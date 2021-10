Han So Hee - "tiểu Song Hye Kyo" chia sẻ về cảnh nóng 19+ táo bạo đến mức phải đắn đo trong "My Name"

Trong một cuộc phỏng vấn với Sport Kyunghyang, Han So Hee đã có những chia sẻ về cảnh nóng của bộ phim My Name.

“Một số người nói rằng cảnh giường chiếu của Ji Woo với Ahn Bo Hyun xảy ra quá đột ngột. Lúc đầu, tôi cũng tự hỏi có sao không. Tôi đã có nhiều suy nghĩ trong đầu, chẳng hạn như liệu nó có cản trở việc tôi nhập vai vào nhân vật không? Ji Woo thực sự quyết tâm với mục tiêu trả thù của mình, điều này có làm gián đoạn suy nghĩ của cô ấy không?" - nữ diễn viên chia sẻ.

Han So Hee từng suy nghĩ rất nhiều về cảnh nóng trong bộ phim.

Chưa dừng ở đó, Han So Hee còn cho biết đạo diễn và biên kịch là những người ủng hộ cô thực hiện cảnh quay này: “Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với đạo diễn và biên kịch, tôi hiểu rằng cảnh giường chiếu nhằm mục đích tiết lộ cách Ji Woo chấp nhận những cảm xúc như một con người lần đầu tiên. Tôi nghĩ cảnh quay này đã giúp cô ấy có động cơ để sống như một con người".

Nhờ sự giúp đỡ của đạo diễn và biên kịch, nữ diễn viên đã vượt qua chướng ngại tâm lý.

Trong tập 8, Ji Woo (Han So Hee) được Pil Do (Ahn Bo Hyun) chăm sóc sau khi bị thương. Trước đó, cả hai đã có tình cảm đặc biệt dành cho đối phương. Đây là nguyên nhân khiến Ji Woo và Pil Do không khống chế được cảm xúc và có hành động vượt giới hạn. Sau khi xem phim, cộng đồng mạng không khỏi sốc về những cảnh quay nóng bỏng này.

My Name là bộ phim xoay quanh nhân vật Ji Woo do Han So Hee đảm nhận. Ji Woo tham gia vào lực lượng cảnh sát dưới tên Oh Hye Jin với mục đích tìm ra danh tính thủ phạm sát hại cha mình. Bộ phim đang được phát sóng trên Netflix.