5 món đồ dùng "hạng A", phải mua đi mua lại 1000 lần mới bõ!

Việc dọn dẹp sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều nếu trong nhà có sẵn những món đồ hỗ trợ thông minh. Dưới đây là 5 dụng cụ nhỏ gọn, tiện lợi, giá thành phải chăng, hứa hẹn giúp việc nhà trở nên nhẹ tênh và bớt tốn sức.

1. Bàn chải làm sạch khe kẽ

Nhỏ gọn nhưng vô cùng lợi hại, loại bàn chải dẹt này có thể len lỏi vào mọi ngóc ngách khó vệ sinh. Từ kẽ gạch, khe vòi nước đến các góc kệ bếp hay bồn rửa, tất cả đều được làm sạch nhanh gọn. Lông bàn chải khá cứng, có thể xử lý vết bám cứng đầu, thậm chí cả cặn xi măng hay silicon còn sót. Ngoài bếp và nhà tắm, nó còn hữu dụng với bàn phím máy tính hay hộp nhựa dùng hàng ngày.

2. Chổi quét khe hẹp

Dù có robot hút bụi, vẫn còn nhiều chỗ robot không thể len vào, như gầm tủ, khe sofa hay phía sau tủ lạnh. Lúc này, chiếc chổi dẹt với đầu bằng sợi microfiber là lựa chọn lý tưởng. Đầu chổi mềm, dễ luồn lách và hút bụi tốt, lại có thể tháo ra giặt sạch. Tay cầm có thể kéo dài để vệ sinh cả đèn trần hay kệ cao, dùng xong gấp gọn, không chiếm diện tích.

3. Máy lau kính thông minh

Lau mặt ngoài cửa kính chung cư luôn là nỗi ám ảnh vì vừa nguy hiểm vừa khó với tới. Máy lau kính thông minh có thể giải quyết vấn đề này: chỉ cần điều khiển từ xa, máy sẽ tự di chuyển và lau sạch nhờ khăn microfiber gắn sẵn. Thiết bị còn có khả năng xoay 360 độ, giúp lau sạch cả góc kính. Đặc biệt, hệ thống chống rơi được thiết kế chắc chắn, đi kèm dây an toàn và pin dự phòng giúp bám chặt khoảng 20 đến 30 phút nếu mất điện, nên có thể yên tâm sử dụng.

4. Dụng cụ làm sạch lược

Những sợi tóc mắc lại trên lược thường rất khó lấy hết. Với cây gỡ tóc chuyên dụng, việc này trở nên đơn giản và gọn gàng hơn. Không chỉ dùng cho lược của người, mà còn hữu ích khi nhà có thú cưng. Ngoài ra, dụng cụ này còn giúp làm sạch phần dính bụi ở miếng dán dính (Velcro) trên quần áo hay ô dù. Một số người còn tận dụng để gỡ tóc vướng trong cống thoát nước hoặc trên các loại bàn chải khác trong nhà tắm, rất tiện và vệ sinh.

5. Cây chà sàn kiêm gạt nước 2 trong 1

Sau khi chà sàn nhà tắm, phần nước đọng lại luôn khiến nhiều người phải cúi xuống dùng tay gạt rất vất vả. Với cây chà sàn tích hợp lưỡi gạt nước, chỉ cần xoay đầu là có thể kéo khô nền nhà, không cần khom lưng. Đầu bàn chải có thể xoay linh hoạt khoảng 120 độ, dễ chà tới cả góc tường và kẽ gạch. Đây là lựa chọn tiện lợi cho nhà tắm hay ban công, giúp tiết kiệm công sức dọn dẹp đáng kể.

