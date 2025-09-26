Sướng run như trúng số độc đắc sau khi mua 7 món đồ này: Dùng một lần mê cả đời!

Có những đêm mất ngủ, tôi lại lướt các nền tảng mua sắm online, thấy món nào lọt mắt thì đặt ngay, nghĩ bụng “cùng lắm mua nhầm cũng chẳng tiếc vì có bảo hiểm hoàn hàng”. Thế nhưng, chính những món tưởng mua cho vui ấy lại bất ngờ trở thành bảo bối trong nhà. Dùng thử mới biết, chúng không chỉ giải quyết gọn ghẽ những rắc rối nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, mà còn tiện lợi đến mức khiến tôi phải thốt lên: “sao lại hay đến vậy trời!” .

Dưới đây là 7 món đồ mà tôi cảm thấy hên lắm mới “vớ” được.

1. Miếng dán cứu giày rách gót

Nhà có trẻ con chạy nhảy suốt, giày mới mua chẳng bao lâu đã rách phần gót. Vứt đi thì tiếc, giữ lại thì xấu, còn tìm chỗ sửa thì khó. Trong một lần lướt app, tôi thấy bộ miếng dán cứu giày, giá chỉ vài đồng cho bốn miếng. Mua thử, không ngờ lại hữu ích đến vậy. Miếng dán có sẵn keo, chỉ cần bóc và dán chặt vào là giày như mới, lại có nhiều màu để chọn cho hợp với chất liệu. Quan trọng hơn, có thể cắt theo kích cỡ mong muốn, che đi vết rách kín đáo, giúp tôi hồi sinh cả loạt giày cũ tưởng đâu sắp bỏ đi.

2. Kẹp gọn chiều dài rèm cửa

Sau khi thay đường ray rèm, rèm nhà tôi bỗng dưng dài quá khổ, phần vải lê thê quét đất gây khó chịu. Cắt ngắn thì mất công, mà để vậy thì lộn xộn. May mắn thấy được loại kẹp nhựa trong nhỏ gọn, giá chỉ mấy hào. Chỉ cần gập phần thừa rồi kẹp chặt, rèm lập tức vừa vặn, gọn gàng. Không làm hỏng vải, lại dễ tháo khi cần giặt. Một món nhỏ bé nhưng giải quyết trọn vẹn phiền toái, đúng chuẩn “rẻ mà chất lượng”.

3. Màng phủ chống bụi có keo dính sẵn

Mỗi lần đi xa, nhà tôi thường lấy ga trải giường phủ lên đồ nội thất để tránh bụi, vừa bất tiện vừa mất công giặt lại khi về. Lần này, tôi mua thử cuộn màng phủ có sẵn keo dính. Bất ngờ thay, nó vừa rộng vừa dài, phủ được giường, sofa, tủ chỉ trong vài phút. Một bên có keo để cố định, phần còn lại thả xuống che trọn. Tiện đến mức không chỉ tôi dùng, mà cả họ hàng cũng “xin link” mua ngay sau khi thấy tôi khoe.

4. Dụng cụ vắt kiệt kem đánh răng

Ai cũng từng bực bội khi tuýp kem đánh răng còn chút xíu cuối cùng nhưng bóp mãi không ra. Nghĩ là món đồ vui vẻ cho trẻ con, tôi mua thử chiếc “nắp kỳ diệu” bằng silicon. Không ngờ, chỉ cần gắn vào đầu tuýp, bóp tạo lực hút, kem sẽ được đẩy ra gọn gàng, lấy bao nhiêu cũng chuẩn xác. Nhờ nó, tuýp kem được dùng đến giọt cuối cùng, chẳng lãng phí chút nào. Giờ cả nhà đều thích thú, coi như thói quen mới mỗi sáng.

5. Miếng dán nhiệt trị đau cổ tay

Làm việc với máy tính nhiều khiến tôi thường bị đau nhức cổ tay, nhất là những ngày ẩm lạnh. Thay vì dùng miếng giữ nhiệt thông thường, tôi tình cờ thấy loại dán chuyên dụng cho cổ tay. Giá chưa đến 2 tệ nhưng hiệu quả rõ rệt: tự phát nhiệt, lại có hương thảo mộc nhẹ nhàng, vừa giảm đau vừa thư giãn tinh thần. Dễ dàng dán và tháo, miếng dán nhỏ bé này mang đến cảm giác ấm áp và thoải mái mà tôi không ngờ tới.

6. Đồng hồ ghi chú đeo tay

Ban đầu chỉ mua để giải trí, thế nhưng chiếc “đồng hồ giấy nhớ” lại hữu ích không tưởng. Người hay quên như tôi có thể ghi vội việc cần làm, nhắc lịch uống thuốc hay note nhanh công việc. Trẻ con trong nhà cũng mê, dùng để ghi từ vựng hoặc vẽ vời sáng tạo. Một món đồ giá rẻ nhưng mang lại sự tiện lợi và cả niềm vui bất ngờ.

7. Kẹp cố định ga giường

Trước đây, ga giường nhà tôi thường xộc xệch sau mỗi đêm ngủ, khiến sáng nào cũng phải chỉnh lại, vô cùng khó chịu. Tình cờ mua thử bộ kẹp chuyên dụng, kết quả vượt ngoài mong đợi. Chỉ cần gắn bốn góc nệm rồi ép ga bằng thanh nhựa trong, ga nằm im suốt đêm, không xô lệch dù có xoay người bao nhiêu. Thiết kế kín đáo, đẹp mắt, giá chỉ vài đồng mà giải quyết gọn gàng một vấn đề dai dẳng bấy lâu.



