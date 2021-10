Fan "sốc nặng" trước bộ ảnh của Song Hye Kyo, so sánh nhan sắc trong Trái tim mùa thu cách đây 20 năm với dự án sắp lên sóng

Tối 22/10, một topic cực hot trên Twitter bàn tán về nhan sắc của Song Hye Kyo nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng.

Theo đó, một tài khoản đã so sánh nhan sắc của vợ cũ Song Joong Ki trong bộ phim Trái tim mùa thu cách đây 20 năm mà cô từng tham gia, với loạt khoảnh khắc của Song Hye Kyo trong dự án Now, We Are Breaking Up sắp sửa lên sóng.

Dù Trái tim mùa thu đã phát sóng được 20 năm, và Song Hye Kyo tham gia dự án này khi còn là một thiếu nữ, tuy nhiên khi đặt lên bàn cân so sánh với hình ảnh hiện tại, nhiều người không khỏi sốc nặng trước nhan sắc không hề có dấu hiệu tuổi tác. Thậm chí, nhiều người còn hài hước cho rằng Song Hye Kyo chắc hẳn "ăn thịt Đường Tăng" mới có thể giữ được cho mình nhan sắc trẻ trung đến như vậy.

Fan không khỏi sốc trước nhan sắc của Song Hye Kyo trong phim Now, We Are Breaking Up với tạo hình của nữ diễn viên ở phim Trái tim mùa thu được phát hành cách đây 20 năm.

Nói về dự án Now, We Are Breaking Up, trong phim Song Hye Kyo sẽ đảm nhận vai Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Nhân vật này có tính cách độc lập, mạnh mẽ, thông minh và luôn kiểm soát mọi thứ rất tốt. Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong).

Phim sẽ chính thức lên sóng vào ngày 12/11 tới đây trên kênh SBS.