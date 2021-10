Song Hye Kyo khoe nhan sắc đỉnh cao, lộ cảnh sắp khóa môi tình trẻ kém 12 tuổi trong teaser

Mới đây, nhà sản xuất Now, We Are Breaking Up tiếp tục tung ra teaser mới của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong.

Trong teaser, nhân vật Ha Young Eun (Song Hye Kyo) xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp và sang trọng tại sàn diễn thời trang. Cô gây ấn tượng bởi hình ảnh một cô gái mạnh mẽ, độc lập. Thế nhưng, Ha Young Eun vẫn gặp không ít khó khăn trong sự nghiệp. Dưới cơn mưa, cô bước đi đơn độc với tâm trạng thất vọng.

Teaser phim Now, We Are Breaking Up

Bên cạnh đó, chuyện tình của Ha Young Eun và Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) cũng trở thành điểm nhấn trong teaser. Ha Young Eun và Yoon Jae Guk gây chú ý với phản ứng hóa học tuyệt vời trên màn ảnh. Ngoài những tình tiết ngọt ngào, cả hai còn phải trải qua trắc trở để đi đến một kết thúc trọn vẹn. Cảnh quay Ha Young Eun và Yoon Jae Guk tìm kiếm và chạy đến bên đối phương đã tiết lộ điều đó.

Những cảnh quay lãng mạn trong bộ phim.

Now, We Are Breaking Up xoay quanh Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Với tính cách độc lập và luôn kiểm soát mọi thứ, Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk.

Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng sau khi bộ phim One The Woman kết thúc vào tháng 11 tới đây.