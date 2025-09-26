8 món đồ đỉnh nhất IKEA: Cứ lên kệ là bán vèo vèo, Google cũng hết từ để khen

Người ta thường biết đến IKEA với những thiết kế nội thất đơn giản, tinh gọn mà tiện dụng. Thế nhưng, bên cạnh bàn ghế, tủ kệ, IKEA còn rất khéo chiều lòng khách hàng bằng những sản phẩm nhìn qua tưởng “vô dụng”, nhưng hóa ra lại vô cùng thú vị và hữu ích.

1. Ghế mini Klubbo – từ vật trang trí hóa thành giá đỡ vạn năng

Thoạt đầu, chiếc ghế nhỏ xíu này khiến không ít người phì cười: “bé thế này thì ai ngồi được?”. Nhìn qua, nó chẳng khác gì một món đồ chơi. Nhưng chính vẻ ngoài dễ thương ấy lại đánh gục biết bao trái tim, khiến nhiều người không nỡ rời tay.

Điều bất ngờ nằm ở chỗ: khi mang về sử dụng, chiếc ghế mini này lại phát huy công dụng không ngờ. Đặt trong bếp, nó trở thành giá đỡ điện thoại chắc chắn để vừa nấu ăn vừa xem phim. Nếu lật ngược lại, nó lại biến thành giá kê iPad, vững chãi đến mức trẻ nhỏ ngồi lên cũng không hề hấn gì.

2. Túi chống nước Rensare – từ “xấu xí” thành món đồ vạn năng

Nhìn bề ngoài, chiếc túi nylon chống nước của IKEA quả thật không bắt mắt, thậm chí còn bị chê là thô và “xấu lạ”. Nhưng chính nó lại là một trong những sản phẩm được khen ngợi nhiều nhất.

Trong những chuyến đi biển, đi mưa hay picnic, chỉ cần bỏ đồ vào là hoàn toàn yên tâm – không một giọt nước nào thấm vào trong. Đặc biệt, với một chút sáng tạo, chiếc túi này còn có thể biến hóa thành túi đeo chéo, túi tote hoặc thậm chí là túi đựng đồ ăn trưa. Thay dây đeo khác một chút, nó còn trở thành phụ kiện thời trang đầy cá tính.

3. Cốc bút Dyrjön – bất ngờ thay thế hộp đựng mỹ phẩm đắt tiền

Ai cũng nghĩ đã có quá nhiều cốc bút ở nhà, vậy mà vẫn khó lòng cưỡng lại mẫu cốc tròn tròn xinh xắn này. Và một lần nữa, IKEA lại chứng minh: “có lý do để bạn mua thêm một món tưởng thừa”.

Khi đem về dùng, chiếc cốc không chỉ thích hợp để cắm bút, mà còn cực kỳ tiện khi biến thành ống đựng cọ trang điểm, mascara, bút kẻ mắt… Miệng cốc rộng, đồ dùng dễ lấy, lại không lo bị lật ngã. Màu trắng đơn giản giúp nó dễ phối với bàn trang điểm, ai khéo tay còn có thể DIY để tăng thêm phần sinh động.

4. Ếch bông Sandby – “liệu pháp trị liệu” chỉ với vài chục nghìn

Đừng vội coi thường chú ếch bông nhỏ xinh này. Thoạt nhìn, nó giống như món đồ chơi dành cho trẻ em, bởi mỗi lần lắc sẽ phát ra tiếng leng keng vui tai. Nhưng thực tế, ngay cả người lớn cũng dễ dàng bị cuốn hút.

Nhiều người chia sẻ rằng, chỉ cần cầm chú ếch trên tay, lắc nhẹ vài lần là bao căng thẳng trong ngày bỗng dưng tan biến. Chỉ với vài chục nghìn đồng, người ta đã có thể mang về một “liệu pháp xả stress” đầy bất ngờ.

5. Thú nhồi bông gắn tag Skutteva – đáng yêu đến mức không nỡ cắt nhãn

IKEA đúng là biết cách chơi trội: có những món thú nhồi bông mà chiếc nhãn đi kèm còn to hơn cả món đồ. Vậy mà chính chi tiết “ngớ ngẩn” ấy lại khiến nhiều người không nỡ cắt bỏ.

Từ chú ong vàng, người ngoài hành tinh xanh, chú khỉ nhỏ cho đến bé Björn… tất cả đều sở hữu một nét duyên kỳ lạ, khiến những ai vốn “yếu đuối trước cái đẹp” khó lòng cưỡng lại.

6. Cốc inox Glitid – bé nhỏ nhưng “có võ” trong bữa ăn

Trong số các sản phẩm inox của IKEA, có lẽ chiếc cốc bé xíu này gây nhiều tranh cãi nhất: quá nhỏ để làm ly uống, lại chẳng biết dùng vào việc gì. Nhưng một khi đã trải nghiệm, ai cũng phải thừa nhận: nó sinh ra là để làm chén nước chấm. Từ ketchup ăn kèm khoai tây chiên cho đến mắm ớt ăn cùng bánh cuốn, tất cả đều vừa vặn trong chiếc cốc nhỏ này. Đi picnic càng tiện, vì cốc inox vừa nhẹ vừa bền, rửa qua là sạch bóng.

7. Thìa + ống hút Luftertet – sáng tạo nhỏ, tiện ích lớn

Một thiết kế “lười đến mức thiên tài”: thìa và ống hút gộp làm một. Nhờ vậy, chỉ với một dụng cụ nhỏ bé, bạn vừa có thể khuấy cà phê, vừa có thể hút trà trái cây, thậm chí còn múc được cả phần topping ở đáy cốc. IKEA còn tinh tế đến mức tặng kèm chổi rửa mini, giúp việc vệ sinh trở nên dễ dàng. Nhỏ bé nhưng thông minh, tiện ích – chẳng trách ai cũng tấm tắc khen.

8. Giường gỗ cho thú cưng Duktig – boss thích, sen cũng mê

Chiếc giường mini làm từ gỗ thông thoạt đầu được cho là đồ chơi búp bê. Nhưng khi mang về, nó lại trở thành nơi ngủ lý tưởng cho các “boss” mèo, cún.

Đặt cạnh giường chủ, chiếc giường nhỏ vừa chắc chắn, vừa đáng yêu, khiến thú cưng hài lòng mà chủ nhân cũng thấy ấm lòng. Không ít người còn hài hước than thở: “IKEA, làm thế này thì ví tiền của tôi sao chịu nổi?”.

Có thể thấy, IKEA không chỉ bán sản phẩm, mà còn bán cả trải nghiệm và cảm xúc. Những món đồ nhỏ nhắn ấy, nhìn qua tưởng “vô dụng”, nhưng thực chất lại mang đến niềm vui, sự tiện lợi và đôi khi là cả sự gắn kết.

Với mức giá phải chăng, cùng thiết kế vừa ngộ nghĩnh vừa thông minh, không khó hiểu khi 10 người dùng thì 11 người đều gật gù tấm tắc. IKEA một lần nữa chứng minh: đôi khi, những điều nhỏ bé lại có sức hút lớn nhất.

