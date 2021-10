Song Hye Kyo nắm tay ngọt ngào với tình trẻ kém 12 tuổi, diễn xuất bằng mắt đỉnh cao trong teaser

Mới đây, nhà sản xuất Now, We Are Breaking Up đã tung ra teaser mới của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong.

Trong teaser, Ha Young Eun (Song Hye Kyo) và Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) gặp lại nhau dưới cơn mưa. Ánh mắt Ha Young Eun bộc lộ sự buồn bã khi đối diện với Yoon Jae Guk. Cuối cùng, Ha Young Eun quyết định rời đi để lại Yoon Jae Guk đứng một mình. Tất cả báo hiệu cho một cuộc tình bi thương.

Teaser Now, We Are Breaking Up

Trước đó, người hâm mộ không khỏi thích thú khi chứng kiến hành động ngọt ngào giữa Ha Young Eun và Yoon Jae Guk. Poster được sắp xếp thể hiện quá trình từ hẹn hò đến chia tay của cặp đôi. Cả hai cùng nhau nắm tay và cười rạng rỡ nhìn về phía trước. Bức ảnh khắc họa tình yêu của cả hai khi mỗi khoảnh khắc dành cho người ấy đều trở thành kỷ niệm hạnh phúc.

Song Hye Kyo và Jang Ki Yong nắm tay ngọt ngào, hướng đến một tình yêu lãng mạn.

Bức ảnh đen trắng và hai chiếc nhẫn đôi báo hiệu một cuộc tình bi kịch.

Song Hye Kyo và Jang Ki Yong truyền tải những khởi đầu rung động của trái tim.

Now, We Are Breaking Up xoay quanh Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Với tính cách độc lập và luôn kiểm soát mọi thứ, Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk.



Song Hye Kyo và Jang Ki Yong.

Trước đó không lâu, phía đơn vị phân phát bản quyền phim đã thông báo Now, We Are Breaking Up đã bán sạch IP chiếu ở 50 quốc gia dù phim vẫn còn đang bấm máy. Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng sau khi bộ phim One The Woman kết thúc vào tháng 11 tới đây.