa lớn. Thêm muối và một chút đường, làm đặc bằng hỗn hợp bột bắp loãng, đảo đều và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Món này cần lửa lớn và đảo nhanh để đạt được độ giòn và mềm.

4. Củ cải

Củ cải mùa thu giòn và mọng nước; chúng có vị hơi cay khi ăn sống, nhưng trở nên ngọt khi được nấu chín. Chúng rất mọng nước, giàu chất xơ và vitamin C, và có mùi thơm đặc trưng của củ cải khiến bạn cảm thấy dễ chịu sau khi ăn. Xào củ cải với thịt thái là một cách đơn giản và ngon miệng để thưởng thức cùng cơm.

Món ăn gợi ý: Thịt heo thái sợi xào củ cải xanh

Gọt vỏ và bào sợi củ cải xanh hoặc bạn có thể thái thành dạng sợi to hơn. Thái thịt nạc thành dạng sợi rồi cho vào bát, thêm nước tương, bột bắp và một ít dầu ăn, trộn đều và ướp trong 10 phút. Làm nóng dầu trong chảo, cho thịt đã ướp vào xào nhanh đến khi thịt đổi màu, sau đó lấy ra khỏi chảo, để dùng sau.

Để lại một ít dầu trong chảo, cho tỏi băm vào xào thơm, sau đó cho củ cải bào sợi vào xào trên lửa lớn đến khi hơi mềm. Thêm muối và một chút nước tương để nêm gia vị. Cho thịt đã xào trở lại chảo, đảo đều, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Không nên xào củ cải bào sợi quá lâu; giữ lại một chút độ giòn để món ăn có vị tươi mát hơn.

4 loại rau này đều là những nguyên liệu phổ biến, giá cả phải chăng và dễ chế biến. Thay đổi khẩu phần ăn sau khi mùa thu bắt đầu là một cách tốt để bồi bổ cơ thể, vì chúng không quá nóng cũng không quá béo, giúp xoa dịu dạ dày và cơ thể tràn đầy năng lượng.