Điểm hấp dẫn của món ăn này nằm ở cách chế biến khá đơn giản nhưng mang lại hương vị rất khác biệt. Sườn được rang đến khi xém cạnh, sau đó xào nhanh cùng tỏi, gừng, ớt và hạt tiêu xanh nên vừa dậy mùi thơm, vừa có vị cay tê nhẹ đặc trưng. Món này ăn cùng cơm nóng hay dùng làm món nhâm nhi đều rất hợp.

Nguyên liệu thực hiện món sườn rang tiêu

- 500g sườn non

- 2-3 quả ớt hiểm đỏ,1 quả ớt xanh, 5-6 tép tỏi, 1 nhánh gừng nhỏ, 1-2 thìa cà phê tiêu xanh (hoặc tiêu xanh tươi nếu có), 1 thìa canh dầu ăn

- Gia vị gồm 1 thìa cà phê muối, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, 1/2 thìa cà phê đường, một chút bột ngọt hoặc hạt nêm (tùy chọn), 1 thìa cà phê tương đậu cay nếu có. Nếu không có, bạn hoàn toàn có thể bỏ qua.

Cách làm sườn rang tiêu

Bước 1: Sơ chế sườn

Chặt sườn thành miếng vừa ăn, không nên để quá lớn vì sẽ lâu chín và khó ngấm gia vị. Ngâm hoặc rửa nhiều lần với nước để loại bỏ máu thừa, sau đó để thật ráo nước.

Bước 2: Chuẩn bị nguyên liệu

Ớt đỏ và ớt xanh thái lát. Tỏi và gừng băm nhỏ. Chuẩn bị sẵn tiêu xanh để khi xào sẽ dậy mùi thơm đặc trưng.

Bước 3: Rang sườn

Làm nóng chảo với một lượng dầu vừa phải, cho sườn vào rang trên lửa vừa. Đây là bước quyết định độ ngon của món ăn nên cần kiên nhẫn đảo liên tục khoảng 4-5 phút.

Khi sườn bắt đầu săn lại, rắc một chút muối để tạo vị nền. Tiếp tục rang đến khi các mặt sườn chuyển màu vàng nâu và hơi xém cạnh. Lớp vỏ bên ngoài sẽ giòn nhẹ trong khi phần thịt bên trong vẫn giữ được độ mềm ngọt.

Bước 4: Tạo màu và tăng hương vị

Cho một thìa tương đậu cay Doubanjiang vào đảo đều để tạo màu đỏ đẹp mắt và tăng độ đậm đà. Nếu không có loại tương này, bạn có thể bỏ qua, món ăn vẫn rất ngon.

Bước 5: Xào cùng gia vị

Thêm tỏi, gừng, ớt và tiêu xanh vào chảo. Đảo đều trên lửa vừa để tinh dầu từ tiêu và các nguyên liệu thơm tiết ra, phủ đều lên từng miếng sườn. Đây cũng là lúc căn bếp sẽ ngập tràn mùi thơm rất hấp dẫn.

Bước 6: Nêm nếm hoàn thiện

Cho lần lượt nước tương, dầu hào, một ít đường, muối và bột ngọt (nếu dùng). Đảo đều khoảng 1-2 phút để gia vị bám đều lên sườn rồi tắt bếp.

Những miếng sườn sau khi hoàn thành có màu vàng nâu óng đẹp mắt, phần ngoài hơi giòn, bên trong vẫn mềm và mọng nước. Vị mặn ngọt hài hòa, xen lẫn chút cay của ớt và cảm giác tê nhẹ đặc trưng của tiêu xanh tạo nên hương vị rất kích thích vị giác.

Món ăn này đặc biệt hợp khi dùng với cơm trắng nóng hổi. Chỉ cần thêm một bát canh rau đơn giản là đã có bữa cơm vừa ngon miệng vừa đủ chất. Nếu thích ăn cay, bạn có thể tăng lượng ớt và tiêu xanh để món ăn thêm đậm vị.

Mẹo nhỏ để sườn ngon hơn

- Sườn phải được để thật ráo nước trước khi rang để nhanh vàng và không bị bắn dầu.

- Rang sườn đủ thời gian sẽ giúp thịt thơm hơn mà không cần chiên ngập dầu.

- Tiêu xanh nên cho vào sau khi sườn đã vàng để giữ được mùi thơm đặc trưng.

- Không nên nêm quá nhiều nước vì món này ngon nhất khi gia vị áo đều quanh từng miếng sườn, khô ráo và đậm đà.

- Nếu có thời gian, bạn có thể ướp sườn với chút muối và nước tương khoảng 15 phút trước khi rang để thịt ngấm vị hơn.

Chúc bạn thực hiện thành công!