Nỗi buồn ly hôn sẽ không quá khủng khiếp nếu nhìn vào những điểm tích cực sau

Ý tôi không phải muốn nói rằng “ly hôn là thiên đường” mà nếu ở góc nhìn tích cực nó có những điều mà phụ nữ có gia đình không bao giờ làm được.



Nó cũng không phải là "hãy ly hôn đi để sướng" mà là sung sướng hay khổ đau vận mệnh ở trong tay bạn.

Dưới đây là những điều có thể coi là điểm sáng tích cực dành cho phụ nữ sau khi mạnh dạn rời ra khỏi một cuộc hôn nhân hết hạn. Bạn đã biết chưa?

Dành thời gian cho bạn bè

Phụ nữ có gia đình thường phải đặt bạn bè sau mối quan trọng gia đình. Nhưng phụ nữ ly hôn thì việc không có một người đàn ông chờ ở nhà, đã khiến cho họ được trở về với sự tự do thuở thanh xuân. Việc đi xem phim cùng bạn vào buổi đêm hay cafe tán gẫu cùng bạn hoặc lên kế hoạch đi leo núi… đều có thể. Cũng có khi ngồi cạnh nhau và đọc một cuốn sách cũng rất tuyệt.

Tự do tài chính

Phụ nữ đơn thân tự phải lo toan tài chính nhưng bù lại tiêu gì, mua gì, sắm gì, bỏ tiền dư thế nào cũng là do tay cô ấy quyết định. Chính vì vậy, việc được nắm tay hòm chìa khóa của mình, tiêu tiền mà không phải nhìn nét mặt người khác cũng là một đặc quyền riêng có của phụ nữ sau ly hôn.

Ảnh minh họa.

Không bị áp lực lấy chồng

Nếu trước kia lúc chưa lập gia đình bạn bị hỏi han việc lấy chồng một cách có khi cả bất lịch sử. Nhưng sau khi đã qua một đời chồng thì thôi dường như người ta không hỏi nữa. Thậm chí nhiều người còn bảo: “Việc gì phải lấy chồng giờ này nữa. Sống như thế này chẳng tốt hơn sao?”.

Sống một mình thoải mái

Nếu thời trẻ khi bạn chưa lấy chồng thì sống một mình nhưng không hẳn thoải mái. Còn giờ bạn nghiễm nhiên được sống một mình mà không bị hỏi han. Cứ như bạn được cấp “giấy thông hành” cho sự tự do vậy.

Sống lại cùng đam mê

Nếu trước đây hôn nhân đã “bóp nát” những giấc mơ thời son trẻ của bạn như việc học vẽ, chơi đàn tranh hay đơn giản là việc nhảy dây thì giờ bạn có thể làm lại tất cả những điều này. Sau khi rời khỏi hôn nhân bạn có thời gian để tìm lại chính mình, nhìn sâu vào trong mình và trả lời câu hỏi “mình đang muốn gì”, thay vì trước đó là “chồng muốn ăn gì” và “làm thế nào để con lớn nhanh”.

Cho con sự tự do

Dù nhiều khi người ta cho rằng ly hôn người thiệt thòi nhất là đứa trẻ, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ có bố mẹ ly hôn vẫn trưởng thành ổn và thậm chí khả năng tự lập còn cao hơn.

Ảnh minh họa.

Như thoát được “gánh nợ”

Nếu hôn nhân cũ là cãi vã, là phản bội thì việc bạn rời khỏi cuộc hôn nhân tiêu cực chắc chắn sẽ ý nghĩa hơn việc bạn vẫn ngồi trong đó và rơi nước mắt vì nó. Vì vậy, khi rời khỏi hôn nhân tiêu cực bạn sẽ có cảm giác thoải mái có khi hơn cả vừa trả xong một món nợ.

Muốn gì làm nấy

Nếu trước đây bạn đi ra bên ngoài cũng phải hỏi ý kiến chồng hay mua món đồ nào cũng cần giải trình hoặc có khi là học thêm gì đó cũng phải được chồng đồng ý. Thế nhưng, giờ tất cả vận mệnh của bạn trong tay bạn. Vì vậy, điều khiển nó như thế nào lên hay xuống là do bạn cả. Có khi là về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi và được quăng mình lên chiếc giường êm ái, cái ước mơ đơn giản ấy ngày xưa bạn cũng đâu có làm được phải không.

"Hút" đàn ông

Sức hấp dẫn của sự tự do tỏa ra và đàn ông sẽ nhanh chóng ngửi được mùi tự do ấy. Người ta bảo "phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai" cũng cấm có sai. Bởi xung quanh bạn giờ là hàng tá vệ tinh vây xung quanh. Dù rằng là không phải lúc nào cũng gặp được "đàn ông chất lượng" nhưng nếu bạn hết xăng dọc đường sẽ nhanh chóng tìm được người "cứu trợ khẩn cấp" hơn một người phụ nữ có gia đình. Chắc chắn đấy!

Những ông bố, bà mẹ có được sự tự do sau khi rời khỏi hôn nhân có khi như “con chim sổ lồng”. Họ tự do và đơn giản họ cho con họ sự tự do. Chính vì vậy, những đứa trẻ này nhiều khi trở nên rất hiểu chuyện và khả năng tự lập cao hơn.

Tất cả những điều tuyệt vời của ly hôn này không nhằm mục đích khuyến khích bạn bỏ chồng. Điều quan trọng là bạn có cảm thấy hạnh phúc hay không chứ không phải là bạn đang có chồng hay không có chồng đâu nhé.