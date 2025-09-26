3 máy lọc không khí giúp phòng ngủ, phòng khách luôn trong lành như ở resort

Ô nhiễm không khí, bụi mịn PM2.5, mùi hôi trong nhà hay khói thuốc… là những nguyên nhân khiến sức khỏe cả gia đình bị ảnh hưởng. Máy lọc không khí giờ đây không chỉ loại bỏ bụi và mùi mà còn có khả năng diệt khuẩn, tạo ẩm, giúp không gian sống trong lành hơn. Dưới đây là 3 mẫu máy lọc không khí nổi bật năm 2025, phù hợp nhiều nhu cầu và ngân sách khác nhau.

1. Dreame AirPursue™ PM20 / PM10 – Công nghệ lọc bụi mịn tiên tiến

Ưu điểm:

- Trang bị bộ lọc nhiều lớp, loại bỏ tới 99,9% bụi mịn PM2.5 và PM10.

- Cảm biến chất lượng không khí theo thời gian thực, hiển thị trực quan.

- Công suất lọc mạnh, phù hợp với phòng diện tích 30–50 m².

- Hệ thống khử trùng tia cực tím UVC và công nghệ PlasmaNova giúp thanh lọc không khí, tiêu diệt vi khuẩn và khử mùi hiệu quả.

- Tĩnh lặng tuyệt đối vào ban đêm: Độ ồn chỉ 60dB(A), không ảnh hưởng đến giấc ngủ của gia đình.

- Thiết kế hiện đại, dễ kết hợp nội thất.

Nhược điểm: Giá ở mức trung – cao

Phù hợp với: Gia đình sống ở đô thị, nhà có trẻ nhỏ, người nhạy cảm với bụi hoặc dị ứng.

2. Philips Series 2000i AC2887 – Lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng và giá cả

Ưu điểm:

- Công nghệ VitaShield IPS lọc được hạt bụi siêu mịn 0,02 micron.

- CADR cao (333 m³/h), lọc sạch nhanh cho phòng 20–40 m².

- Cảm biến thông minh, tự điều chỉnh tốc độ quạt theo mức ô nhiễm.

- Vận hành êm, chế độ ban đêm giữ phòng yên tĩnh.

Nhược điểm: Thiết kế hơi cồng kềnh so với một số dòng mini.

Phù hợp với: Gia đình tầm trung, muốn máy lọc hiệu quả nhanh mà giá không quá đắt đỏ.

3. Sharp FP-J40E-W – Giá hợp lý, tích hợp công nghệ ion PlasmaCluster

Ưu điểm:

Ứng dụng công nghệ ion PlasmaCluster độc quyền, diệt vi khuẩn, nấm mốc và khử mùi hiệu quả.

Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp phòng 25–30 m².

Tiết kiệm điện, độ ồn thấp.

Giá dễ tiếp cận, phụ kiện – lõi lọc dễ mua ở Việt Nam.

Nhược điểm: Công suất vừa phải, không phù hợp phòng quá rộng.

Phù hợp với: Căn hộ nhỏ, phòng ngủ, phòng làm việc cá nhân.

