Công thức độc đáo khiến món chân gà ngon "bất bại" đến nỗi bạn phải mút cả ngón tay!

Vào những ngày hè oi bức, tôi thực sự không thích ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ và mặn. Thay vào đó, tôi thèm những món ăn thanh mát, có vị chua cay và lạnh. Nếu phải chọn món ăn vặt ngon miệng và gây nghiện nhất mùa hè, chắc chắn đó sẽ là chân gà muối tiêu!

Chân gà ngâm chua cay mua ở ngoài thường có mùi khó chịu, không đảm bảo an toàn thực phẩm và hương vị đôi khi quá chua hoặc quá ngọt. Chân gà ngâm chua cay tự làm thì hoàn toàn khác, chúng có vị thanh mát, cân bằng hoàn hảo giữa vị chua và cay, đậm đà mà không bị ngấy.

Sau khi được ướp lạnh, mỗi chiếc chân gà đều dai và chắc, càng nhai càng thấy ngon hơn. Chúng có vị chua cay kích thích vị giác - bạn sẽ không thể ngừng ăn! Hoàn hảo để thưởng thức khi xem TV, tụ tập bạn bè, tiếp khách hoặc làm món ăn vặt nhâm nhi khi đói bụng - ngon đến nỗi bạn sẽ liếm cả ngón tay!

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn một công thức làm chân gà muối chua tại nhà đảm bảo thành công. Các bước thực hiện đơn giản, nguyên liệu dễ tìm, và ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể thành công ngay lần đầu tiên. Hương vị thậm chí còn ngon hơn cả ở các cửa hàng bán đồ ăn ngon. Hãy lưu lại công thức này nếu bạn thích!

Nhiều người sau khi ngâm chân gà chua cay thường thấy chân gà hông giòn dai, bị mềm hoặc không đủ đậm đà hương vị. Bí quyết nằm ở 3 bước: Thời gian nấu, rửa sạch bằng nước đá và công thức ướp. Nắm vững các phương pháp này, bạn có thể dễ dàng làm món chân gà ngon đúng vị tại nhà.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 10 cái chân gà tươi, 1/4 củ hành tây thái lát, một ít cần tây, 1 đoạn cà rốt thái sợi, gừng, tỏi, ớt hiểm, 1 thìa canh nước cốt chanh, một ít chanh (hoặc quất thái lát), 200g ớt ngâm + nước ngâm ớt, hạt tiêu nguyên hạt, đường phèn.

Cách làm món chân gà ngâm chua cay

Trước tiên, rửa sạch chân gà và cắt bỏ hết móng. Điều này sẽ giúp chân gà trông sạch sẽ và hợp vệ sinh, đồng thời tránh làm xước miệng khi ăn. Sau đó đun sôi một nồi nước rồi cho chân gà vào luộc trong khoảng 4-5 phút, khi chân gà chín tới. Sau đó vớt chân gà ra, cho chân gà vào âu nước đá. Bước này vô cùng quan trọng để chân gà được dai, mềm và không bị nát ngay cả sau khi ngâm lâu; tuyệt đối không được bỏ qua bước này!

Sau khi nguội hoàn toàn, cắt đôi từng chân gà theo chiều dọc. Càng nhiều vết cắt sau khi chế biến, chân gà sẽ càng thấm gia vị tốt hơn trong quá trình nấu, đảm bảo hương vị đậm đà cả bên trong lẫn bên ngoài. Tiếp theo thái gừng, băm tỏi, thái lát hành tây, cắt cần tây thành khúc nhỏ, cắt cà rốt thành sợi mỏng, và thái vài quả quất (hoặc chanh) và ớt thành khoanh. Những gia vị kèm này không chỉ để trang trí; chúng còn có thể khử mùi tanh của chân gà, tăng độ tươi ngon và thêm nhiều tầng hương thơm, giúp món ăn có vị thanh khiết và tinh tế hơn.

Tiếp theo chúng ta làm nước sốt. Chuẩn bị một chiếc bát tô, thêm một lượng ớt ngâm vừa đủ, và nhớ đổ cả nước ngâm vào nữa - đó chính là linh hồn của hương vị ớt ngâm! Tiếp theo, thêm hai viên đường phèn để tăng hương vị và trung hòa vị chua, một chút muối để nêm nếm, và một nhúm đường trắng để tạo dư vị kéo dài. Sau đó bạn hãy thêm một ít lát quất hoặc chanh và sử dụng nước cốt chanh tươi thay vì giấm trắng để có hương vị nhẹ nhàng, thơm hơn và không nồng. Cuối cùng, đổ lượng nước khoáng sao cho lượng nước vừa đủ để ngập hết các nguyên liệu. Nếu có thời gian, hãy để phần nước sốt ngày vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 tiếng để giúp hương vị ngấm đều. Lưu ý nếu cho nước vào mà thấy vị nhạt, bạn có thể nêm chút muối vào.

Sau đó chuẩn bị một cái âu lớn, sạch, không dính dầu mỡ và cho chân gà đã sơ chế, hành tây, cần tây, cà rốt, gừng, tỏi, ớt đỏ nhỏ và hạt tiêu vào. Đổ phần nước sốt đã ủ lạnh vào. Trộn đều tất cả các nguyên liệu, đậy nắp hoặc bọc bằng màng bọc thực phẩm, rồi cho vào tủ lạnh vài tiếng. Ướp càng lâu, món ăn càng đậm đà hương vị. Chân gà ướp có vị chua, cay và tươi mát, với hương thơm trái cây phong phú và độ dai, đàn hồi tốt. Món ăn nhẹ nhàng, không ngấy và rất dễ gây nghiện!

Để có một món ăn mát lạnh sảng khoái thỏa mãn cơn thèm khát mùa hè, món chân gà ngâm chua cay chắc chắn là lựa chọn hàng đầu! Không cần phải xào nấu trên lửa lớn, công thức rất đơn giản và dễ làm, và các nguyên liệu đều có sẵn ở nhà.

Chân gà chế biến theo phương pháp này có độ dai, chắc, vị chua cay cân bằng hoàn hảo, cùng hương thơm của trái quất/chanh thoang thoảng. Chúng hoàn toàn không bị ngấy mỡ và thậm chí còn ngon hơn chân gà mua ở cửa hàng - sạch sẽ và hợp vệ sinh hơn.