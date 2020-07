Tại sao Đà Nẵng chưa tiến hành giãn cách xã hội 2 quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn?

Liên quan đến bệnh nhân T.V.D (trú Đà Nẵng), ca nhiễm Covid-19 thứ 416 ở Việt Nam, đến tối ngày 25/7, UBND TP Đà Nẵng vẫn chưa quyết định thực hiện việc giãn cách xã hội quận Liên Chiểu và quận Ngũ Hành Sơn. Đây là 2 địa phương mà bệnh nhân từng sinh sống và di chuyển đến nhiều lần.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Thanh Long, nhận định đây là ca lây nhiễm từ cộng đồng điển hình, có thể sẽ phát hiện thêm các ca bệnh từ cộng đồng trong những ngày tới. Ông Long cho biết đang tiếp tục điều tra những người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Tổng cộng đã có 288 người trong số hơn 1.000 người có tiếp xúc với bệnh nhân.

Đặc biệt, ông Long đã nêu kiến nghị Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội tại hai quận Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn.

Phun thuốc khử trùng tại nhà bệnh nhân Covid-19 thứ 416 ở quận Liên Chiểu

Tuy nhiên, ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay hiện nhiều địa phương cảnh giác với dịch bệnh là cần thiết nhưng lại đưa ra khuyến cáo quá mức. Theo đó, 1 số địa phương đã đưa ra khuyến cáo người dân không nên đến Đà Nẵng.

"Mong Chính phủ chỉ đạo thống nhất làm sao vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Đà Nẵng thấy chưa đến mức cần thực hiện giãn cách xã hội. Đà Nẵng sẽ làm hết mức, khi nào thấy cần thiết sẽ kiến nghị được thực hiện giãn cách xã hội", ông Chinh cho hay.

Liên quan đến việc thực hiện giãn cách xã hội ở 2 quận của Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nghiên cứu và quyết định.

Nhiều địa phương yêu cầu người đến từ Đà Nẵng khai báo y tế

Liên quan đến ca bệnh 416 tại Đà Nẵng, một số địa phương đã yêu cầu thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh và yêu cầu khai báo y tế.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND, đã yêu cầu kích hoạt 23 đội phản ứng nhanh, sẵn sàng các chốt kiểm soát dịch bệnh, các khu cách ly, rà soát hệ thống khai báo y tế. Ông Thọ yêu cầu các cơ quan chức năng việc khai báo y tế người địa phương khác đến Huế, đặc biệt là đến từ Đà Nẵng.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 416 là ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên sau 99 ngày

"Khi phát hiện các trường hợp F1 phải nghiêm túc đưa vào các cơ sở cách ly, triển khai xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm, sẵn sàng các kịch bản có thể xảy ra", ông Thọ yêu cầu.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An cũng đã chủ đạo các cơ quan y tế khẩn trương theo dõi, rà soát, lập danh sách và thông báo ngay có người dân đã đến thành phố Đà Nẵng trong 14 ngày đang có mặt trên địa bàn. Những người này phải thực hiện khai báo y tế và dựa trên cơ sở đó tổ chức cách ly và theo dõi sức khỏe theo quy định.

UBND tỉnh Bình Định cũng giao cho Sở Du lịch khuyến cáo đến cơ sở lưu trú thực hiện biện pháp phòng, chống dịch đối với khách đến, ở, về từ TP Đà Nẵng trong 14 ngày qua, nhất là khu vực quận Liên Chiểu.

Bệnh nhân 416 được Bộ Y tế xác nhận dương tính với Covid-19 ngày 25/7 và là trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên sau 99 ngày.

Trước đó, bệnh nhân D nhập viện tại bệnh viện C Đà Nẵng ngày 20/7 với các triệu chứng sốt, ho, đàm nhiều. Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán Viêm phổi do vi trùng không phân loại nơi khác và được nhập viện vào Khoa Nội hô hấp Bệnh viện C Đà Nẵng. Bệnh nhân có diễn tiến bệnh nhanh, suy yếu hô hấp nên được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và chuyển viện điều trị từ gày 23/7.

Gia đình cho biết trong 1 tháng qua chỉ ở Đà Nẵng nhưng di chuyển nhiều nơi như đến bệnh viện, đi dự tiệc tại nhà người thân, dự tiệc cưới có hàng trăm người…