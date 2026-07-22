Sự thật về trứng vịt vỏ xanh và vỏ trắng không phải ai cũng biết

Trứng vịt là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt, cung cấp nguồn protein, vitamin và khoáng chất dồi dào. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn liệu nên chọn trứng vịt vỏ trắng hay vỏ xanh để đảm bảo chất lượng và giá trị dinh dưỡng. Thực tế, mỗi loại đều có những ưu điểm riêng.

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Trứng vịt vỏ trắng và vỏ xanh có khác nhau không?

Xét về thành phần dinh dưỡng, cả hai loại trứng đều chứa nhiều protein, chất béo, canxi, sắt cùng các vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Việc bổ sung trứng vịt vào chế độ ăn uống hợp lý sẽ góp phần tăng cường dinh dưỡng và hỗ trợ sức khỏe. Tuy nhiên, giữa hai loại trứng vẫn có một số điểm khác biệt đáng chú ý.

Độ dày của vỏ trứng

Trứng vịt vỏ trắng thường có lớp vỏ mỏng hơn. Dù khó nhận thấy bằng mắt thường, bạn có thể cảm nhận khi cầm hoặc so sánh trực tiếp giữa hai quả trứng.

Trong khi đó, trứng vịt vỏ xanh có lớp vỏ dày và cứng hơn, giúp hạn chế nứt vỡ trong quá trình vận chuyển, đồng thời bảo quản được lâu hơn.

Giá trị dinh dưỡng

Sự khác biệt về dinh dưỡng giữa hai loại trứng không quá lớn nhưng vẫn có:

Hàm lượng protein trong trứng vịt vỏ xanh cao hơn khoảng 4,23% so với trứng vỏ trắng.

Hàm lượng kẽm và một số axit amin ở trứng vỏ xanh cũng nhỉnh hơn.

Trong khi đó, lysine và selen ở trứng vỏ trắng lại cao hơn một chút.

Nhìn chung, chênh lệch này không đáng kể và cả hai đều là nguồn dinh dưỡng chất lượng. Nếu thường xuyên sử dụng hoặc làm các món như trứng muối, trứng ngâm tương, trứng vịt vỏ xanh có thể là lựa chọn phù hợp nhờ vỏ dày, ít nứt và dễ bảo quản.

Khả năng bảo quản

Do có lớp vỏ dày hơn, trứng vịt vỏ xanh bảo quản tốt hơn khi để trong ngăn mát tủ lạnh ở nhiệt độ từ 2-5°C, thời gian có thể lên đến 30-40 ngày nếu còn tươi.

Ngược lại, trứng vịt vỏ trắng có lớp vỏ mỏng nên thời gian bảo quản thường ngắn hơn và cần được sử dụng sớm để đảm bảo chất lượng.

Vậy nên chọn trứng vịt vỏ xanh hay vỏ trắng?

Nếu ưu tiên độ bền, thời gian bảo quản và hàm lượng protein nhỉnh hơn, trứng vịt vỏ xanh là lựa chọn đáng cân nhắc.

Trong khi đó, nếu mua để sử dụng trong thời gian ngắn, trứng vịt vỏ trắng vẫn hoàn toàn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng. Điều quan trọng nhất vẫn là chọn được trứng tươi, có nguồn gốc rõ ràng và được bảo quản đúng cách.

Mẹo chọn trứng vịt tươi ngon

Để mua được trứng chất lượng, bạn nên lưu ý:

Quan sát vỏ trứng: Chọn những quả có vỏ sạch, nguyên vẹn, không nứt, không có lỗ thủng và màu sắc đồng đều.

Cầm thử: Trứng tươi thường nặng tay, cầm chắc và khi lắc nhẹ không nghe tiếng chất lỏng bên trong.

Ưu tiên nơi bán uy tín: Nên mua tại siêu thị hoặc cửa hàng bảo quản lạnh để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Kiểm tra bằng nước muối: Thả trứng vào nước muối loãng, trứng tươi sẽ chìm xuống đáy, còn trứng để lâu thường nổi lên hoặc lơ lửng.

Cách bảo quản trứng đúng cách

Sau khi mua về, hãy cất trứng ngay vào ngăn mát tủ lạnh. Nên bảo quản trong khay giấy hoặc hộp nhựa riêng để tránh trứng hấp thụ mùi từ các thực phẩm khác. Với trứng còn tươi, thời gian bảo quản trong tủ lạnh thường khoảng 3-5 tuần, tùy theo điều kiện bảo quản và ngày đóng gói.

Cả trứng vịt vỏ trắng và trứng vịt vỏ xanh đều là thực phẩm giàu dinh dưỡng, phù hợp với chế độ ăn hằng ngày. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở độ dày của vỏ, khả năng bảo quản và một số chỉ số dinh dưỡng nhỏ. Vì vậy, thay vì chỉ quan tâm đến màu vỏ, người tiêu dùng nên ưu tiên chọn trứng tươi, sạch, có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo chất lượng và an toàn khi sử dụng.

Những lợi ích nổi bật mà trứng vịt mang lại cho sức khỏe

Trứng vịt là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng, được nhiều chuyên gia đánh giá cao nhờ hàm lượng protein, vitamin và khoáng chất phong phú. Đặc biệt, lòng đỏ trứng vịt có màu vàng đậm, chứa nhiều chất chống oxy hóa, axit béo omega-3 và hàm lượng vitamin A cao hơn đáng kể so với trứng gà.

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Hỗ trợ xây dựng và duy trì cơ bắp

So với trứng gà, trứng vịt cung cấp lượng protein cao hơn. Protein là dưỡng chất thiết yếu giúp xây dựng và duy trì khối lượng cơ, đồng thời hỗ trợ phục hồi các mô sau khi vận động hoặc chấn thương. Việc bổ sung đủ protein từ thực phẩm như trứng vịt cũng góp phần tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và duy trì thể trạng khỏe mạnh.

Góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần

Trứng vịt chứa nhiều khoáng chất quan trọng như kẽm, magie và selen những vi chất có vai trò trong hoạt động của hệ thần kinh. Một số nghiên cứu cho thấy tình trạng thiếu hụt các khoáng chất này có thể liên quan đến cảm giác mệt mỏi, suy giảm tinh thần hoặc các triệu chứng trầm cảm. Đặc biệt, chỉ một quả trứng vịt đã cung cấp gần một nửa nhu cầu selen hằng ngày của cơ thể.

Ngoài ra, trứng vịt còn là nguồn vitamin D tự nhiên. Loại vitamin này góp phần duy trì chức năng não bộ và hệ miễn dịch, đồng thời có liên quan đến việc cải thiện tâm trạng ở những người thiếu hụt vitamin D.

Tăng cường sức khỏe làn da

Trứng vịt chứa đầy đủ các vitamin nhóm B nhóm dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da khỏe mạnh.

Các vitamin nhóm B có thể mang lại nhiều lợi ích như:

Hỗ trợ tổng hợp collagen, giúp da săn chắc.

Giữ ẩm và tăng cường hàng rào bảo vệ da.

Hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào da.

Giảm viêm và góp phần cải thiện tình trạng mụn ở một số trường hợp.

Bảo vệ da trước các tác nhân gây hại từ môi trường.

Nhờ đó, việc bổ sung trứng vịt vào chế độ ăn uống hợp lý có thể góp phần duy trì làn da khỏe mạnh từ bên trong.

Bổ sung nhiều vitamin và chất chống oxy hóa

Lòng đỏ trứng vịt chứa lượng vitamin A cao hơn đáng kể so với trứng gà, giúp duy trì thị lực, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ sức khỏe làn da.

Bên cạnh đó, trứng vịt còn giàu chất chống oxy hóa và axit béo omega-3, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tim mạch và não bộ.

Mặc dù giàu dinh dưỡng, trứng vịt cũng chứa nhiều cholesterol và năng lượng hơn trứng gà. Vì vậy, nên ăn với lượng vừa phải, kết hợp cùng chế độ ăn cân đối và lối sống lành mạnh.

Đối với người mắc bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu hoặc các bệnh lý cần kiểm soát cholesterol, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xác định lượng trứng phù hợp.

Nhìn chung, trứng vịt là thực phẩm bổ dưỡng, dễ chế biến và phù hợp với nhiều đối tượng. Khi được sử dụng hợp lý, đây là nguồn cung cấp protein, vitamin và khoáng chất giúp nâng cao sức khỏe tổng thể.