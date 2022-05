Adele hạnh phúc bên tình yêu mới

Mới đây, Adele khiến những người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi đăng tải loạt ảnh tình cứ cùng bạn trai Rich Paul. Đáng chú ý, phía dưới những hình ảnh này, "họa mi nước Anh" cũng ngầm khẳng định cô và bạn trai mới đã tìm hiểu và ở bên nhau một thời gian dài trước khi công khai khi chia sẻ: "Thời gian trôi thật nhanh".

Trong một số những hình ảnh này, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy giọng ca Easy On Me và bạn trai cùng nhau mặc áo phông đôi khi cùng nhau tới xem một trận đấu bóng mềm. Ngoài ra, những người hâm mộ cũng phát hiện ra bạn trai Adele đã có mặt tại phòng nghỉ của nữ ca sĩ khi cô quay concert đặc biệt Adele One Night Only của đài CBS vào tháng 11/2021.

Adele và bạn trai cùng mặc áo đôi khi xem trận đấu bóng mềm.

Những hình ảnh tình tứ của Adele và bạn trai Rich Paul được chính Adele đăng tải trên trang mạng cá nhân. (Ảnh: Instagram)

Theo nguồn tin của People, cả hai đều vô cùng bận rộn với cuộc sống cũng như công việc, do đó không có thời gian để gặp gỡ nhiều. "Adele vẫn đang hẹn hò với Rich nhưng họ rất bận rộn. Cô ấy đã bận với việc sửa chữa nhà, trong khi đó Rich lại bận rộn với những khách hàng của mình. Họ thường gặp gỡ bất cứ khi nào có thể", nguồn tin cho biết.

Adele được cho là bắt đầu hẹn hò với Rich Paul vào tháng 7/2021. Tuy nhiên, kể từ đó, nhiều tin đồn về việc cặp đôi chia tay đã nổ ra khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang. Chính vì vậy, việc Adele công khai đăng tải những hình ảnh của mình bên bạn trai đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả.

Trước đó, Adele từng kết hôn với Simon Konecki vào năm 2017 sau 6 năm hẹn hò. Tuy nhiên, đến năm 2019, cặp đôi đã tuyên bố "đường ai nấy đi". Ca khúc mở đường cho album 30 mang tên Easy On Me của cô từng khiến khán giả tiếc nuối khi cô nhắc tới cả chồng cũ và con trai của minh.

Nguồn: People