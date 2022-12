Tại sao Adele phải điều trị tâm lý 5 lần một ngày, khủng hoảng hậu ly hôn có nguy hiểm?

Mới đây, tờ New York Post đưa tin, nữ ca sĩ Adele cho biết cô từng điều trị tâm lý 5 lần mỗi ngày khi ly hôn chồng cũ Simon Konecki vào năm 2019.

Adele từng phải điều trị tâm lý liên tục trước và sau ly hôn

Trong đêm diễn "Weekend with Adele" diễn ra tại Las Vegas (Mỹ) hôm 10/12, giọng ca "Rolling in The Deep" chia sẻ với khán giả: "Hiện tại, tôi bắt đầu quay lại điều trị tâm lý sau vài năm không cần tới nó. Trước đó, trong khoảng thời gian chuẩn bị ly hôn, tôi từng thực hiện 5 buổi trị liệu một ngày".

Nữ ca sĩ bày tỏ, cô bắt đầu quay lại trị liệu tâm lý với nỗ lực buộc bản thân phải có trách nhiệm với những điều mình sẽ nói. Adele muốn được "nạp năng lượng" mỗi tuần để đảm bảo có thể mang đến cho khán giả mọi thứ tốt nhất.

"Tôi rất dễ xúc động. Tôi thích sáng tác nhạc, nhưng việc biểu diễn trực tiếp thực sự khiến tôi khiếp sợ. Đây là lý do tôi không thể trở thành nghệ sĩ lưu diễn lớn. Tôi từng thử điều này trước đây để chứng minh bản thân có thể làm được.

Adele và chồng cũ Simon Konecki

Tuy nhiên, khi đứng trong căn phòng rộng đến vậy, tôi nghĩ mình chỉ có thể làm một nghệ sĩ biểu diễn đơn thuần trong suốt phần đời còn lại", nữ ca sĩ nói về tâm lý bất ổn của bản thân.

Adele và chồng cũ - Simon Konecki kết hôn năm 2018 và thông báo chia tay vào cuối năm 2019. Nữ ca sĩ nổi tiếng hoàn tất thủ tục ly hôn vào giữa năm 2021.

Từng sống trong một gia đình có cha mẹ ly hôn, bị bố đẻ bỏ rơi, nữ ca sĩ thấu hiểu những gì con trai cô có thể đang và sẽ phải đối mặt. Do vậy, Adele cố gắng truyền đạt cho con trai hiểu và tiếp nhận quyết định ly hôn của cha mẹ một cách văn minh.

"Họa mi nước Anh" cho biết, cô thu âm album thứ 4 như một lời giải thích với cậu con trai 9 tuổi về quyết định ly hôn: "Qua ca khúc này, tôi muốn giải thích với chồng cũ rằng, khi anh ấy ở độ tuổi 20 - 30, tôi là ai và tại sao lại chấp nhận từ bỏ toàn bộ để theo đuổi hạnh phúc riêng. Tôi có thể từng khiến anh ấy đôi lúc không hạnh phúc. Và đó cũng là vết thương lòng với chính tôi mà cá nhân tôi cũng không thể hàn gắn".

Ly hôn là sự kiện căng thẳng lớn thứ 2 trong cuộc đời

Khi người bạn đời của bạn ra đi mãi mãi, bạn sẽ cảm thấy đau đớn về mặt tinh thần và quá trình ấy được xác định rõ ràng. Thế nhưng ly hôn lại khác, nhiều người thấy mình không có lộ trình rõ ràng về cách xử lý những mất mát cũng như đối mặt với cuộc sống mới không còn đối phương.

Đối với một số người ly hôn là một kết thúc nhẹ nhàng cho mối quan hệ bức bối, thì với nhiều người, sự tan vỡ của mối quan hệ và bản thân buộc phải chấp nhận gây ra đau khổ tâm lý sâu sắc.

Những cảm giác tức giận, lo lắng, sợ hãi, bối rối thông thường trong và sau khi ly hôn luôn thường trực, thậm chí nó tàn phá cả sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn.

Rối loạn cảm xúc do hậu quả của những chuyển đổi lớn được gọi là các vấn đề về giai đoạn cuộc đời. Trái ngược với các rối loạn sức khỏe tâm thần xảy ra tự phát, những cuộc đấu tranh tâm lý này bắt nguồn từ những sự kiện quan trọng cụ thể làm gián đoạn khả năng đạt được sự hài hòa về cảm xúc.

Ly hôn là một trong những giai đoạn phổ biến nhất của các vấn đề trong cuộc sống và được Holmes and Rahe Stress Scale (thang đo mức độ căng thẳng) công nhận là "sự kiện căng thẳng thứ hai trong cuộc đời mà một người có thể trải qua, chỉ đứng sau cái chết của vợ/chồng". Bạn có thể thấy mình bị cô lập khỏi gia đình và bạn bè, cảm thấy bất an liên tục, hành động theo những cách không lành mạnh và khác thường, có những suy nghĩ tiêu cực và cảm thấy bế tắc, thất vọng tràn ngập.

Adele đã mở lòng về những cơn lo lắng dữ dội mà cô ấy đã trải qua trong thời gian ly hôn

Rối loạn ăn uống là biểu hiện phổ biến sau ly hôn

Những ảnh hưởng của ly hôn không chỉ giới hạn về mặt tình cảm mà còn được thể hiện thông qua những rối loạn hành vi cụ thể gây nguy hiểm cho sức khỏe thể chất. Một hiện tượng đặc biệt phổ biến mà những người đang vật lộn với sự căng thẳng của đổ vỡ hôn nhân trải qua là ăn uống không điều độ.

Trong khi nhiều người nói đùa về lợi ích của "chế độ ăn kiêng ly hôn", thì trên thực tế, việc giảm cân sau khi ly thân và ly hôn có thể là dấu hiệu của một phản ứng sinh lý nghiêm trọng và có tính hủy hoại đối với tình trạng căng thẳng quá mức. Như nhà tâm lý học, tiến sĩ James Harris, quản lý Chương trình Rối loạn Ăn uống tại Bệnh viện Presbyterian ở Dallas lưu ý: "Khi bạn bị tổn thương như ly hôn, sẽ có một phản ứng vật lý. Bạn mất ngủ, bỏ bữa và cảm thấy căng thẳng. Chấn thương và đau buồn do ly hôn ảnh hưởng đến hệ viền - trung tâm của cảm xúc trong não, và điều đó có thể làm giảm cảm giác thèm ăn".

Tuy nhiên, ăn uống thiếu chất không phải là chứng rối loạn ăn uống duy nhất do ly hôn gây ra. Một số tìm đến thức ăn để xoa dịu cảm xúc, dẫn đến ăn quá nhiều và ăn vô độ nhằm cố gắng đối phó với nỗi đau tâm lý.

Để vượt qua sang chấn tâm lý sau ly hôn, bạn nên nâng cấp bản thân mỗi ngày. Hãy bắt đầu bằng việc ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc. Thay vì quẩn quanh với vấn đề hôn nhân và tình yêu, bạn nên phát triển năng lực của bản thân và tìm kiếm những niềm vui khác trong cuộc sống.

Adele phải chịu nhiều cú sốc lớn về tinh thần nhưng cô vẫn kiên cường vượt qua nó mỗi ngày. Cô từng khẳng định: “Tôi cũng có thể ổn định bản thân mình. Hãy tự là một ngôi nhà vững chắc không bị gió bão thổi bay”.

Họa mi nước Anh cũng nói với bác sĩ trị liệu: "Nếu giọng hát của tôi không phải là đỉnh cao cũng không sao, tâm hồn tôi là đỉnh cao, tôi tự hào vì điều đó". Với Adele, sau những đổ vỡ, đam mê ca hát, tỏa sáng trên sân khấu chính là "điều hạnh phúc nhất mà tôi từng có".