Bước sang tuổi 30, tôi ngừng mua quần áo và đã giúp ví tiền dư ra cả chục triệu mỗi năm

Từ tín đồ shopping đến cô gái sống tối giản

Những năm đôi mươi, tôi là người nghiện mua sắm. Cứ mỗi dịp lễ, sinh nhật hay cuối tuần, tôi lại tự thưởng cho mình một món đồ mới. Tủ quần áo chật ních, nhưng sáng nào cũng than “không có gì để mặc”. Nhiều bộ váy, áo chưa kịp mặc lần nào đã bị bỏ quên, thậm chí còn nguyên tag.

Đến tuổi 30, tôi bắt đầu nhìn lại thói quen tiêu dùng và nhận ra mình đã đốt rất nhiều tiền cho những món đồ vô ích. Tôi quyết định thay đổi – và từ đó, quần áo không còn chiếm quá nhiều trong danh sách chi tiêu hàng tháng.

1. Quần áo đã đủ cho mọi ngày, mọi mùa

Tôi thống kê lại thì nhận ra: số quần áo trong tủ có thể mặc xoay vòng 3–4 năm mà vẫn đủ cho cả 4 mùa. Có những món mua về chưa mặc quá 2 lần, và đến năm sau thì… lỗi mốt.

Sau vài lần dọn tủ, tôi hiểu ra rằng: càng nhiều đồ, càng khó chọn. Ít nhưng đủ mới thật sự thoải mái – và quan trọng hơn là không tốn tiền cho những món vô nghĩa.

2. Thời trang bền vững – chọn chất lượng thay vì số lượng

Sau tuổi 30, tôi chú trọng đến chất liệu và độ bền thay vì chạy theo mốt. Một chiếc áo sơ mi tốt có thể mặc 5 năm, chi phí tính ra rẻ hơn nhiều so với 5 chiếc áo rẻ tiền nhưng nhanh hỏng.

Tôi học cách đầu tư thông minh: thay vì mua 5 món sale 200 nghìn, tôi dành 1 triệu cho một món cơ bản, dễ phối, mặc lâu mà không lo lỗi thời.

3. Tủ quần áo con nhộng: Ít nhưng tiện lợi

Tôi chuyển sang xây dựng “tủ con nhộng” – chỉ giữ khoảng 30–40 món đồ cơ bản, dễ kết hợp. Mỗi sáng mở tủ là thấy rõ ràng, không mất thời gian suy nghĩ.

Ít quần áo hơn cũng đồng nghĩa với việc không cần mua thêm tủ, không tốn công giặt là, bảo quản. Tôi tiết kiệm được cả thời gian lẫn chi phí ẩn phía sau những món đồ thừa thãi.

4. Tìm phong cách cá nhân thay vì chạy theo xu hướng

Ở tuổi 30, tôi đã định hình được vóc dáng và phong cách phù hợp. Tủ quần áo của tôi giờ là 80% đồ cơ bản, 20% điểm nhấn. Nhờ vậy, tôi không còn bị cuốn vào “cơn lốc trend” mỗi khi thấy quảng cáo giảm giá.

Một đôi giày chất lượng hay chiếc túi xách hợp dáng giúp tôi tự tin hơn nhiều lần so với việc ôm cả đống váy áo không thực sự cần.

5. Tiết kiệm tiền – lợi ích thấy ngay trong tài khoản

Theo tính toán, những năm trước tôi chi ít nhất 15–20 triệu/năm cho quần áo. Nhưng từ khi ngừng mua sắm bừa bãi, con số giảm còn khoảng 7–8 triệu/năm. Số tiền tiết kiệm được, tôi chuyển sang quỹ tiết kiệm và quỹ du lịch.

Từ chỗ loay hoay với “không biết mặc gì”, giờ đây tôi có một tủ quần áo gọn gàng, tinh gọn – và một tài khoản tiết kiệm ngày càng dày hơn.

5 mẹo giúp bạn kiểm soát việc mua sắm quần áo

- Thống kê số đồ hiện có, tính toán thật sự cần bao nhiêu.

- Đặt ngân sách cố định cho quần áo mỗi năm (ví dụ 8–10 triệu).

- Mua theo nguyên tắc 30 lần mặc: nếu không hình dung được mặc ít nhất 30 lần, đừng mua.

- Ưu tiên chất lượng – chọn ít nhưng bền.

- Dọn tủ định kỳ 6 tháng/lần để nhắc nhở bản thân về thói quen chi tiêu.

Bảng so sánh chi tiêu quần áo: Trước 30 tuổi và sau 30 tuổi

Giai đoạn Số món mua mỗi năm Tổng chi trung bình/năm Tỷ lệ mặc thực tế Số tiền tiết kiệm được Cách sử dụng tiền dư Trước 30 tuổi ~40–50 món 15–20 triệu ~50% 0 Quần áo thừa, nhiều món bỏ quên Sau 30 tuổi ~15–20 món 7–8 triệu ~90% 7–12 triệu Chuyển sang quỹ tiết kiệm, du lịch, quỹ dự phòng

Chỉ thay đổi thói quen mua sắm, tôi đã dư ra 1 khoản tương đương một chuyến du lịch gia đình hoặc 1 tháng lương.

Kết

Ngừng mua quần áo không có nghĩa là sống kém sang. Ngược lại, tôi thấy mình tự tin, chủ động hơn và kiểm soát được tài chính tốt hơn. Mỗi chiếc áo, chiếc váy giờ đây không chỉ là quần áo, mà còn là lựa chọn tiêu dùng có ý thức.

Nếu bạn cũng đã bước sang tuổi 30, hãy thử nhìn lại tủ đồ của mình. Biết đâu, ngừng mua sắm vội vàng chính là bước ngoặt tài chính quan trọng nhất của bạn.