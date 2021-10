Song Hye Kyo và tình trẻ kém 12 tuổi bị "bắt gian" khoảnh khắc liếc mắt đưa tình ngay trên truyền hình

Chiều ngày 25/10, nhà sản xuất Now, We Are Breaking Up đã đăng tải đoạn video ngắn tương tác giữa Song Hye Kyo và Jang Ki Yong. Đây cũng là video đầu tiên mà phía nhà sản xuất tung ra trong chiến dịch quảng bá bộ phim.

Mở đầu đoạn video, Song Hye Kyo hỏi: "Dạo này cậu làm gì thế?", Jang Ki Yong liền đáp: "Em đang rất bận với một dự án phim và sản xuất nhiều video nữa". Lúc này, Jang Ki Yong liên tục nhìn Song Hye Kyo thay vì hướng mắt về màn hình. Vợ cũ Song Hye Kyo nhẹ nhàng hỏi lại: "Đóng phim Now, We Are Breaking Up chứ gì?".

Jang Ki Yong và Song Hye Kyo quảng bá phim Now, We Are Breaking Up

Điều khiến dân tình rần rần hơn hết chính là ánh mắt đầy tình cảm của Song Hye Kyo dành cho đối phương, và phải mất mấy giây sau, Jang Ki Yong mới chịu nhìn lại máy quay.

Song Hye Kyo bắt gặp ánh mắt của Jang Ki Yong đang nhìn mình.

Jang Ki Yong bị soi khoảnh khắc nhìn Song Hye Kyo không chớp mắt.

Ngay sau khi đoạn video quảng bá được tung ra, từ khóa Song Hye Kyo cũng nhanh chóng lọt top trending trên Twitter, cho thấy sự quan tâm của khán giả dành cho nữ diễn viên lẫn dự án này là không hề nhỏ.

Nhan sắc quá xinh đẹp của Song Hye Kyo dân tình rần rần thích thú.

Now, We Are Breaking Up sẽ chính thức lên sóng vào ngày 12/11 tới đây trên kênh SBS.